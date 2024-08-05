Познакомитесь со знаковыми местами Грозного и
Программа тура по дням
До свидания, Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
23:28 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Республика Адыгея
Завтрак в поезде.
08:35 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по центральной части города.
Вы увидите Памятник «Единение и согласие», Соборную мечеть, памятник «Навеки с Россией» и посетите этнографическую экспозицию Национального музея Республики Адыгея.
Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.
Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.
Экскурсия в Азишскую пещеру.
Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.
Посещение второй панорамной площадки хребта Азиш-Тау.
Обед в кафе.
Трансфер в п. Каменномостский.
Посещение природного памятника Хаджохская теснина.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
Трансфер к термальным бассейнам.
В пути вы узнаете об обычаях, быте и кулинарных традициях адыгов.
Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности и аренда полотенца за дополнительную оплату).
Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.
Трансфер на ж/д вокзал г. Майкопа.
21:10 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Владикавказ.
Республика Северная Осетия-Алания
Завтрак в поезде.
10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Переезд в Алагирское ущелье (48 км).
В поездке по Военно-Осетинской дороге на въезде в Алагирское ущелье внимание всех путников привлекает необычайная скульптурная композиция — визуально создается ощущение, будто старец на лошади выскакивает из отвесной скалы и парит над дорогой.
Это Святилище и наскальный монумент Уастырджи —самого почитаемого в Осетии святого, покровителя мужчин, путников и воинов, одного из главных героев осетинского нартского эпоса.
Внешний осмотр монумента и святилища (20 мин).
Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии, которая многие столетия является священным для осетин, именно здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя диких зверей и природы Афсати на въезде символизирует защиту всех, кто живет в этом красивейшем уголке Кавказа.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, расположенного на высоте 2500 метров над уровнем моря.
Отсюда открываются дивные пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки (общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск 1:30).
Трансфер в поселке Бурон.
Обед в кафе с блюдами национальной кухни.
Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.
В древнем селении Лисри увидим артефакты прошлых эпох, познакомимся с архитектурой древнего зодчества, узнаем о легендах и истории других поселений Мамисонского ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.
Трансфер (102 км) в г. Владикавказ. По дороге запланирована короткая остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.
Приглашаем вас насладится великолепным видом на горы большого Кавказа, узнать истории Русско-Кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.
Знакомство с традиционным осетинским застольем и главным ритуалом аланского культа — великим молитвенным пиром, который называется Кувд.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказа.
22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.
Чеченская республика
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер к Нихалойским водопадам по Аргунскому ущелью.
Посещение туристского комплекса «Нихалойские водопады».
Нихалойские водопады — каскад из двенадцати водопадов, самый маленький из которых имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра, получили свое название из-за близкого расположения к селению Нихалой.
Прогулка к водопадам.
Трансфер в г. Шали.
Посещение мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммеда в городе Шали — самой молодой и самой большой из крупнейших мечетей Чеченской Республики.
Трансфер в г. Грозный.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова, Центральной Мечети «Сердце Чечни», Комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-м этаже, Цветочного парка, Православного храма Михаила Архангела.
Ужин в кафе города.
Свободное время в центре города.
Альтернатива свободного времени — посещение Светомузыкального фонтана в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).
Трансфер на ж/д вокзал г. Грозного.
23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкалу (посадка в поезд в 21:00).
Республика Дагестан
Завтрак в поезде.
07:29 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Дербента.
08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер до экраноплана Лунь с внешним осмотром, рассказ гида о легендарном экраноплане, гениальном изобретении советской инженерии.
Экскурсия в музей-заповедник «Цитадель Нарын-Кала».
Вы познакомитесь с историей строительства иранскими царями из династии Сасанидов в V-VI вв. н. э. Дербентского оборонительного комплекса из камня.
Узнаете про уникальную систему водоснабжения крепости и города, увидите развалины Ханского дворца с подземными тюрьмами и ханской баней — одного из самых крупных архитектурных комплексов Цитадели.
Экскурсия по магалам — старинным районам Дербента.
Извилистые улицы-лабиринты, древняя крепость, чарующая атмосфера — всё это ждет вас на экскурсии.
Вы увидите сооружения разных эпох, образующие неповторимый городской рисунок, Джума-мечеть, дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский, древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками, и заглянете в Девичьи бани — Музей культуры и быта Древнего Дербента, а также узнаете историю Дербента от основания до наших дней, подробности местных традиций и особенности повседневной жизни.
Экскурсия на Дербентский коньячный комбинат, во время которой вы узнаете историю зарождения виноградарства в древнем Дербенте, посетите хранилище выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках, познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда и его переработки до розлива готовой продукции и даже сможете продегустировать 3 вида вин («Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне»), 3 вида коньяка («Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» «Каспий») и 1 вид кальвадоса («Дербентский»).
Обед с элементами национальных блюд.
Трансфер на восточный рынок.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
19:01 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.
Кабардино-Балкарская республика
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.
Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.
Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши» включена в «Книгу рекордов России» как самая высокая канатная дорога в стране и не имеет аналогов по высоте не только в России, но и в Европе.
Внимание! Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.
Трансфер в г. Нальчик.
Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — проспект Ленина с краткой обзорной экскурсией.
17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москву.
В пути. Москва
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
График движения поезда (туристической программы) может измениться.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
4-местное купе
СВ
СВ
1-местное размещение
Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Для взрослых
|89 000
|118 290
|198 600
|135 260
|232 500
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|87 850
|117 200
|-
|135 260
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|44 000
|44 000
|-
|44 000**
|-
**стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2-мя взрослыми.
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — по запросу.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Дополнительное питание в поезде
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности на экскурсиях?
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Как организовано питание?
|График питания по программе тура
|1 день. Москва
|Не включено
|2 день. В пути
|Завтрак
|3 день. Республика Адыгея
|Завтрак, обед, ужин
|4 день. Северная Осетия
|Завтрак, обед и ужин
|5 день. Грозный, Чеченская республика
|Завтрак, обед и ужин
|6 день. Республика Дагестан
|Завтрак и обед
|7 день. Кабардино-Балкария
|Завтрак и обед
|8 день. В пути
|Завтрак