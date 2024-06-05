Экскурсии на 1 день в Москве

Найдено 79 экскурсий в категории «На весь день» в Москве, цены от 1 700 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
43 отзыва
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740 за человека
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за человека
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900 за человека
Святыни Сергиева Посада
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
94 отзыва
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700 за человека
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
123 отзыва
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590 за человека
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
36 отзывов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
26 отзывов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450 за человека
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
33 отзыва
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250 за человека
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000 за всё до 5 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000 за всё до 8 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 450 за всё до 4 чел.
Неизвестная Рублëвка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Неизвестная Рублëвка
Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650 за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: на площади Трех вокзалов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево"
19 июня в 09:00
20 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами
21 июля в 10:30
26 июля в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000 за всё до 8 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850 за всё до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
16 200 за всё до 3 чел.
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000 за всё до 8 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 600 за всё до 4 чел.
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро «Строгино»
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 200 за человека
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000 за человека
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300 за человека
Ржев - Мемориал советскому солдату
Билеты
15 часов
3 отзыва
Ржев - Мемориал советскому солдату
Расписание: Суббота в 07:30
3 790 за билет
Святые места Радонежья
Групповая
10 часов
1 отзыв
Святые места Радонежья
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
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    вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром!

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
    все отлично организовано было, спасибо
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
    Мы с женой открыли для себя новые города, из которых Новый Иерусалим - просто чудо.
  • с
    сергей
    2 июня 2024
    Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
    Очень ь хорошая экскурсия!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
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    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
  2. Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
  3. Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
  4. Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
  5. Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На весь день" можно забронировать 79 экскурсий и билетов от 1 700 до 50 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Москву на 1 день, гиды Москвы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Москву так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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