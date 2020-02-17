100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Московский Кремль — визитная карточка столицы, узнаваемая во всем мире. Кремль хранит много интересных памятников старины и является уникальной достопримечательностью, которая способна привлечь внимание детей и запомниться им.
Московский Кремль — это крепость, которая как герой, пройдя через века и испытания, остается сердцем не только Москвы, но и России. Мы подготовили программу для детей от 7 до 12 лет, чтобы в доступной и нескучной форме познакомить юных путешественников с главным символом столицы.
Что узнают дети
Кому подойдет экскурсия