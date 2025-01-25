Кремль - это не просто крепость, а целый каменный город с богатой историей.На экскурсии участники узнают о строительстве и фортификационных особенностях Кремля, посетят Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также

увидят знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку. Экскурсия включает прогулку по Тайницкому саду и знакомство с уникальными артефактами в Патриарших палатах. Не упустите шанс окунуться в историю и увидеть места, где вершилась судьба России

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Описание экскурсии

Нам предстоит ощутить всю мощь и сакральность древней крепости. Вы внимательно изучите ансамбль Кремля, обойдя все главные точки. Пройдёте по площадям, посетите храмы, любуясь завораживающими видами. В фокусе нашего внимания:

История строительства и фортификационные особенности Кремля

Тайны, скрывающиеся в каждой из башен

Успенский собор — «русский пирог с итальянской начинкой», сочетающий традиционные черты и мотивы архитектуры итальянского Возрождения

Архангельский собор — главная усыпальница русских царей

Благовещенский собор — домовая церковь русских царей

Иван Великий — колокольня, до 19 века сохранявшая статус самого высокого здания Первопрестольной

Патриаршие палаты с личными вещами патриархов и уникальными экспонатами прикладного искусства

Не сохранившиеся до наших дней монастыри и значимые постройки

И многое другое

Вы также откроете секреты Царь-колокола и Царь-пушки, увидите здания Арсенала и Оружейной палаты. А ещё мы погуляем по тихому Тайницкому саду, где я покажу дерево, посаженное Юрием Гагариным. И поговорим о постройках 14-19 веков, на местах которых остались древние фундаменты или подклёты.

Организационные детали

Билеты в Кремль не включены в стоимость. По договорённости я куплю их для вас заранее, чтобы сэкономить время.