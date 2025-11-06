читать дальше

вкуснейший!



В описании мероприятия я бы более подробно написала про мероприятие - что люди увидят и услышать. Расписала бы, из чего состоят 1,5 часа (45 минут экскурсия + 45 минут мастер-класс по созданию каждым участником торта «Прага», который гости заберут с собой). Еще написала бы подробнее о месте встречи, мы до самой встречи были в замешательстве - найдемся ли мы вообще.



При покупке билетов на сайте информация была скудная, выглядело немного недостоверно, и я брала билеты, понимая, что если это обман или сайт фишинговый, то я готова потерять уплаченные деньги. По факту мероприятие очень понравилось и запомнилось. Мне кажется, что если бы мероприятие на сайте было раскрыто по содержанию лучше, то заинтересованных и посетителей было бы значительно больше. Возможно, было бы здорово добавить несколько фото, с того же мастер-класса)