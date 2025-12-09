Прогулка по самому кинематографическому бульвару и его переулкам. На этой экскурсии мы увидим места где снимались фильмы,вошедшие в состав золотого фонда отечественного кино,поговорим о кинематографе СССР,актерах и режиссерах,вспомним смешные моменты из советского кино.
Описание экскурсииПрогулка по самому кинематографическому бульвару и его переулкам. На этой экскурсии мы увидим места где снимались фильмы, вошедшие в состав золотого фонда отечественного кино, поговорим о кинематографе СССР, актерах и режиссерах, вспомним смешные моменты из советского кино. А так же на этой экскурсии мы увидим место где начинал свою карьеру Георгий Вицин, под окнами какого дома гардемарин Алешка добивался Софьи, где убили опера Васю Векшина, где на самом деле ездит трамвай «Аннушка»,откуда начала свой путь девочка из фильма «Подкидыш»,где покусала собака Володю Ермакову, на какой трамвай садились Хоботов и Людмила из комедии «Покровские ворота», где упал Валико из бессмертной комедии Георгия Данелия, узнаем как одна встреча в квартире превратилась в целый фильм ленинианы, где находится дом из самого популярного ситкома нулевых, какой дом можно считать режиссерским, в какой квартире жила знаменитая «киношная мама» и многое другое. Важная информация: Пешая прогулка по местам из любимых фильмов
- Памятник Грибоедову
- Дом со зверями
- Дом-яйцо
- Самый «киношный пруд»
- Усадьба Юсуповых
- Памятник Лермонтову
- Дом с белокаменными палатами
- Театр Современник
- Дом Кожсиндиката
- Гостиницу у Покровских ворот
Начало: Метро Чистые пруды, Площадь Грибоедова у памятника Грибоедову А. С
Завершение: Метро Красные ворота
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
