Е Елена Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил читать дальше вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром! 28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши

Н Наталия Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!

В Вера Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом читать дальше необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию. 2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому

Н Наталья Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» все отлично организовано было, спасибо

И Иван По Царской дороге - к храмам Звенигорода читать дальше окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию! Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и

Е Елена Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!

И Игорь Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе) Мы с женой открыли для себя новые города, из которых Новый Иерусалим - просто чудо.

с сергей Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Очень ь хорошая экскурсия!

Н Наталья Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы читать дальше Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы. 20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.