Сокровища Московского Кремля

Все самые значимые сокровища страны собраны в столице

Все самые значимые сокровища страны собраны в столице.

И знакомство с ними вы начнете с познавательной прогулки по Александровскому саду.

Любуясь прекрасной архитектурой памятников и наслаждаясь природными красотами, вы дойдете до самого сердца Москвы — Кремля.

Здесь гид вас познакомит с его богатой историей, соборами и площадями, величественными башнями и сооружениями.

А в завершении вас ждет главная сокровищница — Оружейная палата.
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля
Сокровища Московского Кремля

Что вы увидите 🤩

  • Александровский сад.
  • Оружейная палата.
  • территория Кремля с 1 собором
Экскурсия начнется в самом сердце Москвы — в Александровском саду.
Здесь тесно переплетается история разных веков. Пройдя по тенистым аллеям Александровского сада, мы окунемся в историю и увидим памятники трех столетий.
Первая часть прогулки завершится у Троицких ворот Кремля.
В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.

Здесь вы увидите соборы:

  • Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
  • Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
  • Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.
  • Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты.
  • Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.

Важно знать:

  • Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.
  • Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования.
  • С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
пенсионеры
2 600 ₽
взрослые (18+)
3 450 ₽
школьники (с 6 до 16 лет)
2 600 ₽
школьники (с 16 до 18 лет)
2 600 ₽
студенты
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в Оружейную палату
Что не входит
  • аудиогид в Оружейной палате
Где начинаем и завершаем
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Завершение: Оружейная палата
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда и пятница в 13-30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Понедельник, среда и пятница в 13-30

Алла В.
Алла В.
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