Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Я познакомлю вас с русским авангардом — расскажу, как он появился и по каким причинам, о чём мечтали авторы и какие идеи продвигали. Раскрою, какими открытиями художников мы пользуемся сегодня и как выглядит звон колоколов в масле. Вы узнаете, как связаны Малевич и современный дизайн и что общего у авангарда и аниме.
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Описание
Что вас ожидает
Символизм Петрова-Водкина, лучизм Ларионова, неопримитивизм Гончаровой, супрематизм Малевича, конструктивизм Татлина, абстрактный экспрессионизм Кандинского — поговорим обо всех измах русского авангарда.
Вы узнаете, как выглядят симфония, пустота и звон колоколов. Выясните, кто изобрёл широкоугольник, коллаж, дизайн и цветотерапию. Увидите, что «Чёрный квадрат» на самом деле вовсе не чёрный, и поймёте, почему он — чистое творчество.
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость экскурсии. Их можно купить перед экскурсией в кассе или на сайте музея.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Третьяковской галерее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Аккредитованный экскурсовод, дипломированный искусствовед, преподаватель в частной школе, мама троих детей и просто местный житель. Люблю свой город, умею показать и рассказать, передать его суть и атмосферу. Ну а хорошее настроение, живое общение и яркие эмоции — всегда на моих экскурсиях:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
14 авг 2023
Это было полезно и часто очень любопытно! Тут тот случай, когда в теме непросто разобраться самостоятельно — и тогда только с гидом можно сделать посещение музея наиболее осознанным. Любовь здорово помогла понять историю, суть и значимость русского авангарда. Спасибо!
Наталия
14 авг 2023
Это было совершенно прекрасное решение - пойти изучать русский авангард вместе с гидом! Так как сразу получаешь полное погружение - узнаешь о жизни художников, их идеях, задачах, мечтах, веяниях эпохи - и складывается очень ясный образ, почему русский авангард так важен в истории России, как он помогал осознать быстро меняющийся мир и предвосхитил последующие исторические события. Любовь практическим путём показала нам почему «Чёрный квадрат» Малевича - это идеальная форма и мы вместе разглядели в нем круг 😳 А ещё, что у картин, есть своя мелодия 🎶 и многое другое! Экскурсия, интересная, насыщенная, наполненная фактами и, конечно, же помогает разобраться в таком интересном и необычном направлении искусства!
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