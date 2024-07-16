6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
18 сен в 11:00
19 сен в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Погружение в духовность и внутренние трансформации в Пафнутьево-Боровском монастыре. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом и психологом
Начало: У метро Славянский бульвар
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва: главное за два часа
Начало: Театральный проезд, 2
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна16 июля 2024Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный экскурсовод, который знает ответы на все Ваши вопросы. Комфортная организация и учёт всех Ваших пожеланий обеспечены. Большое спасибо Владимиру! Вся наша компания осталась в восторге!
- LLyudmila12 июля 2024Экскурсия отличная, экскурсовод выше всех похвал!!! Понравилось все: в пути Владимир подготовил к восприятию парка и Храма, а на месте
- ЕЕкатерина6 июля 2024Замечательная поездка и замечательный организатор Владимир. Очень эрудированный, внимательный и чуткий человек, который заботится о людях, умеет заинтересовать туристов всех
- ЯЯна25 июня 2024Ничего не слышала о Боровском древнем монастыре,было интересно посетить,да еще и в компании психолога,в итоге поездка понравилась с точки зрения экскурсии и со стороны общения на разные темы с психологическим контекстом. Благодарна Габриэлю,рада знакомству,возможно обращусь когда -нибудь как к профессионалу)👌🏻
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ААндрей11 мая 2024Приятное, познавательное путешествие. Паломническая проездка к святым и историческим местам. Много удивительных икон и мест увидели. Габриель много рассказывает, никуда не торопит. И как водитель, и как гид очень спокойно ведёт по маршруту.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Однодневные»
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