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Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ХХаланская30 мая 2024Всё понравилось!!!!
- ММарья30 мая 2024Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.
- ААлина25 мая 2024Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
- ВВалерий5 мая 2024Отличная прогулка и выбор баров. Спасибо Але и Антону за позитив! Всё очень понравилось!
- ИИван3 мая 2024Если один в Москве, и есть свободный вечер- то рекомендую посетить данную экскурсию. Новые знакомства, прекрасная атмосфера, гид знающий свое дело, ну и конечно алкоголь
- ТТатьяна28 февраля 2024Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
- ЕЕлена7 февраля 2024Богемный АрбатЗамечательная экскурсия. Потрясающая прогулка по местам наших любимых поэтов и актеров. Рекомендую.
- ТТатьяна8 января 2024По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
- ААнастасия16 ноября 2023Богемный АрбатЭкскурсовод Лариса-шикарная женщина 🔥 Всё очень понравилось 🥰
- ССветлана1 ноября 2023«Метро - город контрастов»: обзорная экскурсияДоброе утро. Спасибо большое Валерии за интереснейшую историю метрополитена! Дети и взрослые в восторге, Валерия завораживала историями возрождения метрополитена! Метро
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