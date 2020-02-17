100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Московский Кремль — визитная карточка столицы, узнаваемая во всем мире. Кремль хранит много интересных памятников старины и является уникальной достопримечательностью, которая способна привлечь внимание детей и запомниться им.

Московский Кремль — это крепость, которая как герой, пройдя через века и испытания, остается сердцем не только Москвы, но и России. Мы подготовили программу для детей от 7 до 12 лет, чтобы в доступной и нескучной форме познакомить юных путешественников с главным символом столицы.

Что вас ожидает

Мы начнем наше путешествие от башни «Великана», которая ведет в самое сердце Кремля. Легенда о возникновении Москвы поможет погрузиться в глубину веков.

Дальше «Чудо-вопросник — водитель» поведет вдоль стен, ориентируя на местности и заставляя думать о том, что вы видите.

От деревянной крепости мы доберемся до современного Кремля. Вы немного поразмышляете и поймете значение крепости, особенности расположения на местности и технические характеристики оборонного сооружения.

По ходу квеста вы узнаете названия башен и их значение, раскроете некоторые тайны, которые скрыты за стенами.

Рассматривая изображения и схемы древнего и современного Кремля, услышите об исторических переменах за все 9 веков.

Цель нашего путешествия — дойти до «Парящего моста» и, любуясь панорамой Кремля, завершить ответы на «Чудо-вопросник — водитель».

Что узнают дети

Легенду и историю появления крепости

Какими были стены крепости в разные времена и важные особенности последней

Имена исторических личностей, повлиявших на появление и изменение древнего сооружения

Что было на территории Кремля раньше

Какой Кремль сейчас

Кому подойдет экскурсия