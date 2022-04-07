С 30 октября по 07 ноября включительно посетить Музей можно будет при наличии:

- QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или

- QR-кода, подтверждающего факт перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией или

- подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея, для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Кремль — настоящее сердце не только Москвы, но и всей России. Посетить Кремль, просто зайдя туда с улицы не получится. Однако с нашей помощью вы сможете побывать внутри самого знаменитого сооружения, бывшее резиденцией российских царей, местом заседания правительства СССР и президента России.

Вы увидите Колокольню Ивана Великого, построенную еще в самом начале шестнадцатого века итальянским архитектором специально для Кремля. Удивительное сооружение, отличающиеся стилистикой, удивительным образом вписывается в общий архитектурный ансамбль.

Кроме того, вы посмотрите на две самые знаменитые достопримечательности Кремля — царь-колокол, и царь-пушку, известные во всем мире своими огромными габаритами.

Затем мы выйдем из Кремля на Соборной площади, украшенной тремя прекрасными соборами — Успенским, Благовещенским и Архангельским. В одном из соборов предусмотрена экскурсия (просьба соблюдать дресс-код).

Эта экскурсия — удивительная возможность поближе познакомиться с Кремлем, узнать его историю, традиции и обычаи.