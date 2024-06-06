1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
«И пусть говорят, что весь здешний пейзаж выпит Пастернаком, мы насладимся местными красотами в любой сезон»
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«За два часа автобусной экскурсии перед вами предстанет вся Москва от Зарядья до Воробьевых гор с ее культовыми достопримечательностями:»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
«Через эту науку они по-новому посмотрят на искусство, архитектуру, природу»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Сад у Кремля откроется вам как уникальный пример садового-паркового искусства (и я объясню вам, почему это так)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Приглашаю совершить путешествие в мир древней и современной Москвы и рассмотреть ее «визитные карточки»: Красную площадь, башни Кремля, Александровский сад, храм Василия Блаженного и модный парк Зарядье»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса
Начало: В районе метро ВДНХ
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
«живописные панорамы с верхней палубы 150-метрового трехпалубного белоснежного «парохода» — вокзала»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«На площади рассмотрите достопримечательности разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по берёзовой роще Зарядья»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
Расписание: в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«Вы погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и красота Царицыно
Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
«и разберёмся, какими тропами можно добраться до живописной башни «Руина»»
Завтра в 19:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
«Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьевых гор»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
«Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
«Природная красота Бородинского поля прилагается»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по Тимирязевской академии: от барокко до конструктивизма
Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии
Начало: у м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская
«Территория Тимирязевки — настоящий заповедник, окруженный огромным городом»
Завтра в 18:00
21 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«На протяжении всего пути нас будут окружать пейзажи Пироговского и Клязьминского водохранилищ, густые русские леса и березовые опушки»
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
«Присядем отдохнуть в живописном уголке: вспомним Голицыных и пушкинскую Пиковую даму»
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
«Вы погуляете по живописному парку, рассматривая старинные постройки и памятники»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть)»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
«Мы прогуляемся по живописным тропам парка, поговорим о судьбах гениальных архитекторов Баженова и Казакова, рассмотрим их знаковые работы и разберемся, почему масштабный проект Царицыно так и не был воплощен в жизнь»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«На Большом Каменном мосту вам откроется один из самых живописных видов на город»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
«Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города»
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
«🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Полюбуетесь ансамблем Красной площади и Большого театра, увидите живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
«Фотосессия пройдёт на фоне живописной природы парка и величественной царской резиденции под руководством опытного фотографа, который поможет придумать вам свою фотоисторию»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Природа и пейзажи»
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