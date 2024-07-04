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денег человек. Если вы думаете, что вы знаете что-то о деньгах и банках, сходите на экскурсию к Елене, и вы поймете, что вы точно ничего не знали до встречи с ней. Мы отлично провели время с нашей компашкой и столько узнали интересных историй и легенд о банках и деньгах, рассмотрели такие детали, о которых и не догадывались даже. И я теперь знаю, благодаря Елене, такие лайфхаки, что с деньгами мы подружились надолго и навсегда. Классное времяпровождение! Так можно отметить и день рождения, и корпоративчик, и любое мероприятие с любовью к деньгам и проведенному времени. Елена спасибо огромное за вашу замечательную экскурсию! Я так была увлечена, что даже не сделала ни одного фото:) Удачи Вам, лучший гид в мир денег!!!