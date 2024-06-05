1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«В завершение узнаете, как в таком респектабельном районе столицы появился криминальный квартал Хитровка и что писал о нем Гиляровский в книге «Москва и москвичи»»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы прогуляемся по площади под кодовым названием «Хитровка»»
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«А пройдя старинный Подколокольный переулок, окажетесь в «криминальной» Хитровке»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
«Заляжем на городское дно в бандитской Хитровке»
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
96328 669₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
«самые зловещие уголки легендарной Хитровки и многое другое»
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
Начало: В районе метро Китай-город
«За 1,5 часа вы узнаете Хитровку от криминальных хроник до уютного и модного района»
26 июля в 18:30
2 авг в 18:30
1 300₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
«Хитровка — красивейший уголок старой Москвы»
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
«Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный»»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
«Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
«Приглашаю вас на прогулку по Хитровке и Ивановской горке»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Хитрово начала 19 века — место, откуда началась история района Хитровки»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Начало: в районе метро Китай-город
«Почему Хитровка получила такое название»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам Эраста Фандорина
Оживить страницы романа и через литературный источник узнать о районе с темным прошлым
Начало: М. Китай-город
«Окрестности Хитровки и Китай-города»
9 июня в 15:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
«Хитровку — некогда самый криминальный район Москвы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
«Еще шаг — и вот мы уже на Хитровке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
«Погружение в криминальное прошлое Хитровки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Мы прогуляемся по известным местам Москвы — Солянке, Хитровке, Яузскому бульвару»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Экскурсия-расследование с возможным посещением знаменитых подвалов
Начало: У метро «Китай-город»
«На пару часов нам в руки попадут артефакты, которые помогут открыть подворотни Хитровки, приведут в потаённые места Ивановской горки и позволят добыть улики преступления»
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Хитровка и её хитрости»
Начало: Метро Китай-город. Вход 9
«Нас ждут атмосферные, волшебные тайные сады, переулки и дворы Хитровки и ее окрестностей»
Расписание: понедельник в 11.00
10 июня в 11:00
17 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
«Окажутся на знаменитой Хитровской площади — Хитровке, и послушают, чем пугало это место москвичей несколько десятков лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
«Вы погуляете по Ивановской горке и окажетесь в секретных двориках Хитровки»
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ООльга3 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Полноценная интересная экскурсия по району. Получили только положительные эмоции!
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо за экскурсию, Стефания с большим увлечением и с любовью к Москве, её архитектуре известным людям, проводит свой рассказ. Всём рекомендую
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Информативная, с юмором и интересными фактами. Зашли во дворики, которые обычно закрыты) 3 часа пролетели мгновенно. Спасибо! Придем еще на другие экскурсии.
- ЮЮля1 июня 2024Очень хороший гид, готовый на диалог!!! Однозначно рекомендую
- ЕЕкатерина1 июня 2024Спасибо Вере за отличную экскурсию. Ей удалось заинтересовать даже мою дочь - подростка, которая к экскурсиям относится более чем скептически.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
- OOlga29 мая 2024Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
- ООльга28 мая 2024Спасибо большое Надежде, за очень интересную экскурсию, рекомендую очень и гостям столицы, и жителям. Много интересного из истории.
- ТТатьяна27 мая 2024С подругами получили огромное удовольствие от экскурсии. Отлично провели время и узнали много нового. Спасибо нашему экскурсоводу Елене за открытия, которые мы совершили, гуляя в этот день вместе.
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