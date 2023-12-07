Москва: город чудный, город древний

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Чудесные выходные в Москве обеспечены! В программе тура запланированы самые интересные локации.

Прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль и музей-усадьба «Коломенское».
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Москва: город чудный, город древний
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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Что вас ожидает:

Исторические особняки и современные небоскребы
Исторические особняки и современные небоскребы
Увидите все разнообразие Москвы, которое покорит вас в самое сердце
Красота Московского Кремля
Красота Московского Кремля
Увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного и прогуляетесь по территории Кремля
Царская резиденция – Коломенское
Царская резиденция – Коломенское
Прогуляетесь по красивому парку усадьбы и побываете во дворце царя Алексея Михайловича
Полёты над Москвой
Полёты над Москвой
Отправитесь в интерактивное путешествие на увлекательном аттракционе
Многообразие Третьяковской галерии
Многообразие Третьяковской галерии
Посетите сокровищницу русской живописи — в каждом зале вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое
Усадьба графов Шереметевых
Усадьба графов Шереметевых
Заглянете в Кусково — графскую усадьбу на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 11:00 «Сущевский Сафмар»,
  • 11:30 «Аэростар»,
  • 11:45 «Лесная Сафмар».

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Посещение Третьяковской галереи (самостоятельный осмотр).

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.

Пятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереи
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 «Сущевский Сафмар»,
  • 10:30 «Аэростар»,
  • 10:45 «Лесная Сафмар».

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая». Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Усадьба Кусково

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 «Сущевский Сафмар»,
  • 10:30 «Аэростар»,
  • 10:45 «Лесная Сафмар».

Экскурсия в усадьбу Кусково. Усадьба Кусково — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково — усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.

Воскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба Кусково
4 день

Понедельник. Парк Зарядье

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 12:00 «Сущевский Сафмар»,
  • 12:30 «Аэростар»,
  • 12:45 «Лесная Сафмар».

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией». Начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной. Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшего важную роль в развитии города.

Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по парящему мосту, посетите медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».

Окончание программы не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Парк ЗарядьеПонедельник. Парк ЗарядьеПонедельник. Парк ЗарядьеПонедельник. Парк Зарядье
5 день

Вторник. Коломенское

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 10:00 «Сущевский Сафмар»,
  • 10:30 «Аэростар»,
  • 10:45 «Лесная Сафмар».

Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением дворца царя Алексея Михайловича (осмотр мужской половины).

Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.

Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы. Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.

Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.

Вторник. КоломенскоеВторник. КоломенскоеВторник. КоломенскоеВторник. Коломенское

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Основное место*Основное место
(ребенок до 14 лет)		Доп. местоДоп. место
(ребенок до 14 лет)		Одноместное
Альянс Бородино 4*3140029400286002650041800
Аэростар 4*2855026450257002370036600
Сущевский Сафмар 4*3005028050278002570044300
Лесная Сафмар 4*3300030900271002510048600

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Сущевский Сафмар»

4 ночи

Отель «Сущевский Сафмар 4*», бывшийХолидей Инн Москва Сущевский – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»

Отель «Лесная Сафмар»

4 ночи

Отель «Лесная Сафмар 4*», бывший «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Аэростар»

4 ночи

Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.

Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»

Гостиница «Альянс Бородино»

4 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 4 ночи
  • Питание: 4 завтрака (шведский стол)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины, завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Доплата для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
7 дек 2023
Добрый день! Поездка прошла отлично. Очень доволен тем, что выбрал гостиницу "Космос" в качестве места для проживания:
- рядом расположены метрополитен, ВДНХ, небольшие магазинчики;
- экстерьер и интерьер гостиницы создают приятное впечатление;
- в музыку я так и вообще влюбился, очень приятная атмосфера;
- красивый вид на ВДНХ;
- очень легко оттуда добираться до центра города.
Отдельную благодарность выражаю гидам-экскурсоводам за крайне информативное сопровождение экскурсий по г. Москва: они подробно рассказывали о каждом историческом объекте и отвечали на все вопросы. За 5 дней успел побывать в Замоскворечье, в Третьяковской галерее, на Красной площади, в соборах Московского Кремля, в усадьбе Кусково, в Китай-городе, в парке Зарядье и в царской резиденции Коломенское. Прокатился на канатной дороге, посетил аттракцион "Полёты над Москвой". Самостоятельно успел посетить ВДНХ и парк Горького. Настолько мне понравилось слушать истории экскурсоводов, что решил и сам подтянуть свои знания по истории России - в резиденции Коломенское приобрёл учебник истории России истфака МГУ. Москва - прекрасный город, в который можно быстро влюбиться и остаться там душой навсегда. Я думаю, что это не последняя моя поездка сюда, потому что ещё много осталось тех мест, которые посетить я не успел. Обязательно приеду ещё и не один раз. Москва - город чудный, город древний.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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