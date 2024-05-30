Нескучные экскурсии

Найдено 37 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500 за человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
69 отзывов
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660 за человека
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Стендап экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000 за всё до 2 чел.
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Москва купеческая: Замоскворечье
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
13 отзывов
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
931 отзыв
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900 за человека
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
111 отзывов
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
135 отзывов
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990 за человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
340 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
64 отзыва
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Групповая
2 часа
76 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000 за всё до 45 чел.
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1
Расписание: См. расписание
23 июня в 16:00
6 июля в 00:00
2 499 за человека
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
🚶 Пешая
Билеты
1 час
1 отзыв
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500 за билет
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
Начало: У павильона м. Красные ворота - Боярский пер., 1
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за человека
Любовные истории Ивановской горки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
🚶 Пешая
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300 за всё до 7 чел.
Армейский тур
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Амина
    30 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Превосходная экскурсия в необычной подаче Катрин никого не оставит равнодушным. Много нового, много интересных фактов и известных локаций, где вы
    читать дальше

    сможете сфотографироваться и получить потрясающие снимки. Всем рекомендую. Это далеко не первая моя экскурсия по Москве, но даже на ней узнала много неизвестных фактов. Катрин - профессионал в своем деле,с удовольствием пойду ещё на новые ее экскурсии

  • М
    Мартьянова
    30 мая 2024
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    Очень интересная экскурсия, познавательно. Замечательный экскурсовод, хорошо владеющий русским языком и предметом экскурсии.
  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
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    ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо!

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Очень замечательная экскурсия, спасибо
  • O
    Olesyape
    27 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Мы ходили втроём. Нам очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Никите за интересный рассказ, грамотную речь и ответы на все вопросы!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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