Прогулка по самому кинематографическому бульвару и его переулкам. На этой экскурсии мы увидим места где снимались фильмы,вошедшие в состав золотого фонда отечественного кино,поговорим о кинематографе СССР,актерах и режиссерах,вспомним смешные моменты из советского кино.

Описание экскурсии Прогулка по самому кинематографическому бульвару и его переулкам. На этой экскурсии мы увидим места где снимались фильмы, вошедшие в состав золотого фонда отечественного кино, поговорим о кинематографе СССР, актерах и режиссерах, вспомним смешные моменты из советского кино. А так же на этой экскурсии мы увидим место где начинал свою карьеру Георгий Вицин, под окнами какого дома гардемарин Алешка добивался Софьи, где убили опера Васю Векшина, где на самом деле ездит трамвай «Аннушка»,откуда начала свой путь девочка из фильма «Подкидыш»,где покусала собака Володю Ермакову, на какой трамвай садились Хоботов и Людмила из комедии «Покровские ворота», где упал Валико из бессмертной комедии Георгия Данелия, узнаем как одна встреча в квартире превратилась в целый фильм ленинианы, где находится дом из самого популярного ситкома нулевых, какой дом можно считать режиссерским, в какой квартире жила знаменитая «киношная мама» и многое другое. Важная информация: Пешая прогулка по местам из любимых фильмов

