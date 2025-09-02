Экскурсия по парку Царицыно предлагает погружение в историю Екатерины Великой и её архитектора Василия Баженова. Прогулка вдоль прудов и по живописным дорожкам откроет перед вами загадки архитектурного ансамбля.
Почему проект Баженова остался незавершённым? Какие события сопровождали строительство? Узнайте об этом и многом другом, исследуя уникальные достопримечательности и слушая захватывающие истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🕰 Исторические факты
- 👑 Легенды о Екатерине
- 🌿 Природные красоты
- 🎨 Творчество Баженова
- 📚 Образовательный контент
Что можно увидеть
- Парадный Фигурный мост
- Третий Кавалерский корпус
- Большой мост
- Фигурные ворота
- Средний дворец
- Малый дворец
- Хлебный дом
- Церковь во имя Божией Матери «Живоносный Источник»
Описание экскурсии
Вы увидите жемчужины парка «Царицыно»:
- Парадный Фигурный мост, с которого было «зачато строительство» — по словам самого Баженова.
- Сказочный Третий Кавалерский корпус с «баженовскими кирпичами» 18 века, на которых сохранились клейма.
- Парящий Большой мост через овраг — именно по нему Екатерина II въезжала, чтобы оценить свою резиденцию.
- Загадочные Фигурные ворота, построенные в честь победы в Русско-турецкой войне.
- Средний дворец с двуглавым орлом — единственное официальное здание в ансамбле.
- Изящный Малый дворец, где Екатерина II подписала указ о ликвидации Запорожской Сечи.
- Хлебный дом, в котором планировалась кофешенская — императрица любила кофе и предпочитала очень крепкий.
- Церковь во имя Божией Матери «Живоносный Источник» — самое старое здание в Царицыно, которое посещала императрица.
Вы услышите:
- Как создавался Царицынский ансамбль и почему его называют «Театром архитектуры».
- Что такое нежная готика и откуда Баженов черпал вдохновение.
- Почему Екатерина отвергла проект, в который архитектор вложил годы.
- Как сложилась судьба Баженова после отстранения от строительства.
- Кто такой Матвей Казаков, зачем его пригласили и почему его проект был реализован не так, как задумал архитектор.
Организационные детали
- Рекомендовано взрослым и детям старше 14 лет.
- Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа.
- Экскурсия проходит по территории парка (без посещения павильонов и Большого дворца).
- Посещение Большого дворца возможно по предварительной договорённости всей группы — подробности в переписке. Билеты в этом случае оплачиваются отдельно — 750 ₽ за чел.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1075 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Царицыно»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 598 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я — аккредитованный гид двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. В Северной столице я увлеклась экскурсоведением. Но зов родного города, златоглавой Москвы, оказался сильнее — я вернуласьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
3 сен 2025
Виктория отличный Экскурсовод и Профессионал своего дела!!! Рекомендую!!! Спасибо!!!
Дата посещения: 2 сентября 2025
Е
Евгений
27 авг 2025
Спасибо Виктории за интересную экскурсию, рекомендую)
Дата посещения: 27 августа 2025
А
Алина
11 ноя 2025
Все во время, организация прекрасная, все понятно, на все вопросы ответила Виктория, человек очень позитивный, приятно слушать! обязательно посетите!
В
Вероника
8 ноя 2025
Виктория замечательный экскурсовод!
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Потрясающее сочетание эрудированности и обаяния в одном человеке.
Всё, что было заявлено в анонсе было реализовано. И даже больше, зашли в большой дворец (хотя экскурсия была запланирована только по территории)
Информация подана очень интересно и структурировано.
Однозначно рекомендую!
Кому подойдет? Тем кто любит историю, красивую архитектуру, парки.
Буду ждать новых маршрутов с этим экскурсоводом.
Буду ждать новых маршрутов с этим экскурсоводом.
Потрясающее сочетание эрудированности и обаяния в одном человеке.
Всё, что было заявлено в анонсе было реализовано. И даже больше, зашли в большой дворец (хотя экскурсия была запланирована только по территории)
Информация подана очень интересно и структурировано.
Однозначно рекомендую!
Кому подойдет? Тем кто любит историю, красивую архитектуру, парки.
Буду ждать новых маршрутов с этим экскурсоводом.
О
Ольга
7 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень понравилась, огромное спасибо Виктории, рассказывала очень интересно и увлекательно.
А
Анна
7 ноя 2025
Благодарю, отличная экскурсия
Г
Гиба
7 ноя 2025
Посетили 06.11 экскурсию в Царицыно. Очень понравилась экскурсовод Виктория. Приятная в общении, обходительная, интересно рассказывает. Видно, что человек увлечен предметом. Полтора часа на улице в парке прошли незаметно. Мы посетили
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, как рассказывала Виктория. Всё коротко и ясно. Отличный маршрут. Всем рекомендую, не пожалеете.
Л
Людмила
5 ноя 2025
На экскурсию ходили с детьми разного возраста. Интересно было всем. Виктория была доброжелательна, не раздражаясь давала исчерпывающие пояснения на многочисленные вопросы 6-ти летнего ребенка, за что ей отдельная благодарность. Все очень понравилось! По рекомендации Виктории планируем посетить Дворцово- парковый ансамбль перед Новым годом.
Спасибо, Триптер за организацию интересных экскурсий!
С
Светлана
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и организация. Виктория прекрасный рассказчик, было интересно, несмотря на дождливую погоду. Живописные пейзажи и архитектура, приятная прогулка по парку, красивые локации для фотографий.
Е
Емельянова
1 ноя 2025
Я посетила экскурсию в Царицыно 01.11.2025 года и мне очень понравилось, рекомендую гида Викторию. Организация на высшем уровне, узнала много интересного. Подобный формат прогулки наиболее лучше и познавательнее, чем гулять в одиночку и не понимать, что скрывается за стенами столь прекрасной архитектуры))
В
Владислав
1 ноя 2025
Замечательная прогулка по парку. Гид в совершенстве владеет информацией. Рассказывала интересно, увлеченно. У нее каждый камень оживает и имеет свою историю. Язык богатый, история повествования течет как ручей, не прерываясь ни на секунду. Получил колоссальное удовольствие от прогулки. Рекомендую
М
Марина
30 окт 2025
Очень атмосферно и познавательно!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Спасибо огромное Виктории: прошли через все основные достопримечательности парка, рассказ очень познавательный, наши дочки тоже внимательно слушали, потом знания закрепляли в детском музее и уже про все слышали и знали от Виктории🤗
А
Анастасия
27 окт 2025
Благодарю Викторию за интересную и познавательную экскурсию!
Входит в следующие категории Москвы
