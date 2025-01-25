Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»

Погрузитесь в атмосферу древнего Кремля, изучая его тайны и историю. Откройте для себя уникальные храмы и постройки, которые хранят память веков
Кремль - это не просто крепость, а целый каменный город с богатой историей.

На экскурсии участники узнают о строительстве и фортификационных особенностях Кремля, посетят Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также
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увидят знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку.

Экскурсия включает прогулку по Тайницкому саду и знакомство с уникальными артефактами в Патриарших палатах. Не упустите шанс окунуться в историю и увидеть места, где вершилась судьба России

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🕌 Посещение уникальных соборов
  • 🔍 Тайны Кремлёвских башен
  • 🛡️ Фортификационные особенности
  • 🌳 Прогулка по Тайницкому саду
  • 🔔 Знакомство с Царь-колоколом
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
Ближайшие даты:
15
фев16
фев22
фев23
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мар8
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Архангельский собор
  • Благовещенский собор
  • Царь-колокол
  • Царь-пушка
  • Патриаршие палаты

Описание экскурсии

Нам предстоит ощутить всю мощь и сакральность древней крепости. Вы внимательно изучите ансамбль Кремля, обойдя все главные точки. Пройдёте по площадям, посетите храмы, любуясь завораживающими видами. В фокусе нашего внимания:

  • История строительства и фортификационные особенности Кремля
  • Тайны, скрывающиеся в каждой из башен
  • Успенский собор — «русский пирог с итальянской начинкой», сочетающий традиционные черты и мотивы архитектуры итальянского Возрождения
  • Архангельский собор — главная усыпальница русских царей
  • Благовещенский собор — домовая церковь русских царей
  • Иван Великий — колокольня, до 19 века сохранявшая статус самого высокого здания Первопрестольной
  • Патриаршие палаты с личными вещами патриархов и уникальными экспонатами прикладного искусства
  • Не сохранившиеся до наших дней монастыри и значимые постройки
  • И многое другое

Вы также откроете секреты Царь-колокола и Царь-пушки, увидите здания Арсенала и Оружейной палаты. А ещё мы погуляем по тихому Тайницкому саду, где я покажу дерево, посаженное Юрием Гагариным. И поговорим о постройках 14-19 веков, на местах которых остались древние фундаменты или подклёты.

Организационные детали

Билеты в Кремль не включены в стоимость. По договорённости я куплю их для вас заранее, чтобы сэкономить время.

в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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о
25 янв 2025
Очень благодарны нашему гиду Артему за проведенную экскурсию по Кремлю. Получили цельное представление о становлении Москвы и развитии государства Российского!!! Спасибо! Обязательно обратимся к Артему в следующее посещение Москвы и порекомендуем нашим друзьям.
Диана
8 янв 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую не найти в учебниках. Артему огромное СПАСИБО за его труд,владение информацией и умение ее преподнести.
Отличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую неОтличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую неОтличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую неОтличная экскурсия. Рекомендую. Время пролетело незаметно,детям не скучно. Не банально и познавательно. Много интересной инф,которую не
С
3 янв 2025
На экскурсию ходили 3 января (были с детьми 8 и 11 лет, было достаточно холодно и большая очередь на вход в Кремль, но благодаря тому, что Артём заранее порекомендовал купить
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билеты и занял очередь, время ожидания составило всего 15 мин!
Экскурсия структурирована и логична, много фактов, строго соблюдена хронология, посетили практически все достопримечательности Кремля (к сожалению Успенский собор был закрыт на службу) и даже зашли к дубу, который посадил Гагарин. Особо хочется отметить взаимодействие Артема с детьми: диалог и наводящие вопросы вызывали интерес у детей!
Очень рекомендую Артема как экскурсовода и как просто интересного человека, с которым можно поговорить на различные темы!
Артём! Спасибо огромное за экскурсию! Все было великолепно!

На экскурсию ходили 3 января (были с детьми 8 и 11 лет, было достаточно холодно иНа экскурсию ходили 3 января (были с детьми 8 и 11 лет, было достаточно холодно и
Л
7 дек 2024
Хочу выразить огромную благодарность Артёму за потрясающую экскурсию!
Отлично проработанный материал, экспертиза, подача и увлеченность Артёма удивляют и располагают к себе.
Узнала очень много интересных фактов, историй.
Очень рекомендую к посещению данную экскурсию именно с Артёмом. Обязательно посоветую всем своим знакомым, друзьям и родственникам.
И очень хотелось бы в следующий раз посетить другие экскурсии, проводимые Артёмом.
Хочу выразить огромную благодарность Артёму за потрясающую экскурсию!
В
2 дек 2024
Было очень насыщенно, интересно и взрослым и подросткам. Очень оригинальная подача, самые главные места Кремля предстали в новом свете.
Исключительно положительные впечатления! И от Артема и от манеры изложения и от знаний. Очень рекомендую эту экскурсию.
Генинг
17 ноя 2024
Были на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокие познания экскурсовода об истории нашей страны. Приятен патриотический настрой, легко слушалась и воспринималась информация, 2,5 часа пролетели очень быстро не смотря на то, что была погода не очень тёплая. Отдельное спасибо за тезисы, которые Артём сделал для нашей группы, мы остались совершенно довольные!
Были на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокиеБыли на экскурсии у Артёма 16.11.24 г. С мужем и подругой. Очень понравилась подача и глубокие
I
30 окт 2024
Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.
С выбором гида не ошиблась! Экскурсия получилась очень познавательной, интересной, Артем рассказал много нового для меня
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и интересного. А самое главное, что первоклассник с удовольствием слушал и задавал вопросы. А после экскурсии сказал, что ему очень понравилось и не хотел уходить. Особенно впечатлила царь-пушка и дуб, посаженный Юрием Гагариным.

Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.Артема выбрала по рекомендации, хотела показать сыну красоты Кремля и заинтересовать ребенка историей нашей страны.
Я
28 окт 2024
Были на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект, умение контактировать с людьми. Время длиною в 2,5 часа пролетели незаметно, но познавательно.
Спасибо большое Артему за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, обязательно буду рекомендовать его друзьям/товарищам!
Были на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокоеБыли на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокоеБыли на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокоеБыли на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокоеБыли на экскурсии с отцом. Нашим проводником назад к историческим истокам был Артем. Произвело впечатление глубокое
Максим
28 окт 2024
Мы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашей истории, мы получали ответы на все наши вопросы! Очень увлекательно было и форма подачи информации нам зашла на ура!! Будем еще брать экскурсии именно у него💯
Мы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашейМы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашейМы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашейМы семьей брали экскурсию. 2,5 часа пролетели как мгновение! 🔥Видно, что Артем обладает глубокими знаниями нашей
Андрей
28 окт 2024
Артем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знаний гордость берет за наше отечество 💪 Артем большое спасибо Вам и удачи в вашем любимом деле ✊
Артем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знанийАртем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знанийАртем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знанийАртем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знанийАртем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знанийАртем очень приятный, тактичный с хорошим голосом и самое главное интересными знаниями Гид, после полученных знаний

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