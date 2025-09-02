Мои заказы

Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор

Парк Царицыно раскроет свои тайны: история, архитектура и судьбы великих людей ждут вас на увлекательной экскурсии
Экскурсия по парку Царицыно предлагает погружение в историю Екатерины Великой и её архитектора Василия Баженова. Прогулка вдоль прудов и по живописным дорожкам откроет перед вами загадки архитектурного ансамбля.

Почему проект Баженова остался незавершённым? Какие события сопровождали строительство? Узнайте об этом и многом другом, исследуя уникальные достопримечательности и слушая захватывающие истории
5
75 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🕰 Исторические факты
  • 👑 Легенды о Екатерине
  • 🌿 Природные красоты
  • 🎨 Творчество Баженова
  • 📚 Образовательный контент
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор© Виктория
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор© Виктория
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Парадный Фигурный мост
  • Третий Кавалерский корпус
  • Большой мост
  • Фигурные ворота
  • Средний дворец
  • Малый дворец
  • Хлебный дом
  • Церковь во имя Божией Матери «Живоносный Источник»

Описание экскурсии

Вы увидите жемчужины парка «Царицыно»:

  • Парадный Фигурный мост, с которого было «зачато строительство» — по словам самого Баженова.
  • Сказочный Третий Кавалерский корпус с «баженовскими кирпичами» 18 века, на которых сохранились клейма.
  • Парящий Большой мост через овраг — именно по нему Екатерина II въезжала, чтобы оценить свою резиденцию.
  • Загадочные Фигурные ворота, построенные в честь победы в Русско-турецкой войне.
  • Средний дворец с двуглавым орлом — единственное официальное здание в ансамбле.
  • Изящный Малый дворец, где Екатерина II подписала указ о ликвидации Запорожской Сечи.
  • Хлебный дом, в котором планировалась кофешенская — императрица любила кофе и предпочитала очень крепкий.
  • Церковь во имя Божией Матери «Живоносный Источник» — самое старое здание в Царицыно, которое посещала императрица.

Вы услышите:

  • Как создавался Царицынский ансамбль и почему его называют «Театром архитектуры».
  • Что такое нежная готика и откуда Баженов черпал вдохновение.
  • Почему Екатерина отвергла проект, в который архитектор вложил годы.
  • Как сложилась судьба Баженова после отстранения от строительства.
  • Кто такой Матвей Казаков, зачем его пригласили и почему его проект был реализован не так, как задумал архитектор.

Организационные детали

  • Рекомендовано взрослым и детям старше 14 лет.
  • Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа.
  • Экскурсия проходит по территории парка (без посещения павильонов и Большого дворца).
  • Посещение Большого дворца возможно по предварительной договорённости всей группы — подробности в переписке. Билеты в этом случае оплачиваются отдельно — 750 ₽ за чел.

ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1075 ₽
Виктория
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 598 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я — аккредитованный гид двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. В Северной столице я увлеклась экскурсоведением. Но зов родного города, златоглавой Москвы, оказался сильнее — я вернулась
читать дальше

домой, ведь я москвичка, и сердце мое навеки принадлежит этому городу. Здесь, в Москве, я сопровождала иностранные делегации, открывая им красоту и историю нашей столицы. Аккредитована в Музее Москвы, в музее-заповеднике «Царицыно» и Донском монастыре. С огромной радостью стану вашим проводником по любимой Москве! До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
С
Сергей
3 сен 2025
Виктория отличный Экскурсовод и Профессионал своего дела!!! Рекомендую!!! Спасибо!!!
Дата посещения: 2 сентября 2025
Е
Евгений
27 авг 2025
Спасибо Виктории за интересную экскурсию, рекомендую)
Дата посещения: 27 августа 2025
А
Алина
11 ноя 2025
Все во время, организация прекрасная, все понятно, на все вопросы ответила Виктория, человек очень позитивный, приятно слушать! обязательно посетите!
В
Вероника
8 ноя 2025
Виктория замечательный экскурсовод!
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Потрясающее сочетание эрудированности и обаяния в одном человеке.
Всё, что было заявлено в анонсе было реализовано. И даже больше, зашли в большой дворец (хотя экскурсия была запланирована только по территории)
Информация подана очень интересно и структурировано.
Однозначно рекомендую!
Кому подойдет? Тем кто любит историю, красивую архитектуру, парки.

