Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Былины Московского Купечества. Замоскворечье...

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Во время нашей прогулки мы выясним, как жили обитатели местных слобод, которых было на этой территории великое множество.

Проникнемся аутентичной атмосферой патриархальных кварталов и бойких деловых улочек, куда и по сей день приезжают москвичи в конце рабочей недели, чтобы в расслабленной и дружеской атмосфере встретить начало столичных выходных, а также насладимся видами невероятного количества старинных храмов, сохранившихся в этих чудесных местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-46 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
Начав наш путь от красивейшей Площади трёх вокзалов и, разгадав тайны этого места, мы отправимся в великолепно сохранившийся старинный купеческий район города – Замоскворечье, простирающийся через Московский остров 🏝️ до главного русла реки Москвы.
Мы увидим непревзойдённые по своей красоте здания – наследие известнейших купеческих фамилий Столицы ⭐️. Всё в этих местах овеяно духом московской старины, а кварталы, большей частью, сохранили планировку XIX века.
В процессе нашей экскурсии 🧭 мы выясним, как жили обитатели местных слобод, которых было на этой территории великое множество; непременно, проникнемся чарующей атмосферой патриархальных кварталов и бойких деловых улочек, куда и по сей день неизменно приезжают москвичи в конце рабочей недели, чтобы в расслабленной и дружеской атмосфере встретить начало столичных выходных, и насладимся видами невероятного количества старинных храмов, сохранившихся в этих чудесных местах.
Этот дивный район окутан восхитительным романтическим флёром, игриво сочетающим в себе аутентичную красоту исторических зданий и поразительное новаторство строительных изысков конца XIX – начала XX веков.
Мы совершим выходы у Третьяковской галереи, у особняка купца Коробкова и храма Святителя Климента Папы Римского, на Болотной площади и неподалёку от палат Аверкия Кириллова, пешком прогуляемся по Патриаршему мосту и насладимся открывающейся с него панорамой, а ещё, непременно, подивимся хитросплетениям истории 📖 возведения главной святыни нашей страны – Храма Христа Спасителя.
Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание.
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
    Начало
    🚩 Новорязанская улица.
    Место завершения
    🏁 Улица Волхонка
    Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
    Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
    Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
    Былины Московского Купечества. Замоскворечье...
    Былины Московского Купечества. Замоскворечье...

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
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    Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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