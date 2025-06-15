Присоединяйтесь к нашему мастер-классу, где вы создадите уникальные твердые духи, наполненные ароматами зимы. Вы познакомитесь с разнообразием ароматов и освоите секреты их создания. В итоге вы унесете с собой частичку зимы в баночке с вашим собственным ароматом.
Описание мастер-класса
Ароматы зимы: мастер-класс по созданию твердых духов Откройте для себя мир волшебных ароматов и создайте свои собственные твердые духи! На нашем вдохновляющем мастер-классе вы погрузитесь в атмосферу зимних грез, вспомнив яркие ассоциации и эмоции, связанные с этим прекрасным временем года. Вы познакомитесь с изысканной коллекцией зимних ароматов, которые вдохновят вас на создание собственного шедевра, и примете участие в увлекательной арома-игре, подбирая ноты, отражающие вашу индивидуальность и настроение. Вы освоите секреты создания твердых духов, узнаете о составе и особенностях этих ароматов, а также станете творцом своей ароматной композиции. В итоге вы не только научитесь создавать прекрасные твердые духи в баночке, наполненной вашим уникальным ароматом, а также массу положительных эмоций и вдохновения! Важная информация:
При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для арома-игры, а также все необходимые ингредиенты и инструменты для изготовления твердых духов (стерилизатор, воск, твердые и жидкие масла, эфирные масла, витамин Е-антиоксидант, стабилизатор, баночки для духов).
Мастер-класс пройдет 11, 18, 25 декабря и 2, 5, 6, 8 января в 14.00. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для мастер-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Москва, УЛ.Б. Татарская, дом 32 (м. Павелецкая)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
15 июн 2025
Мастер-класс проходил в библиотеке - очень уютная атмосфера. Ведущая мастер-класс женщина (забыла имя, к сожалению) очень интересный собеседник и отличный специалист своего дела, очень много знает про ароматы. Сделали 2 духов, процесс приготовления которых тоже был очень интересный
