100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Московский Кремль, как герой, прошёл множество испытаний.
Вместе с ребятами мы шагнём назад в века, проследим историю крепости и выясним, каково её значение в наши дни. Юные путешественники осмотрят Кремль снаружи и услышат о его интереснейших памятниках.
Экскурсия пройдёт в форме диалога: рассуждая, анализируя, отвечая на вопросы, дети лучше усвоят материал.
Вместе с ребятами мы шагнём назад в века, проследим историю крепости и выясним, каково её значение в наши дни. Юные путешественники осмотрят Кремль снаружи и услышат о его интереснейших памятниках.
Экскурсия пройдёт в форме диалога: рассуждая, анализируя, отвечая на вопросы, дети лучше усвоят материал.
Описание экскурсии
- Мы начнём путешествие от башни «Великана» и пройдём в самое сердце Кремля. Я расскажу легенду о возникновении Москвы и появлении крепости.
- Прогуляемся вдоль стен, которые помогут нам сориентироваться на местности. Обсудим с ребятами, что они видят здесь сейчас — и для чего это было сделано в прошлом.
- От деревянной крепости «доберёмся» до современного Кремля. Поговорим о значении, особенностях расположения и характеристиках этого оборонного сооружения.
- Через парк «Зарядье» дойдём до Парящего моста: любуясь панорамой Кремля, ребята ответят на мои вопросы для закрепления знаний.
На экскурсии дети:
- узнают названия башен и поймут, что они означают.
- раскроют тайны, скрытые за стенами.
- услышат о достопримечательностях, которые встретятся на маршруте.
- рассмотрят изображения и схемы Кремля.
- выяснят, кто повлиял на историю древнего сооружения.
Организационные детали
- Мы осматриваем Кремль только снаружи.
- Программа подойдёт детям от 7 до 14 лет — при проведении я подстраиваюсь под возраст.
- Экскурсия возможна для группы младших школьников (не более 20 человек) — подробности уточняйте в переписке.
- Взрослые сопровождают детей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7923 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 187 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
На днях были в Москве семьей. Очень нам с Еленой понравилось прогуляться по Красной площади, узнать исторические факты.
Очень доступно и не скучно она рассказывала и показывала, ориентируясь на детей, а у нас их 4ро😁.
Потом мы уже самостоятельно пошли смотреть внутрь Кремля объекты, с которыми нас также она познакомила.
Спасибо☺️ А ещё она нас всех вместе сфотографировала☺️ Мы рекомендуем☺️
Очень доступно и не скучно она рассказывала и показывала, ориентируясь на детей, а у нас их 4ро😁.
Потом мы уже самостоятельно пошли смотреть внутрь Кремля объекты, с которыми нас также она познакомила.
Спасибо☺️ А ещё она нас всех вместе сфотографировала☺️ Мы рекомендуем☺️
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А
Огромное спасибо Елене за экскурсию. Дети были полностью вовлечены, все вовремя, интересный маршрут, очень интересные факты, подача информации. Взрослые тоже с удовольствием слушали. Очень рекомендуем и обязательно обратимся еще за другими экскурсиями к Елене.
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Все очень четко, структурировано, доступно и понятно. Интересно и детям и взрослым. А главное, что отложилось в голове
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И
Однозначно рекомендую гида Елену. Чувствуется профессионал своего дела, Елена любит свой город и свою работу. Нашла подход к детям 9 и 13 лет, которые никогда не были в Москве. Экскурсию
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Елена блестяще провела экскурсию для второклассников👍🏻🔥 Были на экскурсии всем классом 😉 Елена с первых минут сумела завладеть вниманием детей и увлечь в обсуждение👍🏻 на протяжении всей экскурсии дети активно
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Заказывали индивидуальную экскурсию для 2 взрослых и 2 детей 7 и 9 лет. Елена - профессионал, умеющий найти подход к детям и донести до них суть, самое важное. Дети после
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