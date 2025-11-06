Экскурсия с мастер-классом на фабрику «У Палыча» подойдёт тем, кто хочет не просто посмотреть, но и попробовать себя в роли кондитера.
Это отличный выбор для школьных классов, семей с детьми, и даже взрослых, которые любят кулинарию и ищут вдохновляющие впечатления. А собственноручно украшенный торт «Прага» станет сладким сувениром, который можно забрать с собой.
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: Экскурсия с мастер-классом на фабрику «У Палыча» — это уникальная возможность заглянуть за кулисы одного из крупнейших кондитерских производств в стране и своими глазами увидеть, как рождаются настоящие легенды — фирменные торты и десерты. Это не просто прогулка по цехам, а полноценное интерактивное путешествие в мир вкуса. Вас ждет подробная экскурсия по ключевым этапам производства, вплоть до финальной упаковки готовых изделий. Вы узнаете, как соблюдаются рецептуры, контролируется качество продукции и почему торты «У Палыча» пользуются неизменной любовью покупателей по всей стране. Гиды подробно расскажут об особенностях каждой технологической линии, познакомят с интересными фактами о компании и ее философии, а также ответят на все ваши вопросы. Особое место в программе занимает мастер-класс, на котором вы сможете самостоятельно создать фирменный торт «Прага» — под чутким руководством опытных технологов. Это отличный шанс проявить творческий подход и попробовать себя в роли настоящего кондитера. Готовый торт, украшенный вашими руками, вы сможете забрать с собой — он станет не только вкусным подарком, но и памятным результатом участия. Программа проходит в мини-группах с соблюдением всех санитарных норм. В конце вы также сможете посетить фирменный магазин при фабрике и приобрести свежую продукцию напрямую от производителя. Это не просто экскурсия — это настоящее кулинарное приключение, которое запомнится надолго. Важная информация:
- Совершеннолетним гостям необходимо иметь при себе паспорт.
- Съемка на производстве запрещена, будет возможность сделать памятные фотографии на мастер-классе и после него.
- На экскурсию допускаются дети старше 7 лет (в сопровождении взрослых).
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория фабрики
- Печное отделение кондитерского цеха и сопутствующие цеха, уникальное оборудование, полуфабрикаты, пастила
- Сердце кондитерского производства - отделочный цех
- Цех готовых блюд и хлебобулочных изделий
- Цех пирогов, изобилие сложного оборудования
- Помещение, где будет проходить мастер-класс
- Фирменный магазин У Палыча (по желанию)
Что включено
- Входной билет
- Экскурсионное обслуживание
- Мастер-класс
- Сладкий подарок
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы в кафе (по желанию)
Место начала и завершения?
Московская область, г. Реутов, ул. Заводская, д. 4а
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
6 ноя 2025
Была на экскурсии с дочкой 11 лет. Нам понравилось, ребёнку было интересно, не утомительно. Экскурсовод отлично владела информацией и отвечала на вопросы. Отдельно хочу отметить мастер-класс, собирали торт Прага под руководством профессиональных кондитеров. Было интересно и познавательно. Отлично провели время. Рекомендую для расширения кругозора и разнообразия досуга, особенно интересно будет поклонникам продукции У Палыча.
Е
Елена
5 окт 2025
Н
Наталья
21 сен 2025
Интересный мастер класс, познавательная экскурсия
А
Александра
13 авг 2025
Было очень здорово! Группа была небольшая, экскурсовод замечательная, с интересом к делу и душой к людям, мастера на фабрике очень приветливые и готовые помочь (речь про мастер-класс). Торт Прага вышел
О
Ольга
28 июл 2025
Входит в следующие категории Москвы
