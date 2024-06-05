Экскурсии и развлечения в Москве для взрослых

Найдено 7 экскурсий в категории «Только для взрослых» в Москве, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
«Вы узнаете, как сексуальная революция 20-х годов разрушила все брачные устои и даровала женщинам свободу»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
64 отзыва
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300 за человека
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: Пятница, Суббота в 19:00
890 за человека
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
«Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, в ней присутствует нецензурная лексика, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
1 200 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Только для взрослых»

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  1. Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
  2. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
  3. Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
  4. Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
  5. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Только для взрослых" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 890 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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