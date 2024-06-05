И Ирина Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.

Н Наталья Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо

В Викторина Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Ольга просто молодец! Обожаю ее экскурсии! Содержательно, интересно, с хорошим юмором. Однозначно рекомендую!

М Мария Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!

О Ольга Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+) Суперская экскурсия!!!!

А Анна Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+) Замечательная экскурсия. Очень интересно и увлекательно.