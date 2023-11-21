Описание

Район, который не найти на картах города… Более 100 лет назад здесь процветал криминальный район с рынком, ночлежными домами и трактирами. Словом «язва на теле Москвы». Был здесь и местный городовой, и своя интеллигенция. На нашей экскурсии мы ощутим атмосферу этого места… Увидим бывшие ночлежки, узнаем кто и как в них жил, заглянем в морозовский Secret garden, пройдем мимо старинных церквей и усадебных домов, узнаем к кому приходили Чехов и Левитан, что происходило в доме Мясницкой полицейской части и куда дядя Гиляй провожал театральных деятелей, пройдем по Хитровке Акунина и отыщем места, где снимали мои любимые “Брат-2” и “Оттепель”. Нас ждут атмосферные, волшебные тайные сады, переулки и дворы Хитровки и ее окрестностей. Возьмите с собой фотоаппараты, зарядите смартфоны, ведь время летит, а фотографии остаются! Организационные детали: чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение. Вы получите 24 кадра на память в моей авторской обработке на почту в течение недели после нашей фотопрогулки. Место встречи: начало экскурсии у метро Китай-город. Продолжительность: 2 часа. Размер группы: от 1 до 5 человек.