4 день

Республика Северная Осетия-Алания

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд в Алагирское ущелье (48 км).

В поездке по Военно-Осетинской дороге на въезде в Алагирское ущелье внимание всех путников привлекает необычайная скульптурная композиция — визуально создается ощущение, будто старец на лошади выскакивает из отвесной скалы и парит над дорогой.

Это Святилище и наскальный монумент Уастырджи —самого почитаемого в Осетии святого, покровителя мужчин, путников и воинов, одного из главных героев осетинского нартского эпоса.

Внешний осмотр монумента и святилища (20 мин).

Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии, которая многие столетия является священным для осетин, именно здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя диких зверей и природы Афсати на въезде символизирует защиту всех, кто живет в этом красивейшем уголке Кавказа.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, расположенного на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Отсюда открываются дивные пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки (общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск 1:30).

Трансфер в поселке Бурон.

Обед в кафе с блюдами национальной кухни.

Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.

В древнем селении Лисри увидим артефакты прошлых эпох, познакомимся с архитектурой древнего зодчества, узнаем о легендах и истории других поселений Мамисонского ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.

Трансфер (102 км) в г. Владикавказ. По дороге запланирована короткая остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Приглашаем вас насладится великолепным видом на горы большого Кавказа, узнать истории Русско-Кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.

Знакомство с традиционным осетинским застольем и главным ритуалом аланского культа — великим молитвенным пиром, который называется Кувд.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказа.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.