Экскурсия начнется в самом сердце Москвы — в Александровском саду.

Здесь тесно переплетается история разных веков. Пройдя по тенистым аллеям Александровского сада, мы окунемся в историю и увидим памятники трех столетий.

Первая часть прогулки завершится у Троицких ворот Кремля.

В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.

Здесь вы увидите соборы:

Успенский, в котором венчались на царство великий цари;

Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;

Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.

Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты.

Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.

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