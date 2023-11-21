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Что вас ожидает:
- 1. Храм всех Святых на Кулишках
- 2. Соляные дворы
- 3. Иоанно-Предтеченский монастырь
- 4. Церковь Св. Владимира с старых садах
- 5. Палаты Украинцева
- 6. Морозовский сад.
- 7. Палаты Шуйских
- 8. Церковь Николы в Подкапаях
- 9. Дом Румянцева, дом утюг, дом Ярошенко
- 10. Усадьба Лопухиных Волконских-Кирьяновых
- 11. Трехсвятительская церковь
- 12. Дом графа Остермана
- 13. Хитровская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Район, который не найти на картах города… Более 100 лет назад здесь процветал криминальный район с рынком, ночлежными домами и трактирами. Словом «язва на теле Москвы». Был здесь и местный городовой, и своя интеллигенция. На нашей экскурсии мы ощутим атмосферу этого места… Увидим бывшие ночлежки, узнаем кто и как в них жил, заглянем в морозовский Secret garden, пройдем мимо старинных церквей и усадебных домов, узнаем к кому приходили Чехов и Левитан, что происходило в доме Мясницкой полицейской части и куда дядя Гиляй провожал театральных деятелей, пройдем по Хитровке Акунина и отыщем места, где снимали мои любимые “Брат-2” и “Оттепель”. Нас ждут атмосферные, волшебные тайные сады, переулки и дворы Хитровки и ее окрестностей. Возьмите с собой фотоаппараты, зарядите смартфоны, ведь время летит, а фотографии остаются! Организационные детали: чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение. Вы получите 24 кадра на память в моей авторской обработке на почту в течение недели после нашей фотопрогулки. Место встречи: начало экскурсии у метро Китай-город. Продолжительность: 2 часа. Размер группы: от 1 до 5 человек.
понедельник в 11.00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Метро Китай-город. Вход 9Завершение: Хитровская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник в 11.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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