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Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству

Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
«Как чудесно гулять по Солянке и переулкам вокруг Хитровской площади!» — можете воскликнуть вы. И действительно, этот тихий уголок старой Москвы навевает спокойствие и уют. Но жители дореволюционной эпохи с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать. И поймёте, почему Хитровка заслужила репутацию криминального района.
4.8
46 отзывов
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству

Описание экскурсии

Погружение в криминальное прошлое Хитровки

Хитровка — это район вокруг одноимённой площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес так и не смогли.

Что вы увидите и узнаете

  • Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», «Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»
  • Как чеховская «Попрыгунья» связана с Хитровкой
  • Что за соляной двор и «биржа труда» располагались здесь в 19 веке
  • При каких обстоятельствах и где чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»
  • Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»

Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зелёному уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого написал свои лучшие картины Исаак Левитан. Ещё я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят туристов: действующий театр, расположенный в сводчатых подвалах 16 в, дворы-колодцы, храмы и палаты 17 в.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
  • Для посещения храмов женщинам рекомендуется взять с собой платки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площади, м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9941 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Большая благодарность Наталье, которая была нашем гидом по Хитровке и окрестностям. Даже москвичам будет очень интересно узнать о родном городе какие-то факты, о которых даже не догадываешься, проходя по казалось бы знакомым улицам. Удивительное рядом. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!
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Елена
Отличная не обычная, тематическая экскурсия, были с детьми 8-15 лет, всем было очень интересно и понятно. Геннадий отличный экскурсовод, которого очень приятно слушать
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А
прекрасная экскурсия и прекрасный гид. спасибо 🤗
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Лариса
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового и интересного узнали. Моросящий дождик на протяжении всей экскурсии создавал определенную атмосферу, свойственную данному месту) Отдельное спасибо за рекомендацию кафе!
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового+2
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового
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Савва
Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но и большую часть Китай-города, вместе с потаенными, но очень красивыми дворами. Подаваемый материал оказался очень интересным и нетривиальным. Очень сильно рекомендую как людям только знакомящихся с Москвой, так и коренным москвичам, желающих лучше узнать родной город:)
Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но
Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но
Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но
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Ю
Были на экскурсии с прекрасной девушкой Верой.
Все очень понравилось, прошли по закрытым дворикам, увидели множество исторических мест, о которых писал Гиляровский.
Что особенно хотелось бы отметить: не было огромного количества дат, которые порой сложно воспринимать. Материал подавался простым человеческим языком.
На все наши вопросы Вера отвечала со знанием дела.
А еще у нее очень приятный голос, что немаловажно:)
Были на экскурсии с прекрасной девушкой Верой.
Были на экскурсии с прекрасной девушкой Верой.
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Входит в следующие категории Москвы

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