1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческая мозаика Бауманской улицы
Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях
Начало: метро Бауманская
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад
Начало: Около здания «Славянский базар»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом
Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т...
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места
Начало: У м. Новокузнецкая
9 июня в 14:30
11 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов
Начало: На станции метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
29 июня в 11:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва от купцов до бизнесменов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Начало: Памятник Маршалу Жукову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Начало: На Славянской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья
Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов
13 июня в 16:30
14 июня в 20:00
62005 890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
К купцам - в сиренево-черемуховое Замоскворечье
Погулять по эпохам района и проникнуться его спокойной непарадной жизнью
Начало: в районе метро Новокузнецкая
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дальнего Замоскворечья
История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя
Начало: У метро «Серпуховская»
9 июня в 15:00
10 июня в 19:30
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Преображенская старообрядческая община: эксклюзивная экскурсия
Заглянуть в закрытый мир старинной монастырской общины
Начало: Возле ст. метро Преображенская площадь
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
История рекламы - в мини-группе
Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас
Начало: у метро «Китай-город»
Расписание: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Квест
1.5 часа
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века
Начало: У ст. метро «Лубянка»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
Завтра в 12:30
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899₽ за человека
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мытищи: от села к городу
Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии
Начало: У вокзала в Мытищах
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 800₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ИИрина2 июня 2024Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов
- ННикита2 июня 2024Интересная экскурсия, информативна. Татьяна приятный, интересный гид, который рассказывает об исторических событиях легко с глубоким погружением в материал.
- ООльга1 июня 2024Благодарю за такую 3D экскурсию! Вся прогулка сопровождалась помимо интересного рассказа, еще и демонстрацией фото на планшете, а также кусочком
- ММарина1 июня 2024Уважаемые организаторы! Можно изменить время экскурсии, сделать раньше и позднее, будет не так много народу и не так жарко. К тому же можно дальше планировать свой день. А так все хорошо, спасибо.
- ВВладимир29 мая 2024Отлично! Спасибо!
- ММария27 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Светлана нашла подход к детям, активно взаимодействовала с ними на протяжении всего времени, а информация оказалась
- ММилена20 мая 2024Все прошло замечательно!
- ААнна18 мая 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо Олегу большое!
- ООльга17 мая 2024Купеческая страна - ЗамоскворечьеЭкскурсия по таким местам, которые не увидишь самостоятельно, а если увидишь, то не поймёшь всей скрывающейся глубины. Посмотреть на малоэтажную
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по купеческим кварталам»
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