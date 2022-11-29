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Описание
Что вас ожидает
Погружение в криминальное прошлое Хитровки
Хитровка — это район вокруг одноименной площади, построенной в 1824 году генерал-майором Н. З. Хитрово. К середине 19 века Хитровка уже стала меккой для маргинальных элементов: именно здесь московские дельцы организовали множество ночлежек, притонов, домов терпимости, о которых так любил писать Гиляровский. Но не будем забывать, что Хитровка — это самый центр Москвы, где продолжали жить богатейшие купцы, дворяне и интеллигенция. Они возмущались, но изжить криминальный бизнес не могли.
Что вы увидите и узнаете
Где находились ночлежки с говорящими названиями «Каторга», «Пересыльный», Сибирь» и где черпали вдохновение Станиславский и Немирович-Данченко для постановки пьесы «На дне»;
Где жили балерина Плисецкая и чеховская «Попрыгунья»;
Где располагалась местная «биржа труда»;
Что скрывали подземелья трактира «Ад»;
В каком доме чуть не убили автора книги «Москва и москвичи»;
Почему разорились владельцы ночлежек «Утюг» и «Кулаковка»;
И многое другое!
Вдоволь наслушавшись увлекательных историй, вы погуляете по Морозовскому саду — укромному зеленому уголку в центре столицы, в одном из флигелей которого творил Исаак Левитан. Также я покажу вам такие места на Хитровке, куда обычно не водят: вход в секретное «Метро-2», андеграундные площадки, дворы-колодцы, храмы и палаты 15-16 веков.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Для посещения храмов женщинам рекомендуется взять с собой платки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площади, м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ульяна
29 ноя 2022
Хочу поблагодарить экскурсовода Валерию за прекрасно проведённую экскурсию по Хитровке! Мы узнали тайны этого района, услышали историю Соньки Золотой Ручки, узнали, где проживали Софья Кувшинникова и Исаак Левитан. У экскурсовода прекрасная дикция, артистичная подача материала, очень глубокое знание истории Москвы. Ещё раз спасибо за полученное удовольствие, придём на следующую экскурсию!