Шехтель — Моцарт русского модерна

Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века

Музыку, что Шехтель слышал в душе, он переносил на бумагу и строил неповторимые шедевры.

Фантазия, плодовитость и легкость, с которой они создавались, поражают.

Как и полное пренебрежение канонами и стилистическими рамками.

На прогулке по живописным окрестностям Патриарших и Тверского бульвара поговорим о творчестве мастера и его жизни, полной московских интриг и роковых любовных историй.
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна
Шехтель — Моцарт русского модерна

Что вас ожидает

Гений отечественной архитектуры

Модерн не только завоевал популярность в Европе, но и стал художественным языком целой эпохи. На встрече вы исследуете работы человека, ставшего одним из основателей русской школы этого направления. В Москве Шехтель реализовал несколько десятков проектов, раскрасив город всполохами своего воображения. Самыми яркими из них будем любоваться, гуляя по Патриаршим, Тверскому бульвару и уютным окрестным улочкам. Вы осмотрите знаменитые особняки Рябушинского, Смирнова, скоропечатню Левенсона, а также дома, в которых жил сам архитектор.

«Жизнь замечательных людей»

На прогулке поговорим о многогранном таланте мастера, проявившемся не только в архитектуре, и о его непростой судьбе. Жизнь свела Шехтеля со многими знаменитыми современниками. Вольно или невольно он стал частью бесконечных московских интриг и роковых любовных историй, о которых вы также услышите на встрече.

Организационные детали

Экскурсия начнется у метро Маяковская и закончится на Тверском бульваре. Это примерно 3 км. Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Лариса и Виктория
Лариса и Виктория
Профессиональные гиды с лицензией правительства Москвы, историки и искусствоведы, члены Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Опыт работы — 5 лет.
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