Новогодняя Москва — это больше, чем ёлка и каток! Уютные чаепития на Тверской площади, сияющие улицы и грандиозные световые шоу на фасадах в центре города. Я предлагаю вам окунуться в атмосферу зимнего праздника — на Кузнецком мосту и Петровке, в Камергерском переулке, ГУМе и «Петровском пассаже». Идеальный маршрут, который запомнится на весь следующий год!

Вы окажетесь на Кузнецком мосту, где царит настоящая сказка: среди нарядных елей притаились любимые игрушки из детства: 1,5-метровая юла, деревянный самолёт и уютный плюшевый мишка в автомобильчике.

Мы окунёмся в волшебную атмосферу фестиваля «Путешествие в Рождество», где вместо обычных ёлок нас будут ждать дизайнерские арт-объекты.

Пройдёмся по Петровке, рассмотрим роскошный «Петровский пассаж», ощутим праздничное настроение Камергерского переулка и завершим экскурсию на Тверской площади.

Вы узнаете:

какой зимний праздник на Руси был первым — Рождество или Новый год

когда в Москве впервые отметили Новый год

из каких мифов и книг выросли Дед Мороз и Снегурочка

почему Дед Мороз и ёлка едва не канули в Лету в советские времена

как по ёлочным игрушкам можно прочесть историю целой страны

из-за чего у нас появился праздник-двойник — старый Новый год

существуют ли столичные новогодние традиции

и многое другое!

Организационные детали

На прогулке мы будем использовать радиогиды. В конце экскурсии я вручу вам небольшие сувениры.