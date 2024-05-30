1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Мини-группа
1 час
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000₽ за всё до 45 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1
Расписание: См. расписание
23 июня в 16:00
6 июля в 00:00
2 499₽ за человека
Билеты
1 час
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
Начало: У павильона м. Красные ворота - Боярский пер., 1
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААмина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
- ИИрина30 мая 2024Превосходная экскурсия в необычной подаче Катрин никого не оставит равнодушным. Много нового, много интересных фактов и известных локаций, где вы
- ММартьянова30 мая 2024Очень интересная экскурсия, познавательно. Замечательный экскурсовод, хорошо владеющий русским языком и предметом экскурсии.
- ВВера29 мая 2024Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ААлександр27 мая 2024Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
- ДДарья27 мая 2024Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
- ООксана27 мая 2024Очень замечательная экскурсия, спасибо
- OOlesyape27 мая 2024Мы ходили втроём. Нам очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Никите за интересный рассказ, грамотную речь и ответы на все вопросы!
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нескучные экскурсии»
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