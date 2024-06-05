1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
«Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-ого и каждого следующего человека — 1000 руб»
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
«Эта прогулка — не классическая фотосессия, а настоящее фото-приключение в культовых и секретных уголках Москвы»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
«Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию»
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
«Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
«Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно и вы легко расслабитесь перед камерой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Наш формат — это душевная прогулка, мы всегда поддерживаем беседу, смеемся, помогаем почувствовать себя комфортно перед камерой и подсказываем удачные позы для идеальной фотосессии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
«А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
«Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
«При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы»
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
«На фотопрогулку мы ждём и взрослых, и детей»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
«Сделаем для вас кадры как с обложки, при этом фотопрогулка будет дружеской и лёгкой: фотограф поможет расслабиться перед камерой и найдёт ваши лучшие ракурсы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
«В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс»
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
«Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
«Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
«Помимо профессиональной фотосессии в кварталах сит: мы узнаем как изначально выглядел проект Бориса Тхора, где должна была находиться копия Красной площади и что скрывает район Камушки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
«Начнем нашу фотопрогулку с нулевого километра и отправимся на Красную площадь, где сделаем яркие фотографии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
«Фотосессия в двух лучших локациях Москвы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
«Вы увидите архивные фотографии, сделанные в Переделкине, постараетесь найти точные места этих съёмок и сделаете свою версию кадра»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«Другое место для деловой фотосессии — «Белая площадь» и ее архитектурные контрасты»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
«Приглашаю отдохнуть от повседневности и устроить яркую фотосессию в ваших любимых нарядах»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по атмосферным улочкам Ивановской горки
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
«Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
«В рамках фотопрогулки мы посетим три станции метро с разным интерьером, стилем, освещением и колоритом»
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
«Формат нашей прогулки — только фотосессия, без исторического экскурса»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
«Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-го и каждого следующего человека — 1000 руб»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
«Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
«В течение суток после прогулки я пришлю через облачное хранилище все исходные материалы: как правило, не менее 100 фотографий, 10-15 обработанных кадров и смонтированный видеопортрет»
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
«Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
Начало: Арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2
«Прогулка по Вднх с фотографом Прогуляться по аллее национальных елок России, сделать фотографии на ВДНХ, услышать увлекательные рассказы об удивительном месте Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Хитровка и её хитрости»
Начало: Метро Китай-город. Вход 9
«Вы получите 24 кадра на память в моей авторской обработке на почту в течение недели после нашей фотопрогулки»
Расписание: понедельник в 11.00
10 июня в 11:00
17 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Белой площади
За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы
Начало: У метро «Белорусская»
«Наш профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и декорации для атмосферных кадров»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия «Сказки Мещерского леса»
Погулять по благоустроенному парку и получить профессиональные снимки на память
Начало: В районе станции метро «Говорово»
«Фотопрогулка по Мещерскому парку — это удивительная возможность соприкоснуться с уникальным сочетанием первозданных природных ландшафтов, архитектурной эстетики и современной инфраструктуры»
11 июня в 11:30
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
Сделать эффектные снимки в самом сердце Москвы
Начало: У Патриаршего моста
«Быстрая профессиональная фотосессия на фоне одного из лучших московских пейзажей с храмом Христа Спасителя, ГЭС-2, Стрелкой и набережными»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ООльга3 июня 2024Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ААлександр3 июня 2024Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
- ААнастасия3 июня 2024Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
- ММария2 июня 2024Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
- ННаталия1 июня 2024Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фотопрогулки»
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