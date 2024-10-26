Когда появилась брусчатка на Красной площади? Какие иконы и на каких башнях были найдены совсем недавно? Можно ли поздороваться за руку с Москвой? Ответы на эти и другие вопросы — на нашей прогулке! Мы увидим кольцо, к которому привязывали лошадей в центре города. Поговорим о таинственных подвалах ГУМа. И выясним, что же было на Лобном месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Охотный ряд. Вы узнаете, почему он так называется и как выглядел в разные периоды.
Казанский собор. Я расскажу, при чём здесь Казань, что было на этом месте в советское время и благодаря кому мы можем любоваться этой величественной постройкой сегодня.
Никольская башня — изящная, загадочная и приветливая. Именно она протянет нам руку для знакомства.
ГУМ — невероятное сооружение с небанальной историей. Когда-то на этом месте одно торговое сооружение сменяло другое, но вот уже более 100 лет мы любуемся этим совершенством.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Его называют восьмым чудом света — вы оцените невероятную архитектуру, услышите историю создания и узнаете, как он сохранился с середины 16 века.
А ещё я расскажу:
- Почему Красная площадь называется именно так
- Когда здесь начали торговать
- Откуда пошло выражение «малиновый звон»
- Как связаны итальянцы с центром Москвы
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Охотный Ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Я более 20 лет проработала в туризме и объехала много стран. Париж, Рим, Берлин, Барселона, Женева, Брюссель, Ханой, легендарная Петра и многие-многие другие города восхищали меня, но сердце моё навсегдаЗадать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
5 часов
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
31 окт в 11:30
1 500₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 17:30
28 окт в 10:30
7 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
11 ноя в 14:30
12 ноя в 14:30
71006 745₽ за всё до 6 чел.