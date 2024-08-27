Туры по Кремлю Москвы

Найдено 3 тура в категории «Кремль» в Москве, цены от 12 050 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«Вы узнаете историю Кремля, погуляете по Замоскворечью, узнаете тайны и легенды ВДНХ»
4 ноя в 10:00
10 дек в 10:00
от 19 000 за человека
Рождественский экспромт в Москве
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
«Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей)»
4 янв в 10:00
от 12 050 за человека
Московский калейдоскоп
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
«Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены»
12 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
от 23 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Московский калейдоскоп
    Добрый день! Спасибо большое, поездка очень понравилась. Гостиница Заря Максима достаточно далеко от центра, но есть преимущества: недалеко от метро, близко
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    Магнит и аптека, также кафе Мосплов с халяль-кухней, что для нас было важно. Бесплатная камера хранения в гостинице. Отдельное спасибо Евгению, Татьяне и Марине, нашим городским гидам, с ними было интересно и познавательно, они с радостью могли подсказать, что можно посмотреть в Москве, как удобнее добраться. Особенно понравилась экскурсия на Мосфильм. Благодарим за интересный отдых!

  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Московский калейдоскоп
    Добрый вечер! Хочу поблагодарить вашу компанию за прекрасный отдых. Очень много интересного узнала о Москве, побывала в тем местах, которые
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    хотела увидеть. Спасибо за море положительных эмоций! Прекрасные Прекрасные экскурсоводы. Отличная гостиница. Все очень понравилось. В следующем году в Санкт-Петербург только с вами!

  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Московский калейдоскоп
    Здравствуйте! Благодарю организаторов тура, экскурсоводов Аллу и Марину за прекрасные дни в моей жизни! Я была с детьми 11 и 15 лет,-они
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    тоже в восторге!!! Совет: выбирайте гостиницу "Максима Заря": тихий, спокойный район, рядом магазин, метро, вкусные и сытные завтраки, ежедневная уборка в номере возле станции метро "Окружная " есть кафе с недорогими ценами(я об ужинах). Желаю Алле и Марине здоровья, ярких событий в жизни, счастья!!!

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
  • С
    Софья
    1 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
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    уровне и впечатлили насыщенностью, богатством информации и высоким уровнем экскурсоводов. Отлично то, что при организации тура учтены наши пожелания и возможность иметь свободные дни, на которые мы сами заранее забронировали экскурсии и смогли посетить Алмазный фонд, Оружейную Палату и даже посмотрели развод караулов на Соборной площади Московского Кремля. Немного не повезло с погодой, было дождливо. Отель "Космос" оставил сложное впечатление. С одной стороны, отличный шведский стол, с другой, неудобный узкий номер, обшарпанная мебель, непонятное освещение. Но это несущественно.

  • Н
    Наталия
    17 июля 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама по себе прекрасна!!! Несмотря
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    на наш питерский снобизм (куда ж без него😂) нельзя не признать её радушие и многогранность! Здесь каждый найдет свою мелодию для души. По организации все идеально. Всё в соответствии с описанием. Программа грамотная и не перегруженная (из доп. экскурсий брали только Коломенское): остаётся время для самостоятельного изучения города. Мы в свои 50 почти по 20 км каждый день нашагивали! Татьяна увлекательный и доброжелательный гид😊 Жили в Космосе, на фото вид из номера ночью. Соотношение цена-качество в сочетании с близостью к метро идеально. Хорошие завтраки. Метро Москвы это восторг в смысле удобства, мой совет установите программу Яндекс. Метро и ничего не бойтесь! Конечно, хочется ещё много много раз посетить НАШУ столицу, будь она благословенна!

    Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Ростовский кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Москва-Сити
  6. Кремль
  7. Успенский Собор
  8. Ипатьевский монастырь
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Плещеево Озеро
Сколько стоит тур в Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Кремль" можно забронировать 3 тура от 12 050 до 23 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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