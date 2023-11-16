Что вас ожидает:
- Музей-усадьба В. Д. Поленова
- Церковь Святой Троицы
- Некрополь семьи Поленовых.
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Описание
Более 100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом. Его архитектура своеобразна и оригинальна. Этот дом был построен в 1892 г. по проекту Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Еще в 1887 г. Поленов писал: «Мечтаю о домике на берегу Оки об том; как мы его устроим; как мы там заживем; сделаем большую комнату; где будет музей; картинная галерея; библиотека: Рядом будет столярная мастерская; адмиралтейство, рыболовство и терраса; а над этим будет моя живописна мастерская. Чудесные мечты, может быть, и сбудутся». Все мечты были претворены в жизнь. В 1890 г. совершилась желанная покупка земли в деревне Бёхово. Но Поленову больше всего нравился высокий холм над Окой, носивший красивое название «Борок».
Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное - это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы.
Музей Поленова – один из первых музеев в стране, взятых под охрану государством как не подлежащий национализации и конфискации. В экспозиции музея находятся многочисленные коллекции, в том числе древнегреческого и древнеегипетского искусства, художественные произведения Поленова, Репина, Васнецова и других известных русских художников, уникальная мебель и предметы старины.
Посетив музей-заповедник В. Д. Поленова, Вы сможете познакомиться с уникальным музейным комплексом, состоящим из мемориальных сооружений.
Программа
- Экскурсия по музею-усадьбе В. Д. Поленова: «Большой дом» (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная), диорама «Кругосветное путешествие» в лодочном сарае поленовского «Адмиралтейства»;
- Самостоятельная прогулка по парку;
- Бёхово: церковь Святой Троицы, некрополь семьи Поленовых.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.