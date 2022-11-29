«Как чудесно гулять по переулкам вокруг Хитровской площади!» — воскликнете вы. И действительно, этот уголок старой Москвы навевает спокойствие. Но дореволюционные жители с вами бы не согласились: «Вы просто не знаете всей правды». Да, Хитровка заслуженно получила репутацию криминального района. Вы окажетесь в местах, где происходили громкие истории, возмущавшие здешнюю знать.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в криминальное прошлое Хитровки

Хитровка — это район вокруг одноименной площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес не могли.

Что вы увидите и узнаете

Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»;

Где жили балерина Плисецкая и чеховская «Попрыгунья»;

Где располагалась местная «биржа труда»;

Что скрывали подземелья трактира «Ад»;

В каком доме чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»;

Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»;

И многое другое!

Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зеленому уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого творил Исаак Левитан. Также я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят: вход в секретное «Метро-2», андеграундные площадки, дворы-колодцы, храмы и палаты 15-16 веков.

Организационные детали