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на наш питерский снобизм (куда ж без него😂) нельзя не признать её радушие и многогранность! Здесь каждый найдет свою мелодию для души. По организации все идеально. Всё в соответствии с описанием. Программа грамотная и не перегруженная (из доп. экскурсий брали только Коломенское): остаётся время для самостоятельного изучения города. Мы в свои 50 почти по 20 км каждый день нашагивали! Татьяна увлекательный и доброжелательный гид😊 Жили в Космосе, на фото вид из номера ночью. Соотношение цена-качество в сочетании с близостью к метро идеально. Хорошие завтраки. Метро Москвы это восторг в смысле удобства, мой совет установите программу Яндекс. Метро и ничего не бойтесь! Конечно, хочется ещё много много раз посетить НАШУ столицу, будь она благословенна!