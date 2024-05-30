Экскурсии для иностранцев

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для иностранцев» в Москве, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Останкино»: билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
912 отзывов
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500 за билет
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000 за всё до 2 чел.
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Халанская
    30 мая 2024
    «Останкино»: билет на смотровую телебашни
    Всё понравилось!!!!
  • М
    Марья
    30 мая 2024
    «Останкино»: билет на смотровую телебашни
    Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
  • В
    Валерий
    5 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Отличная прогулка и выбор баров. Спасибо Але и Антону за позитив! Всё очень понравилось!
  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Если один в Москве, и есть свободный вечер- то рекомендую посетить данную экскурсию. Новые знакомства, прекрасная атмосфера, гид знающий свое дело, ну и конечно алкоголь
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Богемный Арбат
    Замечательная экскурсия. Потрясающая прогулка по местам наших любимых поэтов и актеров. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
  • А
    Анастасия
    16 ноября 2023
    Богемный Арбат
    Экскурсовод Лариса-шикарная женщина 🔥 Всё очень понравилось 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2023
    «Метро - город контрастов»: обзорная экскурсия
    Доброе утро. Спасибо большое Валерии за интереснейшую историю метрополитена! Дети и взрослые в восторге, Валерия завораживала историями возрождения метрополитена! Метро
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    Комсомольская, Белорусская, Маяковская ходим по этим станциям почти каждый день, но чтобы обратить внимание на мозаику изображений, арки, работы архитектор и т. д., к сожалению в обыденной жизни нет времени. Поэтому очень благодарна за организацию таких экскурсии. Желаю крепкого здоровья и продолжать эту увлекательную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии для иностранцев»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Останкино»: билет на смотровую телебашни
  2. Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
  3. Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
  4. Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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