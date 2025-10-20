Магия камней и звёзд: мастер-класс по созданию энергетического украшения Мечтаете о глубоком понимании себя? Хотите раскрыть скрытые таланты и привлечь в жизнь желаемое? Тогда этот мастер-класс для вас! Что вас ждет? Мы объединим древнюю мудрость астрологии и силу полудрагоценных камней, чтобы создать для вас уникальный браслет, который станет мощным проводником к успеху и гармонии. За 2 часа вы:

Построите личную натальную карту: вы узнаете, как звездное небо в момент вашего рождения влияет на вашу судьбу, характер и жизненный путь.

Откроете для себя силу камней и узнаете, какой камень подходит именно вам: познакомитесь со свойствами минералов, которые способны усилить ваши сильные стороны и сбалансировать энергии.

Создадите свой уникальный талисман: под руководством мастера вы своими руками соберете браслет, который будет настроен на ваши индивидуальные потребности и желания. Каждый камень в вашем украшении будет нести определенный смысл и энергию, поддерживая вас на пути к успеху. Ваш личный талисман – это:.

Мощный инструмент самопознания: глубокое понимание себя и своих истинных желаний.

Источник вдохновения и мотивации: усиление ваших сильных сторон и раскрытие потенциала.

Энергетическая защита от негативных влияний и привлечение позитивных вибраций.

• Уникальное украшение: стильный аксессуар, созданный специально для вас. После мастер-класса вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по чеховской тематике! Важная информация: