Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле

Железнодорожное путешествие на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новую республику.

Познакомитесь со знаковыми местами Грозного и
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его прошлым, услышите рассказ о чеченской культуре и традициях гостеприимства. Прогуляетесь по магалам и старинным улочкам Дербента.

Подниметесь на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

В древнем селении Осетии столкнетесь с артефактами прошлых эпох, увидите архитектурные строения древнего зодчества.

5
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

23:28 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

До свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, Москва
2 день

Отдых в поезде

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

Отдых в поездеОтдых в поездеОтдых в поездеОтдых в поезде
3 день

Республика Адыгея

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по центральной части города.

Вы увидите Памятник «Единение и согласие», Соборную мечеть, памятник «Навеки с Россией» и посетите этнографическую экспозицию Национального музея Республики Адыгея.

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Посещение второй панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Обед в кафе.

Трансфер в п. Каменномостский.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер к термальным бассейнам.

В пути вы узнаете об обычаях, быте и кулинарных традициях адыгов.

Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности и аренда полотенца за дополнительную оплату).

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Трансфер на ж/д вокзал г. Майкопа.

21:10 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Владикавказ.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея
4 день

Республика Северная Осетия-Алания

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд в Алагирское ущелье (48 км).

В поездке по Военно-Осетинской дороге на въезде в Алагирское ущелье внимание всех путников привлекает необычайная скульптурная композиция — визуально создается ощущение, будто старец на лошади выскакивает из отвесной скалы и парит над дорогой.

Это Святилище и наскальный монумент Уастырджи —самого почитаемого в Осетии святого, покровителя мужчин, путников и воинов, одного из главных героев осетинского нартского эпоса.

Внешний осмотр монумента и святилища (20 мин).

Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии, которая многие столетия является священным для осетин, именно здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя диких зверей и природы Афсати на въезде символизирует защиту всех, кто живет в этом красивейшем уголке Кавказа.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, расположенного на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Отсюда открываются дивные пейзажи Цейского ущелья: горные вершины среди облаков, альпийские луга, заповедные леса и горные реки (общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск 1:30).

Трансфер в поселке Бурон.

Обед в кафе с блюдами национальной кухни.

Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.

В древнем селении Лисри увидим артефакты прошлых эпох, познакомимся с архитектурой древнего зодчества, узнаем о легендах и истории других поселений Мамисонского ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.

Трансфер (102 км) в г. Владикавказ. По дороге запланирована короткая остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Приглашаем вас насладится великолепным видом на горы большого Кавказа, узнать истории Русско-Кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.

Знакомство с традиционным осетинским застольем и главным ритуалом аланского культа — великим молитвенным пиром, который называется Кувд.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказа.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.

Республика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-Алания
5 день

Чеченская республика

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер к Нихалойским водопадам по Аргунскому ущелью.

Посещение туристского комплекса «Нихалойские водопады».

Нихалойские водопады — каскад из двенадцати водопадов, самый маленький из которых имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра, получили свое название из-за близкого расположения к селению Нихалой.

Прогулка к водопадам.

Трансфер в г. Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммеда в городе Шали — самой молодой и самой большой из крупнейших мечетей Чеченской Республики.

Трансфер в г. Грозный.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова, Центральной Мечети «Сердце Чечни», Комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-м этаже, Цветочного парка, Православного храма Михаила Архангела.

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города.

Альтернатива свободного времени — посещение Светомузыкального фонтана в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).

Трансфер на ж/д вокзал г. Грозного.

23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкалу (посадка в поезд в 21:00).

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
6 день

Республика Дагестан

Завтрак в поезде.

07:29 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Дербента.

08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер до экраноплана Лунь с внешним осмотром, рассказ гида о легендарном экраноплане, гениальном изобретении советской инженерии.

Экскурсия в музей-заповедник «Цитадель Нарын-Кала».

Вы познакомитесь с историей строительства иранскими царями из династии Сасанидов в V-VI вв. н. э. Дербентского оборонительного комплекса из камня.

Узнаете про уникальную систему водоснабжения крепости и города, увидите развалины Ханского дворца с подземными тюрьмами и ханской баней — одного из самых крупных архитектурных комплексов Цитадели.

Экскурсия по магалам — старинным районам Дербента.

Извилистые улицы-лабиринты, древняя крепость, чарующая атмосфера — всё это ждет вас на экскурсии.

Вы увидите сооружения разных эпох, образующие неповторимый городской рисунок, Джума-мечеть, дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский, древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками, и заглянете в Девичьи бани — Музей культуры и быта Древнего Дербента, а также узнаете историю Дербента от основания до наших дней, подробности местных традиций и особенности повседневной жизни.

Экскурсия на Дербентский коньячный комбинат, во время которой вы узнаете историю зарождения виноградарства в древнем Дербенте, посетите хранилище выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках, познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда и его переработки до розлива готовой продукции и даже сможете продегустировать 3 вида вин («Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне»), 3 вида коньяка («Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» «Каспий») и 1 вид кальвадоса («Дербентский»).

Обед с элементами национальных блюд.

Трансфер на восточный рынок.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

19:01 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.

Республика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика Дагестан
7 день

Кабардино-Балкарская республика

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.

Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши» включена в «Книгу рекордов России» как самая высокая канатная дорога в стране и не имеет аналогов по высоте не только в России, но и в Европе.

Внимание! Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.

Трансфер в г. Нальчик.

Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — проспект Ленина с краткой обзорной экскурсией.

17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москву.

Кабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республика
8 день

В пути. Москва

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

График движения поезда (туристической программы) может измениться.

В пути. МоскваВ пути. МоскваВ пути. МоскваВ пути. Москва

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых89 000118 290198 600135 260232 500
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)87 850117 200- 135 260-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)44 00044 000 -44 000**-

**стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2-мя взрослыми.

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — по запросу.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

7 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание в поезде
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности на экскурсиях?

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.

Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Как организовано питание?
График питания по программе тура
1 день. МоскваНе включено
2 день. В путиЗавтрак
3 день. Республика АдыгеяЗавтрак, обед, ужин
4 день. Северная ОсетияЗавтрак, обед и ужин
5 день. Грозный, Чеченская республикаЗавтрак, обед и ужин
6 день. Республика ДагестанЗавтрак и обед
7 день. Кабардино-БалкарияЗавтрак и обед
8 день. В путиЗавтрак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!
М
24 июл 2024
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!

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