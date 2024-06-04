Дегустации на экскурсиях в Москве – попробуйте новое на вкус

Найдено 19 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Москве, цены от 1 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
«Неповторимый вид на Москву с высоты 89 этажа •Комплимент от Чистой Линии каждому посетителю: безлимитная дегустация мороженого и шоколада •Музей мороженого •Яркие шоу и познавательные мастер-классы для всей семьи (см»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
НеобыЧайная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
76 отзывов
НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
«Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6 700 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Я покажу места, где раскрываются тонкости кулинарии и атмосфера шика, посоветую блюда для дегустации»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000 за человека
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Я расскажу, какова схема дегустации, как описывать вкусы и ароматы и как находить лучшие сочетания»
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
7 600 за всё до 3 чел.
Пивная Москва: история и дегустации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500 за всё до 6 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
«В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
Московские рюмочные: все грани стакана
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Московские рюмочные: все грани стакана
Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом
Начало: у метро «Тургеневская»
«В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении»
14 июня в 19:00
2 000 за человека
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
«В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Групповая
11 часов
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Расписание: Суббота в 08:00
3 950 за человека
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
Начало: В районе станции метро «ВДНХ»
«Вы погрузитесь в историю марки ARARAT, а в конце экскурсии состоится дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
12 июня в 14:00
1 сен в 14:00
1 750 за человека
33 коровы: один день на счастливой ферме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
«13:00 — дегустацияВам продемонстрируют продукцию фермы и честно ответят на любые вопросы про изготовление, а вы оцените её вкус»
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632 за человека
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
«Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за человека
Гастропрогулка «Ближний Восток в Москве»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастропрогулка «Ближний Восток в Москве»
Посетить три аутентичных заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Тверская»
«Гастрономическое приключение начнётся с дегустации фалафеля и перечисления стран, которые считают его своим национальным блюдом»
9 июня в 19:00
12 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
На брудершафт с Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
На брудершафт с Москвой
Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки
Начало: У метро «Трубная»
«Дегустации необычных коктейлей — также в программе»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8 500 за всё до 4 чел.
Дегустация сыра на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
Дегустация сыра на воздушном шаре
Насладиться вкусом свежего фермерского сыра, путешествуя под облаками
Начало: В деревне Горки
«11:30 — дегустация коллекции сыров на борту воздушного шара»
Завтра в 18:00
9 июня в 14:00
6 700 за человека
Квест по Арбату и его переулкам
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест по Арбату и его переулкам
Прогулка в формате театрального мини-спектакля с дегустацией сладостей
Начало: на Арбате
«Дегустация сладостей входит в стоимость»
10 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 6 чел.
Итальянская Москва - красивая и вкусная
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Итальянская Москва - красивая и вкусная
Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Начало: У метро «Охотный ряд»
«В стоимость включено: дегустация неаполитанской и римской пицц, эспрессо и пасты в сырной голове»
Расписание: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
11 июня в 12:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
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    (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает, задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
    Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Московские рюмочные: все грани стакана
    Супер экскурсия, очень интересно и весело, про родную тему))) Николай отличный рассказчик, мы открыли для себя несколько новых заведений, а так же занимательную алкогольную историю России. Спасибо!
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
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    в бункере. Тем не менее - рекомендую именно этот маршрут. Интересно. Содержательная часть экскурсии- с претензией на оригинальность является историческим шоу. Самолюбование и чрезмерный артистизм подачи материала с претензией на секретность и оригинальность исследования выглядит не очень. Запрет на видео сьёмку -нелеп. Жалобы на государство, что оно не помогает коммерческой организации,сдающей в аренду огромные площади смешон. Шоколад как лакомство по "оригинальным" рецептам за наличку тоже не добавляет доверия. Любимое вино тов. Сталина по секретным поставкам из Грузии налилось нам в объёме в 2 раза меньшем,чем предшественникам. Стоит посетить однозначно всем любителям истории. Интересна история строительства стадиона,как прикрытия строительства тоннеля и бункера. Особое внимание игре в кабинете товарища Сталина. Очень интересная игра - МОМ -военно-оборонительная игра,подаренная И. В. С. -его личная вещь. Возможность посидеть в кресле вождя в его кабинете подкупает любителей фото. Вполне очевидно, что подлинного там ничего нет, кроме вышеозначенной игры. Хорошая экскурсия. Рекомендую.

  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. Александрова
    Очень интересно и вкусно! Рекомендую!
  • Т
    Тимофеева
    4 мая 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Интересно подана информация. Экскурсовод Станислав Симонов очень живо рассказал все интересующие вопросы про кабаки и притоны. Информация интересная. Рекомендую экскурсию. Много ходили.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    НеобыЧайная прогулка по Москве
    Экскурсия с Натальей была очень интересной, необычной и уютной. Мы много нового узнали о чае и чаеторговцах России, пополнили свой
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    лексикон новыми словами и узнали происхождение очень известных идиом. Мы побывали в необычных замечательных местах, о которых не имели понятия, хотя ходили по знакомым местам; попробовали удивительные вещи, сделанные на основе чая и получили истинное удовольствие от прогулки.

  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
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    посмотрели на все этапы изготовления шоколада, что было очень интересно, выяснилось, что 1 этап занимает несколько дней и в связи с этим наша плитка получилась просто залитой в форму и охлажденная. Но в защиту экскурсии скажу еще, что эта экскурсия интереснее, чем на фабрику мороженого «чистая линия», и намного информативнее.

  • К
    Ксения
    1 мая 2024
    НеобыЧайная прогулка по Москве
    Действительно необычайная экскурсия! Мы прогулялись по центру города, познакомились с историей чая и традициями, а ещё, конечно, узнали места, где можно выпить вкуснейшего горячего чаю или купить его домой. Большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дегустационные туры»

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  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
  3. НеобыЧайная прогулка по Москве
  4. Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
  5. Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 1 750 до 11 070. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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