Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Начав наш путь от красивейшей Площади трёх вокзалов и, разгадав тайны этого места, мы отправимся в великолепно сохранившийся старинный купеческий район города – Замоскворечье, простирающийся через Московский остров 🏝️ до главного русла реки Москвы.

Мы увидим непревзойдённые по своей красоте здания – наследие известнейших купеческих фамилий Столицы ⭐️. Всё в этих местах овеяно духом московской старины, а кварталы, большей частью, сохранили планировку XIX века.

В процессе нашей экскурсии 🧭 мы выясним, как жили обитатели местных слобод, которых было на этой территории великое множество; непременно, проникнемся чарующей атмосферой патриархальных кварталов и бойких деловых улочек, куда и по сей день неизменно приезжают москвичи в конце рабочей недели, чтобы в расслабленной и дружеской атмосфере встретить начало столичных выходных, и насладимся видами невероятного количества старинных храмов, сохранившихся в этих чудесных местах.

Этот дивный район окутан восхитительным романтическим флёром, игриво сочетающим в себе аутентичную красоту исторических зданий и поразительное новаторство строительных изысков конца XIX – начала XX веков.

Мы совершим выходы у Третьяковской галереи, у особняка купца Коробкова и храма Святителя Климента Папы Римского, на Болотной площади и неподалёку от палат Аверкия Кириллова, пешком прогуляемся по Патриаршему мосту и насладимся открывающейся с него панорамой, а ещё, непременно, подивимся хитросплетениям истории 📖 возведения главной святыни нашей страны – Храма Христа Спасителя.