Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 20:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово
Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово
Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово
Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово
Белый дом над Окой: Полёново и Бёхово

Что вас ожидает:

  • Музей-усадьба В. Д. Поленова
  • Церковь Святой Троицы
  • Некрополь семьи Поленовых.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии

Описание

Более 100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом. Его архитектура своеобразна и оригинальна. Этот дом был построен в 1892 г. по проекту Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Еще в 1887 г. Поленов писал: «Мечтаю о домике на берегу Оки об том; как мы его устроим; как мы там заживем; сделаем большую комнату; где будет музей; картинная галерея; библиотека: Рядом будет столярная мастерская; адмиралтейство, рыболовство и терраса; а над этим будет моя живописна мастерская. Чудесные мечты, может быть, и сбудутся». Все мечты были претворены в жизнь. В 1890 г. совершилась желанная покупка земли в деревне Бёхово. Но Поленову больше всего нравился высокий холм над Окой, носивший красивое название «Борок».

Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное - это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы.

Музей Поленова – один из первых музеев в стране, взятых под охрану государством как не подлежащий национализации и конфискации. В экспозиции музея находятся многочисленные коллекции, в том числе древнегреческого и древнеегипетского искусства, художественные произведения Поленова, Репина, Васнецова и других известных русских художников, уникальная мебель и предметы старины.

Посетив музей-заповедник В. Д. Поленова, Вы сможете познакомиться с уникальным музейным комплексом, состоящим из мемориальных сооружений.

Программа

  • Экскурсия по музею-усадьбе В. Д. Поленова: «Большой дом» (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная), диорама «Кругосветное путешествие» в лодочном сарае поленовского «Адмиралтейства»;
  • Самостоятельная прогулка по парку;
  • Бёхово: церковь Святой Троицы, некрополь семьи Поленовых.
20:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Природа и пейзажи
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