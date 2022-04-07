Экскурсия по Кремлю

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Экскурсия по Кремлю
Экскурсия по Кремлю
Экскурсия по Кремлю
Экскурсия по Кремлю

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Колокольня Ивана Великого
  • Царь-колокол
  • Царь-пушка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. При аннуляции экскурсии за 48 часов до наступления даты ее проведения - возврат 50% от стоимости экскурсии. При аннуляции менее чем за 48 часов до наступления даты экскурсии ее стоимость не возвращается.

С 30 октября по 07 ноября включительно посетить Музей можно будет при наличии:
- QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или
- QR-кода, подтверждающего факт перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией или
- подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея, для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Кремль — настоящее сердце не только Москвы, но и всей России. Посетить Кремль, просто зайдя туда с улицы не получится. Однако с нашей помощью вы сможете побывать внутри самого знаменитого сооружения, бывшее резиденцией российских царей, местом заседания правительства СССР и президента России.

Вы увидите Колокольню Ивана Великого, построенную еще в самом начале шестнадцатого века итальянским архитектором специально для Кремля. Удивительное сооружение, отличающиеся стилистикой, удивительным образом вписывается в общий архитектурный ансамбль.

Кроме того, вы посмотрите на две самые знаменитые достопримечательности Кремля — царь-колокол, и царь-пушку, известные во всем мире своими огромными габаритами.

Затем мы выйдем из Кремля на Соборной площади, украшенной тремя прекрасными соборами — Успенским, Благовещенским и Архангельским. В одном из соборов предусмотрена экскурсия (просьба соблюдать дресс-код).

Эта экскурсия — удивительная возможность поближе познакомиться с Кремлем, узнать его историю, традиции и обычаи.

Программа

Вы узнаете:
  • Почему на главной площади Кремля сразу три собора. В каком из них венчали на царство, и кто завел такую традицию.
  • Где хоронили русских монархов, а где их жен.
  • «Чья злаченая глава» и кто такой «Иван Великий».
  • Где молился сам царь.
  • Над каким собором, по словам патриарха Никона, купола крыты «золотом в палец толщиной», и чем покрыт в нем пол.
  • Кто такие Фрязины.
  • Где стояли древнейшие Чудов и Вознесенский монастыри, и что с ними стало.
  • Откуда пошла поговорка «кричать на всю Ивановскую».
  • Где проходят все торжественные приемы президента и сколько этажей в Большом Кремлевском дворце.
  • Почему никогда не стреляла Царь-Пушка, и не звонил Царь-Колокол.
  • От кого охраняют Кремль соколы и кречеты.
  • Какую тайну скрывает одна из 20 башен Кремля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода. Билеты в Кремль
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, среда, пятница, суббота в 13:30

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