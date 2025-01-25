Кремль - это не просто крепость, а целый каменный город с богатой историей.
На экскурсии участники узнают о строительстве и фортификационных особенностях Кремля, посетят Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также
На экскурсии участники узнают о строительстве и фортификационных особенностях Кремля, посетят Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🕌 Посещение уникальных соборов
- 🔍 Тайны Кремлёвских башен
- 🛡️ Фортификационные особенности
- 🌳 Прогулка по Тайницкому саду
- 🔔 Знакомство с Царь-колоколом
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Архангельский собор
- Благовещенский собор
- Царь-колокол
- Царь-пушка
- Патриаршие палаты
Описание экскурсии
Нам предстоит ощутить всю мощь и сакральность древней крепости. Вы внимательно изучите ансамбль Кремля, обойдя все главные точки. Пройдёте по площадям, посетите храмы, любуясь завораживающими видами. В фокусе нашего внимания:
- История строительства и фортификационные особенности Кремля
- Тайны, скрывающиеся в каждой из башен
- Успенский собор — «русский пирог с итальянской начинкой», сочетающий традиционные черты и мотивы архитектуры итальянского Возрождения
- Архангельский собор — главная усыпальница русских царей
- Благовещенский собор — домовая церковь русских царей
- Иван Великий — колокольня, до 19 века сохранявшая статус самого высокого здания Первопрестольной
- Патриаршие палаты с личными вещами патриархов и уникальными экспонатами прикладного искусства
- Не сохранившиеся до наших дней монастыри и значимые постройки
- И многое другое
Вы также откроете секреты Царь-колокола и Царь-пушки, увидите здания Арсенала и Оружейной палаты. А ещё мы погуляем по тихому Тайницкому саду, где я покажу дерево, посаженное Юрием Гагариным. И поговорим о постройках 14-19 веков, на местах которых остались древние фундаменты или подклёты.
Организационные детали
Билеты в Кремль не включены в стоимость. По договорённости я куплю их для вас заранее, чтобы сэкономить время.
в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Артём. Профессиональный аккредитованный гид. Любовь к России, интерес к культуре, искусству привели меня в экскурсионный мир. Мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, привил мне интерес к прошломуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
ольга
25 янв 2025
Очень благодарны нашему гиду Артему за проведенную экскурсию по Кремлю. Получили цельное представление о становлении Москвы и развитии государства Российского!!! Спасибо! Обязательно обратимся к Артему в следующее посещение Москвы и порекомендуем нашим друзьям.
Диана
8 янв 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую не найти в учебниках. Артему огромное СПАСИБО за его труд,владение информацией и умение ее преподнести.
С
Сергей
3 янв 2025
На экскурсию ходили 3 января (были с детьми 8 и 11 лет, было достаточно холодно и большая очередь на вход в Кремль, но благодаря тому, что Артём заранее порекомендовал купить
Л
Лариса
7 дек 2024
Хочу выразить огромную благодарность Артёму за потрясающую экскурсию!
Отлично проработанный материал, экспертиза, подача и увлеченность Артёма удивляют и располагают к себе.
Узнала очень много интересных фактов, историй.
Очень рекомендую к посещению данную экскурсию именно с Артёмом. Обязательно посоветую всем своим знакомым, друзьям и родственникам.
И очень хотелось бы в следующий раз посетить другие экскурсии, проводимые Артёмом.
Отлично проработанный материал, экспертиза, подача и увлеченность Артёма удивляют и располагают к себе.
Узнала очень много интересных фактов, историй.
Очень рекомендую к посещению данную экскурсию именно с Артёмом. Обязательно посоветую всем своим знакомым, друзьям и родственникам.
И очень хотелось бы в следующий раз посетить другие экскурсии, проводимые Артёмом.
В
Валентина
2 дек 2024
Было очень насыщенно, интересно и взрослым и подросткам. Очень оригинальная подача, самые главные места Кремля предстали в новом свете.
Исключительно положительные впечатления! И от Артема и от манеры изложения и от знаний. Очень рекомендую эту экскурсию.
Исключительно положительные впечатления! И от Артема и от манеры изложения и от знаний. Очень рекомендую эту экскурсию.
Генинг
17 ноя 2024
Были на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокие познания экскурсовода об истории нашей страны. Приятен патриотический настрой, легко слушалась и воспринималась информация, 2,5 часа пролетели очень быстро не смотря на то, что была погода не очень тёплая. Отдельное спасибо за тезисы, которые Артём сделал для нашей группы, мы остались совершенно довольные!
I
Irina
30 окт 2024
Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.
С выбором гида не ошиблась! Экскурсия получилась очень познавательной, интересной, Артем рассказал много нового для меня
С выбором гида не ошиблась! Экскурсия получилась очень познавательной, интересной, Артем рассказал много нового для меня
Я
Янис
28 окт 2024
Были на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект, умение контактировать с людьми. Время длиною в 2,5 часа пролетели незаметно, но познавательно.
Спасибо большое Артему за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, обязательно буду рекомендовать его друзьям/товарищам!
Спасибо большое Артему за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, обязательно буду рекомендовать его друзьям/товарищам!
Максим
28 окт 2024
Мы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашей истории, мы получали ответы на все наши вопросы! Очень увлекательно было и форма подачи информации нам зашла на ура!! Будем еще брать экскурсии именно у него💯
Андрей
28 окт 2024
Артем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знаний гордость берет за наше отечество 💪 Артем большое спасибо Вам и удачи в вашем любимом деле ✊
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