Буду ждать новых маршрутов с этим экскурсоводом.
Виктория замечательный экскурсовод!
О
Ольга
7 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень понравилась, огромное спасибо Виктории, рассказывала очень интересно и увлекательно.
Отличная экскурсия, очень понравилась, огромное спасибо Виктории, рассказывала очень интересно и увлекательно.
А
Анна
7 ноя 2025
Благодарю, отличная экскурсия
Г
Гиба
7 ноя 2025
Посетили 06.11 экскурсию в Царицыно. Очень понравилась экскурсовод Виктория. Приятная в общении, обходительная, интересно рассказывает. Видно, что человек увлечен предметом. Полтора часа на улице в парке прошли незаметно. Мы посетили
читать дальше

все знаковые места Царицыно. В конце экскурсии посетили дворец, Виктория провела нас по 5 залам и потом мы попрощались и еще ходили сами по остальным залам и посетили Хлебный дом с его выставками. Устали, но получили массу приятных впечатлений от Царицыно и Виктории. Спасибо огромное🩷

Е
Екатерина
6 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, как рассказывала Виктория. Всё коротко и ясно. Отличный маршрут. Всем рекомендую, не пожалеете.
Мне очень понравилась экскурсия, как рассказывала Виктория. Всё коротко и ясно. Отличный маршрут. Всем рекомендую, не пожалеете.
Л
Людмила
5 ноя 2025
На экскурсию ходили с детьми разного возраста. Интересно было всем. Виктория была доброжелательна, не раздражаясь давала исчерпывающие пояснения на многочисленные вопросы 6-ти летнего ребенка, за что ей отдельная благодарность. Все очень понравилось! По рекомендации Виктории планируем посетить Дворцово- парковый ансамбль перед Новым годом.
Спасибо, Триптер за организацию интересных экскурсий!
На экскурсию ходили с детьми разного возраста. Интересно было всем. Виктория была доброжелательна, не раздражаясь давала
С
Светлана
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и организация. Виктория прекрасный рассказчик, было интересно, несмотря на дождливую погоду. Живописные пейзажи и архитектура, приятная прогулка по парку, красивые локации для фотографий.
Очень понравилась экскурсия и организация. Виктория прекрасный рассказчик, было интересно, несмотря на дождливую погоду. Живописные пейзажи
Е
Емельянова
1 ноя 2025
Я посетила экскурсию в Царицыно 01.11.2025 года и мне очень понравилось, рекомендую гида Викторию. Организация на высшем уровне, узнала много интересного. Подобный формат прогулки наиболее лучше и познавательнее, чем гулять в одиночку и не понимать, что скрывается за стенами столь прекрасной архитектуры))
В
Владислав
1 ноя 2025
Замечательная прогулка по парку. Гид в совершенстве владеет информацией. Рассказывала интересно, увлеченно. У нее каждый камень оживает и имеет свою историю. Язык богатый, история повествования течет как ручей, не прерываясь ни на секунду. Получил колоссальное удовольствие от прогулки. Рекомендую
Замечательная прогулка по парку. Гид в совершенстве владеет информацией. Рассказывала интересно, увлеченно. У нее каждый камень
М
Марина
30 окт 2025
Очень атмосферно и познавательно!
Очень атмосферно и познавательно!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Спасибо огромное Виктории: прошли через все основные достопримечательности парка, рассказ очень познавательный, наши дочки тоже внимательно слушали, потом знания закрепляли в детском музее и уже про все слышали и знали от Виктории🤗
А
Анастасия
27 окт 2025
Благодарю Викторию за интересную и познавательную экскурсию!

