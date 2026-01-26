Я познакомлю вас с русским авангардом — расскажу, как он появился и по каким причинам, о чём мечтали авторы и какие идеи продвигали. Раскрою, какими открытиями художников мы пользуемся сегодня и как выглядит звон колоколов в масле. Вы узнаете, как связаны Малевич и современный дизайн и какие есть измы в русском авангарде.
Описание экскурсии
Символизм Петрова-Водкина, лучизм Ларионова, неопримитивизм Гончаровой, супрематизм Малевича, конструктивизм Татлина, абстрактный экспрессионизм Кандинского — поговорим обо всех измах русского авангарда.
Вы узнаете, как выглядят симфония, пустота и звон колоколов. Выясните, кто изобрёл широкоугольник, коллаж, дизайн и цветотерапию. Увидите, что «Чёрный квадрат» на самом деле вовсе не чёрный, и поймёте, почему он — чистое творчество.
Организационные детали
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Их можно купить перед экскурсией в кассе или на сайте музея
- Дополнительно в кассе музея оплачивается экскурсионная путёвка (право проведения экскурсии в музее) — 8000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковской галерее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 762 туристов
Аккредитованный экскурсовод, дипломированный искусствовед, преподаватель в частной школе, мама троих детей и просто местный житель. Люблю свой город, умею показать и рассказать, передать его суть и атмосферу. Ну а хорошее настроение, живое общение и яркие эмоции — всегда на моих экскурсиях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо за замечательную и глубокую экскурсию по русскому авангарду! Ваше владение материалом, умение живо и интересно рассказывать о новаторских идеях художников – просто на высоте. Особенно запомнились рассказ о Малевиче и Кандинском. Экскурсия получилась не только информативной, но и по-настоящему вдохновляющей. Огромное спасибо за ваш профессионализм и страсть к искусству!
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Проходили экскурсию по авангарду в Третьяковской галерее, и она превзошла все ожидания! экскурсовод проводила нас по залам дольше, чем было заявлено по времени, потому что искренне хотела поделиться всеми интересными
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Очень понравилась экскурсия, профессиональный гид. узнала много нового.
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Прекрасная экскурсия, удалось заинтересовать даже сына («сложного подростка 13 лет»).
Настолько заинтересовалась русским авангардом, что теперь продолжаю самостоятельно изучать эту тему. Наша огромная благодарность❤️
Настолько заинтересовалась русским авангардом, что теперь продолжаю самостоятельно изучать эту тему. Наша огромная благодарность❤️
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А
Любовь прекрасный рассказчик, очень вовлечена в процесс, до последней минуты работы музея рассказывала про экспонаты 💖 я стала по-другому смотреть на полотна, чью причину нахождения в музее раньше не понимала. Очень много интересных историй, которые теперь буду рассказывать друзьям:)
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О
Отличная экскурсия! Все понравилось!
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