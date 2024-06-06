Ч Чадамба От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время

Д Дружинин Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!

В Виктория Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка читать дальше прогулке в сопровождении Веры: это реально было похоже на прогулку, так органично, с учетом возможностей любого экскурсанта, при этом информативно, без лишней воды, с ответами на любой вопрос, хотя группа подобралась эрудированная)). Мы входили в закрытые дворы, видели популярные кино-площадки, слушали истории об известных и не очень жильцах этого района, тусовочных местах с секретом, и любовались необычными панорамными видами. Как и было обещано, получила невероятное удовольствие, и, действительно, вряд ли сама оказалась бы в этих чудесных переулках и двориках как в южном городе. Вере-огромное спасибо за талант рассказчика, недюжинные знания, лёгкость общения, уместный юмор и дополнительное время подаренное нам)), с удовольствием отправлюсь с ней на новую экскурсию, которая скоро появится! Всем рекомендую! Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей

И Ирина Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.

О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

А Андрей Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую

З Зумруд От Красной площади до Китай-города - рукой подать Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻

А Анна Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!

Н Наталья Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо