С Сергей Виктория отличный Экскурсовод и Профессионал своего дела!!! Рекомендую!!! Спасибо!!!

Е Евгений Спасибо Виктории за интересную экскурсию, рекомендую)

А Алина Все во время, организация прекрасная, все понятно, на все вопросы ответила Виктория, человек очень позитивный, приятно слушать! обязательно посетите!

В Вероника Виктория замечательный экскурсовод!

Экскурсия прошла на одном дыхании.

Потрясающее сочетание эрудированности и обаяния в одном человеке.

Всё, что было заявлено в анонсе было реализовано. И даже больше, зашли в большой дворец (хотя экскурсия была запланирована только по территории)

Информация подана очень интересно и структурировано.

Однозначно рекомендую!

Кому подойдет? Тем кто любит историю, красивую архитектуру, парки.



Буду ждать новых маршрутов с этим экскурсоводом.

О Ольга Отличная экскурсия, очень понравилась, огромное спасибо Виктории, рассказывала очень интересно и увлекательно.

А Анна Благодарю, отличная экскурсия

Посетили 06.11 экскурсию в Царицыно. Очень понравилась экскурсовод Виктория. Приятная в общении, обходительная, интересно рассказывает. Видно, что человек увлечен предметом. Полтора часа на улице в парке прошли незаметно. Мы посетили все знаковые места Царицыно. В конце экскурсии посетили дворец, Виктория провела нас по 5 залам и потом мы попрощались и еще ходили сами по остальным залам и посетили Хлебный дом с его выставками. Устали, но получили массу приятных впечатлений от Царицыно и Виктории. Спасибо огромное🩷

Е Екатерина Мне очень понравилась экскурсия, как рассказывала Виктория. Всё коротко и ясно. Отличный маршрут. Всем рекомендую, не пожалеете.

Л Людмила На экскурсию ходили с детьми разного возраста. Интересно было всем. Виктория была доброжелательна, не раздражаясь давала исчерпывающие пояснения на многочисленные вопросы 6-ти летнего ребенка, за что ей отдельная благодарность. Все очень понравилось! По рекомендации Виктории планируем посетить Дворцово- парковый ансамбль перед Новым годом.

С Светлана Очень понравилась экскурсия и организация. Виктория прекрасный рассказчик, было интересно, несмотря на дождливую погоду. Живописные пейзажи и архитектура, приятная прогулка по парку, красивые локации для фотографий.

Е Емельянова Я посетила экскурсию в Царицыно 01.11.2025 года и мне очень понравилось, рекомендую гида Викторию. Организация на высшем уровне, узнала много интересного. Подобный формат прогулки наиболее лучше и познавательнее, чем гулять в одиночку и не понимать, что скрывается за стенами столь прекрасной архитектуры))

В Владислав Замечательная прогулка по парку. Гид в совершенстве владеет информацией. Рассказывала интересно, увлеченно. У нее каждый камень оживает и имеет свою историю. Язык богатый, история повествования течет как ручей, не прерываясь ни на секунду. Получил колоссальное удовольствие от прогулки. Рекомендую

М Марина Очень атмосферно и познавательно!

Е Екатерина Спасибо огромное Виктории: прошли через все основные достопримечательности парка, рассказ очень познавательный, наши дочки тоже внимательно слушали, потом знания закрепляли в детском музее и уже про все слышали и знали от Виктории🤗