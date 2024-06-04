1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
«Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Индивидуальная
3.5 часа
НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
«Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Я покажу места, где раскрываются тонкости кулинарии и атмосфера шика, посоветую блюда для дегустации»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Я расскажу, какова схема дегустации, как описывать вкусы и ароматы и как находить лучшие сочетания»
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
«В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Московские рюмочные: все грани стакана
Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом
Начало: у метро «Тургеневская»
«В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении»
14 июня в 19:00
2 000₽ за человека
Квест
2.5 часа
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
«В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Расписание: Суббота в 08:00
3 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
Начало: В районе станции метро «ВДНХ»
«Вы погрузитесь в историю марки ARARAT, а в конце экскурсии состоится дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
12 июня в 14:00
1 сен в 14:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
«13:00 — дегустацияВам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус»
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
«Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастропрогулка «Ближний Восток в Москве»
Посетить три аутентичных заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Тверская»
«Гастрономическое приключение начнётся с дегустации фалафеля и перечисления стран, которые считают его своим национальным блюдом»
9 июня в 19:00
12 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
На брудершафт с Москвой
Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки
Начало: У метро «Трубная»
«Дегустации необычных коктейлей — также в программе»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дегустация сыра на воздушном шаре
Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Начало: В деревне Горки
«11:30 — дегустация коллекции сыров на борту воздушного шара»
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
6 700₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по Арбату и его переулкам
Прогулка в формате театрального мини-спектакля с дегустацией сладостей
Начало: на Арбате
«Дегустация сладостей входит в стоимость»
10 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Итальянская Москва - красивая и вкусная
Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Начало: У метро «Охотный ряд»
«В стоимость включено: дегустация неаполитанской и римской пицц, эспрессо и пасты в сырной голове»
Расписание: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
11 июня в 12:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ЛЛюдмила22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ММария18 мая 2024Супер экскурсия, очень интересно и весело, про родную тему))) Николай отличный рассказчик, мы открыли для себя несколько новых заведений, а так же занимательную алкогольную историю России. Спасибо!
- ССергей15 мая 2024Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
- ВВладимир11 мая 2024Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. АлександроваОчень интересно и вкусно! Рекомендую!
- ТТимофеева4 мая 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Интересно подана информация. Экскурсовод Станислав Симонов очень живо рассказал все интересующие вопросы про кабаки и притоны. Информация интересная. Рекомендую экскурсию. Много ходили.
- ННаталья3 мая 2024Экскурсия с Натальей была очень интересной, необычной и уютной. Мы много нового узнали о чае и чаеторговцах России, пополнили свой
- ИИрина2 мая 2024В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
- ККсения1 мая 2024Действительно необычайная экскурсия! Мы прогулялись по центру города, познакомились с историей чая и традициями, а ещё, конечно, узнали места, где можно выпить вкуснейшего горячего чаю или купить его домой. Большое спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дегустационные туры»
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