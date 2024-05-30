Х Халанская «Останкино»: билет на смотровую телебашни Всё понравилось!!!!

М Марья «Останкино»: билет на смотровую телебашни Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.

А Алина Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!

В Валерий Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Отличная прогулка и выбор баров. Спасибо Але и Антону за позитив! Всё очень понравилось!

И Иван Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Если один в Москве, и есть свободный вечер- то рекомендую посетить данную экскурсию. Новые знакомства, прекрасная атмосфера, гид знающий свое дело, ну и конечно алкоголь

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!

Е Елена Богемный Арбат Замечательная экскурсия. Потрясающая прогулка по местам наших любимых поэтов и актеров. Рекомендую.

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!

А Анастасия Богемный Арбат Экскурсовод Лариса-шикарная женщина 🔥 Всё очень понравилось 🥰