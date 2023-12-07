Прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль и музей-усадьба «Коломенское».
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Пятница. Замоскворечье и посещение Третьяковской галереи
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 11:00 «Сущевский Сафмар»,
- 11:30 «Аэростар»,
- 11:45 «Лесная Сафмар».
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.
Посещение Третьяковской галереи (самостоятельный осмотр).
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве и посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 «Сущевский Сафмар»,
- 10:30 «Аэростар»,
- 10:45 «Лесная Сафмар».
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая». Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Усадьба Кусково
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 «Сущевский Сафмар»,
- 10:30 «Аэростар»,
- 10:45 «Лесная Сафмар».
Экскурсия в усадьбу Кусково. Усадьба Кусково — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково — усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!
Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.
Понедельник. Парк Зарядье
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 12:00 «Сущевский Сафмар»,
- 12:30 «Аэростар»,
- 12:45 «Лесная Сафмар».
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией». Начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной. Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшего важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по парящему мосту, посетите медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».
Окончание программы не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Коломенское
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 10:00 «Сущевский Сафмар»,
- 10:30 «Аэростар»,
- 10:45 «Лесная Сафмар».
Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением дворца царя Алексея Михайловича (осмотр мужской половины).
Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы. Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.
Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Основное место*
|Основное место
(ребенок до 14 лет)
|Доп. место
|Доп. место
(ребенок до 14 лет)
|Одноместное
|Альянс Бородино 4*
|31400
|29400
|28600
|26500
|41800
|Аэростар 4*
|28550
|26450
|25700
|23700
|36600
|Сущевский Сафмар 4*
|30050
|28050
|27800
|25700
|44300
|Лесная Сафмар 4*
|33000
|30900
|27100
|25100
|48600
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар 4*», бывшийХолидей Инн Москва Сущевский – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар 4*», бывший «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
Отель «Аэростар»
Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 4 ночи
- Питание: 4 завтрака (шведский стол)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины, завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Доплата для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение после 14:00.
Освобождение номеров до 12:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- рядом расположены метрополитен, ВДНХ, небольшие магазинчики;
- экстерьер и интерьер гостиницы создают приятное впечатление;
- в музыку я так и вообще влюбился, очень приятная атмосфера;
- красивый вид на ВДНХ;
- очень легко оттуда добираться до центра города.
Отдельную благодарность выражаю гидам-экскурсоводам за крайне информативное сопровождение экскурсий по г. Москва: они подробно рассказывали о каждом историческом объекте и отвечали на все вопросы. За 5 дней успел побывать в Замоскворечье, в Третьяковской галерее, на Красной площади, в соборах Московского Кремля, в усадьбе Кусково, в Китай-городе, в парке Зарядье и в царской резиденции Коломенское. Прокатился на канатной дороге, посетил аттракцион "Полёты над Москвой". Самостоятельно успел посетить ВДНХ и парк Горького. Настолько мне понравилось слушать истории экскурсоводов, что решил и сам подтянуть свои знания по истории России - в резиденции Коломенское приобрёл учебник истории России истфака МГУ. Москва - прекрасный город, в который можно быстро влюбиться и остаться там душой навсегда. Я думаю, что это не последняя моя поездка сюда, потому что ещё много осталось тех мест, которые посетить я не успел. Обязательно приеду ещё и не один раз. Москва - город чудный, город древний.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.