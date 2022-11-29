Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству

Увидеть скандальный район глазами Гиляровского и узнать, что скрывали стены домов

5
1 отзыв
«Как чудесно гулять по переулкам вокруг Хитровской площади!» — воскликнете вы. И действительно, этот уголок старой Москвы навевает спокойствие. Но дореволюционные жители с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Да, Хитровка заслуженно получила репутацию криминального района. Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать.
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Андеграундная Хитровка: злачные места, бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в криминальное прошлое Хитровки

Хитровка — это район вокруг одноименной площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес не могли.

Что вы увидите и узнаете

  • Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»;
  • Где жили балерина Плисецкая и чеховская «Попрыгунья»;
  • Где располагалась местная «биржа труда»;
  • Что скрывали подземелья трактира «Ад»;
  • В каком доме чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»;
  • Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»;
  • И многое другое!

Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зеленому уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого творил Исаак Левитан. Также я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят: вход в секретное «Метро-2», андеграундные площадки, дворы-колодцы, храмы и палаты 15-16 веков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
  • Для посещения храмов женщинам рекомендуется взять с собой платки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площади, м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
29 ноя 2022
Хочу поблагодарить экскурсовода Валерию за прекрасно проведённую экскурсию по Хитровке! Мы узнали тайны этого района, услышали историю Соньки Золотой Ручки, узнали, где проживали Софья Кувшинникова и Исаак Левитан. У экскурсовода прекрасная дикция, артистичная подача материала, очень глубокое знание истории Москвы. Ещё раз спасибо за полученное удовольствие, придём на следующую экскурсию!

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