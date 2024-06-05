🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Историческая мозаика Бауманской улицы Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях Начало: метро Бауманская 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад Начало: Около здания «Славянский базар» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Москва купеческая: Замоскворечье Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Экскурсия в особняк Рябушинского Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5 1 999 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т... 3 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места Начало: У м. Новокузнецкая 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 10 отзывов «О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов Начало: На станции метро «Новокузнецкая» 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва За спиной великих: по следам московских коллекционеров Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского Начало: У метро Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы) Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Москва от купцов до бизнесменов История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город Начало: Памятник Маршалу Жукову 7 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе Начало: На Славянской площади 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов 6200 5 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью Начало: в районе метро Новокузнецкая 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Секреты дальнего Замоскворечья История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя Начало: У метро «Серпуховская» от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города» Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны Начало: в районе м. Лубянка 6 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены) Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства Начало: В гостинице «Лесная Сафмар» Расписание: в пятницу в 11:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1 отзыв Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины Начало: Возле ст. метро Преображенская площадь Расписание: в воскресенье в 15:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили» Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая» 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва История рекламы - в мини-группе Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас Начало: у метро «Китай-город» Расписание: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой» Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века Начало: У ст. метро «Лубянка» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 60 отзывов Самобытное Замоскворечье Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой Начало: В районе метро Третьяковская 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 8 отзывов АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин Начало: У метро «Кропоткинская» от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45 Расписание: По договоренности 12 900 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1.5 часа Групповая экскурсия по особняку Тарасова Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых Начало: В районе Патриарших прудов 1 899 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Квест 1.5 часа Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы» Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий Начало: У станции метро «Кузнецкий мост» 10000 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Замоскворечье: новый взгляд со стороны По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков... 1 900 ₽ за всё до 10 чел.