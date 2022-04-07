Приглашаем вас в путешествие по району, знаменитому в былые времена своими сортами хмеля. Вы узнаете, что такое «гусляк», побываете на частной пивоварне «Шварцкайзер», увидите, как варится пиво, и продегустируете 5 сортов свежайшего пенного напитка, пообедаете в фирменном ресторане пивоварни, полюбуетесь архитектурой города, посетите один из лучших музеев Подмосковья, и не только.