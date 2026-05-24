Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
«Как чудесно гулять по Солянке и переулкам вокруг Хитровской площади!» — можете воскликнуть вы. И действительно, этот тихий уголок старой Москвы навевает спокойствие и уют. Но жители дореволюционной эпохи с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать. И поймёте, почему Хитровка заслужила репутацию криминального района.
Хитровка — это район вокруг одноимённой площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес так и не смогли.
Что вы увидите и узнаете
Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», «Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»
Как чеховская «Попрыгунья» связана с Хитровкой
Что за соляной двор и «биржа труда» располагались здесь в 19 веке
При каких обстоятельствах и где чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»
Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»
Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зелёному уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого написал свои лучшие картины Исаак Левитан. Ещё я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят туристов: действующий театр, расположенный в сводчатых подвалах 16 в, дворы-колодцы, храмы и палаты 17 в.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Для посещения храмов женщинам рекомендуется взять с собой платки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площади, м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9941 туриста
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом читать дальшеуменьшить
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Большая благодарность Наталье, которая была нашем гидом по Хитровке и окрестностям. Даже москвичам будет очень интересно узнать о родном городе какие-то факты, о которых даже не догадываешься, проходя по казалось бы знакомым улицам. Удивительное рядом. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!
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Елена
Отличная не обычная, тематическая экскурсия, были с детьми 8-15 лет, всем было очень интересно и понятно. Геннадий отличный экскурсовод, которого очень приятно слушать
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А
Армен
прекрасная экскурсия и прекрасный гид. спасибо 🤗
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Лариса
Спасибо Татьяне за интересную и содержательную прогулку! Замечательно провели с подругой время, еще и много нового и интересного узнали. Моросящий дождик на протяжении всей экскурсии создавал определенную атмосферу, свойственную данному месту) Отдельное спасибо за рекомендацию кафе!
+2
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Савва
Спасибо большое гиду Татьяне за проведенную экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия захватила не только Хитровку, но и большую часть Китай-города, вместе с потаенными, но очень красивыми дворами. Подаваемый материал оказался очень интересным и нетривиальным. Очень сильно рекомендую как людям только знакомящихся с Москвой, так и коренным москвичам, желающих лучше узнать родной город:)
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Ю
Юля
Были на экскурсии с прекрасной девушкой Верой. Все очень понравилось, прошли по закрытым дворикам, увидели множество исторических мест, о которых писал Гиляровский. Что особенно хотелось бы отметить: не было огромного количества дат, которые порой сложно воспринимать. Материал подавался простым человеческим языком. На все наши вопросы Вера отвечала со знанием дела. А еще у нее очень приятный голос, что немаловажно:)
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