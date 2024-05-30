По популярности

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 692 отзыва Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде» Начало: Станция метро Киевская Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 971 отзыв Булгаковская Москва: мистика и реальность Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: Ежедневно от 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 648 отзывов Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры) Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 4 часа 70 отзывов Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1) Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30 2 999 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 69 отзывов Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1 Расписание: Согласно расписанию от 777 660 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади Расписание: В любой день и час от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 89 отзывов Экскурсия в закрытый особняк Морозова Начало: Подсосенский переулок, 21 Расписание: Субботы и воскресенья 2 299 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 89 отзывов Стендап экскурсия по Китай-городу Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город» 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 79 отзывов Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Начало: М. Таганская, выход №1 Расписание: По выходным 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 206 отзывов Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков» Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина Расписание: По воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская») Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23 8 000 ₽ за всё до 2 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 184 отзыва Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45 от 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Москва купеческая: Замоскворечье Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 13 отзывов Cенсорная экспозиция «Музей темноты» Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00 1 800 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 931 отзыв Гриф снят: бункер Сталина на Таганке Начало: 5-й Котельнический пер., 11 Расписание: Ежедневно по расписанию от 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 38 отзывов Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 111 отзывов Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11 Расписание: Ежедневно от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 84 отзыва Романовы: история и мистика Великой династии Начало: Ул. Варварка 14, стр 2 Расписание: По воскресеньям в 14.00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 135 отзывов Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро Начало: Станция метро «Площадь революции» от 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 340 отзывов Экскурсия на киностудию «Мосфильм» Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4 Расписание: см. в календаре 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 64 отзыва Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+) Начало: М. Сухаревская, выход №2 Расписание: пятница, воскресенье, праздники 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Экскурсия в особняк Рябушинского Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5 1 999 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» Расписание: четверг 16-30 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 120 отзывов Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией от 1 250 ₽ за человека

Групповая 2 часа 76 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: По субботам в 13:00 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников Начало: По адресу школы Расписание: См. расписание 56 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 3 отзыва Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1 Расписание: См. расписание 2 499 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 1 отзыв Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва от 500 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки Начало: У павильона м. Красные ворота - Боярский пер., 1 от 10 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Любовные истории Ивановской горки Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 1% скидка Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима Начало: Москва 3333 3 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Армейский тур Начало: Метро Щелковская Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube Начало: У павильона станции метро Кропоткинская Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45 Расписание: По договоренности 12 900 ₽ за всё до 5 чел.