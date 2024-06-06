🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино «И пусть говорят, что весь здешний пейзаж выпит Пастернаком, мы насладимся местными красотами в любой сезон» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 33 отзыва Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий Начало: Недалеко от станции Маяковская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «За два часа автобусной экскурсии перед вами предстанет вся Москва от Зарядья до Воробьевых гор с ее культовыми достопримечательностями:» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду «Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен» от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве Начало: Вблизи метро Выставочная 5 850 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади «Через эту науку они по-новому посмотрят на искусство, архитектуру, природу» от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте Начало: У входа в усадьбу 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 168 отзывов Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога Начало: В районе метро Александровский сад 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру «Сад у Кремля откроется вам как уникальный пример садового-паркового искусства (и я объясню вам, почему это так)» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы Начало: В районе метро Театральная «Приглашаю совершить путешествие в мир древней и современной Москвы и рассмотреть ее «визитные карточки»: Красную площадь, башни Кремля, Александровский сад, храм Василия Блаженного и модный парк Зарядье» 5 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса Начало: В районе метро ВДНХ 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Экскурсия по Северному речному вокзалу Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе «живописные панорамы с верхней палубы 150-метрового трехпалубного белоснежного «парохода» — вокзала» 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида" Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «На площади рассмотрите достопримечательности разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по берёзовой роще Зарядья» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... «Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Царицыно детям: активная квест-экскурсия Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку Начало: Перед входом в Большой дворец 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 25 отзывов Царицыно: выбор императрицы Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи Начало: От Главного входа Расписание: в субботу в 15:30 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Вокруг стен Московского Кремля Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах Начало: В районе метро Александровский сад «Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены» 4 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов История и красота Царицыно Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно» «и разберёмся, какими тропами можно добраться до живописной башни «Руина»» 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 227 отзывов Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки «Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы» «Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьевых гор» 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади «Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание» от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля «Природная красота Бородинского поля прилагается» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Уникальное путешествие по Тимирязевской академии: от барокко до конструктивизма Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии Начало: у м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская «Территория Тимирязевки — настоящий заповедник, окруженный огромным городом» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) «На протяжении всего пути нас будут окружать пейзажи Пироговского и Клязьминского водохранилищ, густые русские леса и березовые опушки» 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Нескучный сад хранит свои стволы Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией Начало: В районе метро Ленинский проспект «Присядем отдохнуть в живописном уголке: вспомним Голицыных и пушкинскую Пиковую даму» Расписание: в понедельник в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская «Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» «Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть)» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Царицыно: театр архитектуры Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы Начало: В районе станции метро «Царицыно» «Мы прогуляемся по живописным тропам парка, поговорим о судьбах гениальных архитекторов Баженова и Казакова, рассмотрим их знаковые работы и разберемся, почему масштабный проект Царицыно так и не был воплощен в жизнь» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Приятно познакомиться, Москва Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе «На Большом Каменном мосту вам откроется один из самых живописных видов на город» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал Начало: по договоренности «Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города» 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1020 отзывов Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе... «Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»» 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 53 отзыва Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе Начало: На Манежной площади «🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 630 отзывов Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями Начало: У метро Площадь Революции «Полюбуетесь ансамблем Красной площади и Большого театра, увидите живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры «Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор» 1 200 ₽ за человека