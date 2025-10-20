Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы создадите собственный энергетический браслет по индивидуальной астрологической карте, раскроете тайны своего предназначения и силу камней.
Вы получите мощный талисман для самопознания, мотивации и защиты, а завершится всё душевным чаепитием с авторскими чаями в чеховском стиле.
Описание мастер-класса
Магия камней и звёзд: мастер-класс по созданию энергетического украшения Мечтаете о глубоком понимании себя? Хотите раскрыть скрытые таланты и привлечь в жизнь желаемое? Тогда этот мастер-класс для вас! Что вас ждет? Мы объединим древнюю мудрость астрологии и силу полудрагоценных камней, чтобы создать для вас уникальный браслет, который станет мощным проводником к успеху и гармонии. За 2 часа вы:
- Построите личную натальную карту: вы узнаете, как звездное небо в момент вашего рождения влияет на вашу судьбу, характер и жизненный путь.
- Откроете для себя силу камней и узнаете, какой камень подходит именно вам: познакомитесь со свойствами минералов, которые способны усилить ваши сильные стороны и сбалансировать энергии.
Создадите свой уникальный талисман: под руководством мастера вы своими руками соберете браслет, который будет настроен на ваши индивидуальные потребности и желания. Каждый камень в вашем украшении будет нести определенный смысл и энергию, поддерживая вас на пути к успеху. Ваш личный талисман – это:.
- Мощный инструмент самопознания: глубокое понимание себя и своих истинных желаний.
- Источник вдохновения и мотивации: усиление ваших сильных сторон и раскрытие потенциала.
- Энергетическая защита от негативных влияний и привлечение позитивных вибраций.
• Уникальное украшение: стильный аксессуар, созданный специально для вас. После мастер-класса вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по чеховской тематике! Важная информация:
- Ждём вас на нашем мастер-классе за 5 минут до начала мероприятия в холле библиотеки по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 32 (м. Павелецкая).
- Все материалы включены в стоимость.
Наше мероприятие будет проходить: 5, 11, 19, 25 декабря, 15, 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля в 18.30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Натальная карта
- Браслет-талисман
- Чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Москва, УЛ.Б. Татарская, д. 32 (м. Павелецкая)
Когда и сколько длится?
Когда: Наше мероприятие будет проходить: 5, 11, 19, 25 декабря, 15, 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля в 18.30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Ждём вас на нашем мастер-классе за 5 минут до начала мероприятия в холле библиотеки по адресу: г. Москва, УЛ. Б. Татарская, д. 32 (м. Павелецкая)
- Все материалы включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
20 окт 2025
Очень интересный и необычный мастер: и творчеством позанималась (создала собственный браслет-талисман), и узнала о себе новое. Благодарю авторов мастер-класса за интересное времяпрепровождение. Хотелось бы еще посетить подобное мероприятие!
Н
Наталия
13 окт 2025
Сходила на мастер класс, остались приятные впечатления. Был ведический астролог Карина Королькова, она сделала натальную карту и расписала личность, асцендент, ключевую цель души, кармические задачи, качества души. Натальная карта после
