Я познакомлю вас с русским авангардом — расскажу, как он появился и по каким причинам, о чём мечтали авторы и какие идеи продвигали. Раскрою, какими открытиями художников мы пользуемся сегодня и как выглядит звон колоколов в масле. Вы узнаете, как связаны Малевич и современный дизайн и что общего у авангарда и аниме.

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Описание

Что вас ожидает

Символизм Петрова-Водкина, лучизм Ларионова, неопримитивизм Гончаровой, супрематизм Малевича, конструктивизм Татлина, абстрактный экспрессионизм Кандинского — поговорим обо всех измах русского авангарда.

Вы узнаете, как выглядят симфония, пустота и звон колоколов. Выясните, кто изобрёл широкоугольник, коллаж, дизайн и цветотерапию. Увидите, что «Чёрный квадрат» на самом деле вовсе не чёрный, и поймёте, почему он — чистое творчество.

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость экскурсии. Их можно купить перед экскурсией в кассе или на сайте музея.