Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)

Экскурсия проходит в группе до 20 человек с использованием радиогидов

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия проходит в группе до 20 человек с использованием радиогидов.

Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет. Пешеходная.
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
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Описание

Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культуры. Порой, как ни ухитряйся, но только матерное слово может отразить всю гамму чувств и мыслей. Наша экскурсия будет действительно очень необычной прогулкой по московским улицам. От Пушкина до Есенина, от Ивана Грозного до Петра I, от Фаины Раневской до Высоцкого — мы вспомним самые яркие, самые дерзкие, смешные и интересные истории о происхождении и значении русских ругательств, об и развитии и укоренении в современном русском языке.

Мы просим оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей, хорошее настроение и отправляйтесь с нами на исследование московских улиц с совершенно неожиданной стороны.

Программа

  • Вы откроете для себя неожиданные подробности московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей.
  • Узнаете какие бранные слова и выражения родились на московских улицах.
  • Выясните, в каких случаях и почему мат при Петре I был не просто желателен, а обязателен.
  • Как Иван Грозный стал автором самого распространенного «междометия» и какое бранное слово является самым загадочным в современном русском языке.
  • Побываете на местах съемок культовых фильмов «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». Вспомните Высоцкого, услышите матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского.
  • Узнаете забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатите свой словарный запас.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Необычные
Только для взрослых

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