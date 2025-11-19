Новогодняя Москва — это больше, чем ёлка и каток! Уютные чаепития на Тверской площади, сияющие улицы и грандиозные световые шоу на фасадах в центре города.
Я предлагаю вам окунуться в атмосферу зимнего праздника — на Кузнецком мосту и Петровке, в Камергерском переулке, ГУМе и «Петровском пассаже». Идеальный маршрут, который запомнится на весь следующий год!
Описание экскурсии
Вы окажетесь на Кузнецком мосту, где царит настоящая сказка: среди нарядных елей притаились любимые игрушки из детства: 1,5-метровая юла, деревянный самолёт и уютный плюшевый мишка в автомобильчике.
Мы окунёмся в волшебную атмосферу фестиваля «Путешествие в Рождество», где вместо обычных ёлок нас будут ждать дизайнерские арт-объекты.
Пройдёмся по Петровке, рассмотрим роскошный «Петровский пассаж», ощутим праздничное настроение Камергерского переулка и завершим экскурсию на Тверской площади.
Вы узнаете:
- какой зимний праздник на Руси был первым — Рождество или Новый год
- когда в Москве впервые отметили Новый год
- из каких мифов и книг выросли Дед Мороз и Снегурочка
- почему Дед Мороз и ёлка едва не канули в Лету в советские времена
- как по ёлочным игрушкам можно прочесть историю целой страны
- из-за чего у нас появился праздник-двойник — старый Новый год
- существуют ли столичные новогодние традиции
и многое другое!
Организационные детали
На прогулке мы будем использовать радиогиды. В конце экскурсии я вручу вам небольшие сувениры.
в понедельник в 16:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Билет для компании или семьи на 4 человека в составе группы
|6650 ₽
|Билет "на всех" для компании до 12 человек
|16 055 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, в среду, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 173 туристов
Я – ваш проводник в неожиданную Москву. Недавно закончила «Школу гида глазами инженера» – да-да, я смотрю на город не только сердцем, но и с измерительной лентой в голове (шучу… почти!).
