Зимняя сказка: праздничная прогулка по Москве

Почувствовать магию Нового года и познакомиться с его историей
Новогодняя Москва — это больше, чем ёлка и каток! Уютные чаепития на Тверской площади, сияющие улицы и грандиозные световые шоу на фасадах в центре города.

Я предлагаю вам окунуться в атмосферу зимнего праздника — на Кузнецком мосту и Петровке, в Камергерском переулке, ГУМе и «Петровском пассаже». Идеальный маршрут, который запомнится на весь следующий год!
Описание экскурсии

Вы окажетесь на Кузнецком мосту, где царит настоящая сказка: среди нарядных елей притаились любимые игрушки из детства: 1,5-метровая юла, деревянный самолёт и уютный плюшевый мишка в автомобильчике.

Мы окунёмся в волшебную атмосферу фестиваля «Путешествие в Рождество», где вместо обычных ёлок нас будут ждать дизайнерские арт-объекты.

Пройдёмся по Петровке, рассмотрим роскошный «Петровский пассаж», ощутим праздничное настроение Камергерского переулка и завершим экскурсию на Тверской площади.

Вы узнаете:

  • какой зимний праздник на Руси был первым — Рождество или Новый год
  • когда в Москве впервые отметили Новый год
  • из каких мифов и книг выросли Дед Мороз и Снегурочка
  • почему Дед Мороз и ёлка едва не канули в Лету в советские времена
  • как по ёлочным игрушкам можно прочесть историю целой страны
  • из-за чего у нас появился праздник-двойник — старый Новый год
  • существуют ли столичные новогодние традиции

и многое другое!

Организационные детали

На прогулке мы будем использовать радиогиды. В конце экскурсии я вручу вам небольшие сувениры.

в понедельник в 16:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Билет для компании или семьи на 4 человека в составе группы6650 ₽
Билет "на всех" для компании до 12 человек16 055 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 173 туристов
Я – ваш проводник в неожиданную Москву. Недавно закончила «Школу гида глазами инженера» – да-да, я смотрю на город не только сердцем, но и с измерительной лентой в голове (шучу… почти!).
читать дальше

Сразу добавила к диплому аттестацию – чтобы мои истории были не только увлекательными, но и безупречно точными. Моя суперсила? Заражать любопытством! Обожаю людей, обожаю Москву, обожаю показывать и рассказывать – и это волшебное комбо превращает любую прогулку в приключение. Поверьте, скучно не будет: я считаю, что даже родной район, если его разглядеть, может стать новым городом. Карантин научил нас ценить близкое? Отлично! Теперь я мастерски превращаю привычные улицы в terra incognita. Вам, моим будущим попутчикам, гарантирую: куда бы мы ни отправились – в сердце столицы или в её потайные уголки – вам будет интересно! Готовьтесь не просто слушать, а удивляться, смеяться и открывать Москву заново – вместе со мной.

