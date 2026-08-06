100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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провела очень энергично и не дала заскучать, рассказала очень много интересной и полезной информации, которая, к слову сказать, даже осела у детей в памяти— мы же для этого водим их на экскурсии. Более того, если спросить у детей, какую часть поездки в Москву они помнят лучше всего – они отвечают, что именно экскурсию вокруг Кремля и на Красную площадь с Еленой.

А нам, взрослым, тоже было интересно, хотя, конечно, мы с мужем бывали на Красной площади бесконечное количество раз. Но всё равно интересно опять побывать в сердце Москвы.