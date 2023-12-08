Город чудный, город древний

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Хотите увидеть все красоты Москвы? Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя неповторимую красоту исторической и современной столицы России. Вы посетите Красную площадь, где сможете полюбоваться на Храм Василия Блаженного и ГУМ. Прогуляетесь по территории Кремля – символу Москвы, по Замоскворечью. Посетите Третьяковскую галерею, одну из крупнейших коллекций русского искусства.

Побываете в усадьбе «Архангельское», «Коломенское» в парке Зарядье и посетите аттракцион «Полеты над Россией/Москвой».
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
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даты

Что вас ожидает:

Москва многоликая
Москва многоликая
Познакомимся со столицей во всей ее красе, насладимся городскими пейзажами, узнаем множество исторических фактов
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Увидим подлинники знакомых с детства картин и прочувствуем величие русской культуры
Исторический след старинной усадьбы
Исторический след старинной усадьбы
Посетим усадьбы «Архангельское» и «Коломенское» - одни из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Полет над Россией/или Москвой
Полет над Россией/или Москвой
На аттракционе в Зарядье совершим полет над Россией/Москвой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 11:20, ХИ Лесная 11:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиЭкскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиЭкскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»
3 день

Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.

Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Экскурсия «Усадьба Архангельское»
4 день

Прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой / Россией

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 12:20, ХИ Лесная 12:40 на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой / РоссиейПрогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой / Россией
5 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Царская резиденция Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотр мужской половины).

Усадьба в Коломенском - одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.

Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.

Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 у автобуса.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Проживание

Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
Ребенок до 14 лет на доп. месте
Одноместный номер
12.01.24 - 23.04.242555024050230002140033300

Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
Ребенок до 14 лет на доп. местеОдноместный номер
12.01.24 - 23.04.242840026900230002140039000

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

4 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Гостиница Лесная 4

4 ночи

Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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