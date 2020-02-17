100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия — квест для детей от 7 до 12 лет

Елена и Ольга
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Елена и Ольга – ваш гид
Мы познакомим детей с Московским Кремлем.

В доступной форме расскажем историю его возникновения и объясним, какое значение Кремль имеет сегодня.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Театральная
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У этой экскурсии100 отзывов
4.9
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости

Московский Кремль — визитная карточка столицы, узнаваемая во всем мире. Кремль хранит много интересных памятников старины и является уникальной достопримечательностью, которая способна привлечь внимание детей и запомниться им.

Московский Кремль — это крепость, которая как герой, пройдя через века и испытания, остается сердцем не только Москвы, но и России. Мы подготовили программу для детей от 7 до 12 лет, чтобы в доступной и нескучной форме познакомить юных путешественников с главным символом столицы.

Что вас ожидает

  • Мы начнем наше путешествие от башни «Великана», которая ведет в самое сердце Кремля. Легенда о возникновении Москвы поможет погрузиться в глубину веков.
  • Дальше «Чудо-вопросник — водитель» поведет вдоль стен, ориентируя на местности и заставляя думать о том, что вы видите.
  • От деревянной крепости мы доберемся до современного Кремля. Вы немного поразмышляете и поймете значение крепости, особенности расположения на местности и технические характеристики оборонного сооружения.
  • По ходу квеста вы узнаете названия башен и их значение, раскроете некоторые тайны, которые скрыты за стенами.
  • Рассматривая изображения и схемы древнего и современного Кремля, услышите об исторических переменах за все 9 веков.
  • Цель нашего путешествия — дойти до «Парящего моста» и, любуясь панорамой Кремля, завершить ответы на «Чудо-вопросник — водитель».

Что узнают дети

  • Легенду и историю появления крепости
  • Какими были стены крепости в разные времена и важные особенности последней
  • Имена исторических личностей, повлиявших на появление и изменение древнего сооружения
  • Что было на территории Кремля раньше
  • Какой Кремль сейчас

Кому подойдет экскурсия

  • Детям от 7 до 12 лет. При проведении программы делаются поправки на возраст.
  • Группе младших школьников (не более 20 человек). Стоимость немного изменится.
  • Взрослые сопровождают детей.
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
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100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Чудесно! Ходили вчера на экскурсию с двумя детьми 7 и 9 лет.
Дочь (7 лет) до этого момента не любила экскурсии. и, честно говоря, я немного волновалась из-за этого. Волновалась я напрасно: Елена смогла заинтересовать детей, держала их внимание на протяжении всего времени. Теперь будем ходить на экскурсии чаще. Спасибо огромное! Очень рекомендую.
17 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, не зависимо от того, что было немного холодновато. Слушали внимательно все.. и дети и родители. Принимали участие все... и дети и родители. Сделали маленький веселый перерыв на чай. Все довольны, внимание гид Елена уделила всем, детей активно привлекала к карте вопросов, что закрепляло у них услышанное. Спасибо, Елене! Будем советовать своим друзьям.
5 января 2020
Елена - прекрасный и профессиональный экскурсовод. Он сумела увлечь обоих мальчиков в увлекательную и интересную экскурсию, полную исторических и познавательных фактов.

С удовольствием рекомендуем Елену всем интересующимся историей Кремля и центра Москвы.
25 ноября 2019
Чудесная экскурсия, прошла на одном дыхании. Даже ребёнку 5 лет было очень интересно.
Огромное спасибо гиду Елене!
29 октября 2019
Экскурсия предназначалась для двух девочек по 10 лет и мальчика 7 лет. Экскурсоводу Елене удалось заинтересовать всех. Спасибо большое!!!))
4 сентября 2019
В душе осталась глубокая благодарность к Вам за замечательнейшую экскурсию, которую Вы нам провели вокруг Кремля в тот самый четверг 25 июля, когда Кремль оказался закрыт. Вы наверняка помните эту ситуацию. Насколько блестяще и легко Вы её распутали, да ещё и при том, что ливень начался прямо перед экскурсией! Дети очень много вспоминали экскурсию, очень эмоционально пересказывали бабушкам-дедушкам-тётям-дядям отдельные фрагменты. Муж (в принципе не переваривающий все экскурсии как таковые) ограничился лаконичной фразой: "Мне кажется, дети слушали с интересом". Это высокая похвала в его устах! Ну а я впервые в жизни почувствовала Москву как родной, близкий по духу город, до сих пор я её не знала, не понимала и недолюбливала...
Отдельное большое спасибо за внимание к моей просьбе избегать "страшных" подробностей, чтоб не запугать детей!
Удачи Вам в Вашей замечательной деятельности, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!
30 августа 2019
Мы посетили экскурсию и получили огромное удовольствие от увиденных чудес старой крепости и от общения с удивительным рассказчиком - тонким, умным и интеллигентным человеком, спасибо огромное за любовь к истории, увлекательный рассказ и внимание к детям! Елена умеет рассказать так, что и через полгода дети помнят факты прошлых экскурсий! Юлия.
27 августа 2019
Замечательная,познавательная экскурсия для детей. Экскурсовод Елена умеет завладеть вниманием и заинтересовать даже непоседливого ребенка. Спасибо большое. Рекомендую такую развивающую и интересную экскурсию для детей.
26 июля 2019
Как-то совсем я позабыла рассказать о нашей экскурсии в Кремль.Планировали мы ее еще в том году, но вот сложилось только в этом.Экскурсия индивидуальная для 4-х человек.Мне понравился такой формат.Дети по началу были немного вялые, но потом так заинтересовались и начали задавать вопросы нашему гиду Ольге -она нам очень понравилась.После дети были нами опрошены и могу сказать что часть информации то они точно запомнили.Но будьте готовы к очередям за билетами ( дети бесплатно и именно эти социальные льготные билеты нужно оформлять через кассу, обычные взрослые можно купить на сайте или в терминал где очередь существенно меньше).Но Ольга превосходно отвлекла детей и одидание прошло незаметно.В общем мы смело рекомендуем данную экскурсию.
16 июля 2019
Елена замечательный рассказчик и великолепно смогла рассказать детям, 11 и 9 лет, о красотах Красной Площади и храмах. Дала интереснейшие факты.
Спасибо Елене.
Ещё 90 отзывов

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