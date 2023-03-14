Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культуры. Порой, как ни ухитряйся, но только матерное слово может отразить всю гамму чувств и мыслей. Наша экскурсия будет действительно очень необычной прогулкой по московским улицам. От Пушкина до Есенина, от Ивана Грозного до Петра I, от Фаины Раневской до Высоцкого — мы вспомним самые яркие, самые дерзкие, смешные и интересные истории о происхождении и значении русских ругательств, об и развитии и укоренении в современном русском языке.

Мы просим оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей, хорошее настроение и отправляйтесь с нами на исследование московских улиц с совершенно неожиданной стороны.