"Хмельное путешествие" Гуслицы - Пивоварня "Шварцкайзер" - Егорьевск

"Хмельное путешествие" Гуслицы - Пивоварня "Шварцкайзер" - Егорьевск
"Хмельное путешествие" Гуслицы - Пивоварня "Шварцкайзер" - Егорьевск

Что вас ожидает 🤩

  • Гуслицы
  • Пивоварня «Шварцкайзер»
  • Егорьевск
Приглашаем вас в путешествие по району, знаменитому в былые времена своими сортами хмеля. Вы узнаете, что такое «гусляк», побываете на частной пивоварне «Шварцкайзер», увидите, как варится пиво, и продегустируете 5 сортов свежайшего пенного напитка, пообедаете в фирменном ресторане пивоварни, полюбуетесь архитектурой города, посетите один из лучших музеев Подмосковья, и не только.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музей)
  • Дегустация пива
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Обед в ресторане частной пивоварни «Шварцкайзер»
  • Дегустация пива
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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