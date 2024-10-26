Когда появилась брусчатка на Красной площади? Какие иконы и на каких башнях были найдены совсем недавно? Можно ли поздороваться за руку с Москвой? Ответы на эти и другие вопросы — на нашей прогулке! Мы увидим кольцо, к которому привязывали лошадей в центре города. Поговорим о таинственных подвалах ГУМа. И выясним, что же было на Лобном месте.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Охотный ряд. Вы узнаете, почему он так называется и как выглядел в разные периоды.

Казанский собор. Я расскажу, при чём здесь Казань, что было на этом месте в советское время и благодаря кому мы можем любоваться этой величественной постройкой сегодня.

Никольская башня — изящная, загадочная и приветливая. Именно она протянет нам руку для знакомства.

ГУМ — невероятное сооружение с небанальной историей. Когда-то на этом месте одно торговое сооружение сменяло другое, но вот уже более 100 лет мы любуемся этим совершенством.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Его называют восьмым чудом света — вы оцените невероятную архитектуру, услышите историю создания и узнаете, как он сохранился с середины 16 века.

А ещё я расскажу:

Почему Красная площадь называется именно так

Когда здесь начали торговать

Откуда пошло выражение «малиновый звон»

Как связаны итальянцы с центром Москвы

И многое другое!