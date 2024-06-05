По популярности

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 33 отзыва Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город «Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 руб» 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город «Эта прогулка — не классическая фотосессия, а настоящее фото-приключение в культовых и секретных уголках Москвы» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город «Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 51 отзыв Москва-Сити: экскурсия с фотографом Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток Начало: Около Башни-2000 «Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города» 8000 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 50 отзывов Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы Начало: У метро Маяковская «Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно и вы легко расслабитесь перед камерой» 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд «Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеемся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой и подсказываем удачные позы для идеальной фотосессии» 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ «А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды «Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 27 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная «Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 68 отзывов Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах Начало: В районе метро Кропоткинская «При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память Начало: Возле главного входа в парк «На фотопрогулку мы ждём и взрослых, и детей» 7500 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память Начало: В районе метро Таганская «В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах» 6200 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка Начало: У метро «Кузнецкий Мост» «Сделаем для вас кадры как с обложки, при этом фотопрогулка будет дружеской и лёгкой: фотограф поможет расслабиться перед камерой и найдёт ваши лучшие ракурсы» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке Начало: В районе метро Кропоткинская «Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина «В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс» 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 12 отзывов Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ Начало: центральный вход ВДНХ «Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды» 7000 5 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы Начало: Крымский Вал, 9 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На Северном речном вокзале «Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 14 отзывов Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а «Помимо профессиональной фотосессии в кварталах сит: мы узнаем как изначально выглядел проект Бориса Тхора, где должна была находиться копия Красной площади и что скрывает район Камушки» 8 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7) «Начнем нашу фотопрогулку с нулевого километра и отправимся на Красную площадь, где сделаем яркие фотографии» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия в Царицыно с экскурсией Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход) «Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно»» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц «Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 9 отзывов Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая) «Фотосессия в двух лучших локациях Москвы» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго» Начало: У ж/д станции «Переделкино» «Вы увидите архивные фотографии, сделанные в Переделкине, постараетесь найти точные места этих съёмок и сделаете свою версию кадра» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Фотосессия с Москвой От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы «Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и ее архитектурные контрасты» 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки Начало: У метро Парк Победы «Приглашаю отдохнуть от повседневности и устроить яркую фотосессию в ваших любимых нарядах» 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле Начало: В районе метро Китай-город «Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка по станциям метро Москвы Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки Начало: М. Арбатская синей ветки «В рамках фотопрогулки мы посетим три станции метро с разным интерьером, стилем, освещением и колоритом» 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по острову Балчуг Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки Начало: У Храма Христа Спасителя «Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 1 отзыв Фотосессия в усадьбе Коломенское Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы Начало: На проспекте Андропова «Формат нашей прогулки — только фотосессия, без исторического экскурса» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Тверской Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память Начало: На Пушкинской площади «Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-го и каждого следующего человека — 1000 руб» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Вокруг МГУ: прогулка с фотографом Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор Начало: У станции метро Университет «Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) «В течение суток после прогулки я пришлю через облачное хранилище все исходные материалы: как правило, не менее 100 фотографий, 10-15 обработанных кадров и смонтированный видеопортрет» 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Фотоэкскурсия на Патриарших прудах Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле Начало: в районе метро Маяковская «Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час ФотоЭкскурсия по ВДНХ Начало: Арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2 «Прогулка по Вднх с фотографом Прогуляться по аллее национальных елок России, сделать фотографии на ВДНХ, услышать увлекательные рассказы об удивительном месте Москвы» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотопрогулка «Хитровка и её хитрости» Начало: Метро Китай-город. Вход 9 «Вы получите 24 кадра на память в моей авторской обработке на почту в течение недели после нашей фотопрогулки» Расписание: понедельник в 11.00 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут Экспресс-фотосессия на Белой площади За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы Начало: У метро «Белорусская» «Наш профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и декорации для атмосферных кадров» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Фотосессия «Сказки Мещерского леса» Погулять по благоустроенному парку и получить профессиональные снимки на память Начало: В районе станции метро «Говорово» «Фотопрогулка по Мещерскому парку — это удивительная возможность соприкоснуться с уникальным сочетанием первозданных природных ландшафтов, архитектурной эстетики и современной инфраструктуры» 5 000 ₽ за всё до 7 чел.