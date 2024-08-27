7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«Вы узнаете историю Кремля, погуляете по Замоскворечью, узнаете тайны и легенды ВДНХ»
4 ноя в 10:00
10 дек в 10:00
от 19 000₽ за человека
4 дня
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
«Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей)»
4 янв в 10:00
от 12 050₽ за человека
7 дней
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
«Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены»
12 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
от 23 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья27 августа 2024Добрый день! Спасибо большое, поездка очень понравилась. Гостиница Заря Максима достаточно далеко от центра, но есть преимущества: недалеко от метро, близко
- ООльга31 июля 2024Добрый вечер! Хочу поблагодарить вашу компанию за прекрасный отдых. Очень много интересного узнала о Москве, побывала в тем местах, которые
- ССветлана17 июня 2024Здравствуйте! Благодарю организаторов тура, экскурсоводов Аллу и Марину за прекрасные дни в моей жизни! Я была с детьми 11 и 15 лет,-они
- ААнна22 августа 2023Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
- ССофья1 августа 2023Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
- ННаталия17 июля 2023Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама по себе прекрасна!!! Несмотря
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль»
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