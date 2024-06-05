1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
«Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: Пятница, Суббота в 19:00
890₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ННаталья4 июня 2024Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо
- ВВикторина31 мая 2024Ольга просто молодец! Обожаю ее экскурсии! Содержательно, интересно, с хорошим юмором. Однозначно рекомендую!
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ООльга19 мая 2024Суперская экскурсия!!!!
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ААнна11 мая 2024Замечательная экскурсия. Очень интересно и увлекательно.
- ААлёна20 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Она прошла легко и непринужденно, а рассказы сопровождались показами старинных фотографий. Такой Москву мы не знали, отличная идея для свидания!:)
- ВВиктория21 марта 2024👍
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