Что вас ожидает

Гений отечественной архитектуры

Модерн не только завоевал популярность в Европе, но и стал художественным языком целой эпохи. На встрече вы исследуете работы человека, ставшего одним из основателей русской школы этого направления. В Москве Шехтель реализовал несколько десятков проектов, раскрасив город всполохами своего воображения. Самыми яркими из них будем любоваться, гуляя по Патриаршим, Тверскому бульвару и уютным окрестным улочкам. Вы осмотрите знаменитые особняки Рябушинского, Смирнова, скоропечатню Левенсона, а также дома, в которых жил сам архитектор.

«Жизнь замечательных людей»

На прогулке поговорим о многогранном таланте мастера, проявившемся не только в архитектуре, и о его непростой судьбе. Жизнь свела Шехтеля со многими знаменитыми современниками. Вольно или невольно он стал частью бесконечных московских интриг и роковых любовных историй, о которых вы также услышите на встрече.

Организационные детали

Экскурсия начнется у метро Маяковская и закончится на Тверском бульваре. Это примерно 3 км. Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.