Александровский кремль, выбранный Иваном Грозным в XVI веке в качестве центра новой столицы ⭐️, за 500 лет своего существования не растерял таинственного обаяния.

Он помнит пышность выборов царской невесты и создание первой российской консерватории, хранит память о библиотеке Ивана Грозного и подземных ходах, по которым царь мог умчаться от ворога на тройке лихих коней.

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