А Алёна Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный экскурсовод, который знает ответы на все Ваши вопросы. Комфортная организация и учёт всех Ваших пожеланий обеспечены. Большое спасибо Владимиру! Вся наша компания осталась в восторге!

L Lyudmila Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил читать дальше подробно рассказывал о том, что мы смотрели, отвечал на вопросы. Рекомендую всем людям, которым не безразлична история нашего государства. Одна из лучших экскурсий на которых мы побывали в Москве за 10 дней! Экскурсия отличная, экскурсовод выше всех похвал!!! Понравилось все: в пути Владимир подготовил к восприятию парка и Храма, а на месте

Е Екатерина Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил читать дальше возрастов. У нас была очень личная цель поездки - сделать фото в том же месте в парке, где была сделана фотография близкого человека, которого больше нет с нами. Благодаря опыту Владимира, искреннему желанию помочь, мы смогли найти место. От всей души рекомендую эту экскурсию! Замечательная поездка и замечательный организатор Владимир. Очень эрудированный, внимательный и чуткий человек, который заботится о людях, умеет заинтересовать туристов всех

Я Яна Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Ничего не слышала о Боровском древнем монастыре,было интересно посетить,да еще и в компании психолога,в итоге поездка понравилась с точки зрения экскурсии и со стороны общения на разные темы с психологическим контекстом. Благодарна Габриэлю,рада знакомству,возможно обращусь когда -нибудь как к профессионалу)👌🏻

Н Наталия Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!