Экскурсия начнется в самом сердце Москвы — в Александровском саду.
Здесь тесно переплетается история разных веков. Пройдя по тенистым аллеям Александровского сада, мы окунемся в историю и увидим памятники трех столетий.
Первая часть прогулки завершится у Троицких ворот Кремля.
В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.
Здесь вы увидите соборы:
- Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
- Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
- Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.
- Дальше вас ждет посещение самого важного из музеев столицы — Оружейной палаты.
- Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.
Важно знать:
- Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.
- Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования.
- С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код