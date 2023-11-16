Более 100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом. Его архитектура своеобразна и оригинальна. Этот дом был построен в 1892 г. по проекту Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Еще в 1887 г. Поленов писал: «Мечтаю о домике на берегу Оки об том; как мы его устроим; как мы там заживем; сделаем большую комнату; где будет музей; картинная галерея; библиотека: Рядом будет столярная мастерская; адмиралтейство, рыболовство и терраса; а над этим будет моя живописна мастерская. Чудесные мечты, может быть, и сбудутся». Все мечты были претворены в жизнь. В 1890 г. совершилась желанная покупка земли в деревне Бёхово. Но Поленову больше всего нравился высокий холм над Окой, носивший красивое название «Борок».

Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное - это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы.

Музей Поленова – один из первых музеев в стране, взятых под охрану государством как не подлежащий национализации и конфискации. В экспозиции музея находятся многочисленные коллекции, в том числе древнегреческого и древнеегипетского искусства, художественные произведения Поленова, Репина, Васнецова и других известных русских художников, уникальная мебель и предметы старины.

Посетив музей-заповедник В. Д. Поленова, Вы сможете познакомиться с уникальным музейным комплексом, состоящим из мемориальных сооружений.