1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
666600₽ за человека
скидка
70%
Групповая
2 часа
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
11 июля в 15:30
12 июля в 11:00
800240₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Чистые пруды - это уголок Москвы, где каждый дом и улица хранят свои тайны. Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и узнайте больше о знаменитом районе
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
Завтра в 20:00
10 июля в 14:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
77005 775₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
82006 150₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Сегодня в 20:30
Завтра в 21:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 20:00
10 июля в 14:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Завтра в 12:30
8 июля в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
30 минут
Популярное предложение
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
43503 915₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
19 июля в 06:00
28 июля в 06:00
1200010 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Завтра в 15:00
11 июля в 11:00
от 72006 840₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 15:00
11 июля в 11:00
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
Сегодня в 20:30
12 июля в 20:30
15991 520₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 16:00
8 июля в 10:00
60355 734₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
Начало: У Третьяковской галереи
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
27002 295₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
8 июля в 19:00
25002 250₽ за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Начало: У метро «Улица 1905 года»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
16001 360₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
12 июля в 19:00
555500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13301 197₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Прогуляться по знакомым Патриаршим и незнакомым окрестным переулкам
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
11 июля в 18:30
16 июля в 18:30
1000900₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
16001 280₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
Завтра в 15:00
10 июля в 18:45
1190833₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Увидеть усадьбу, которой восхищался Льюис Кэрролл, и узнать, в каком доме нет квартиры № 13
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
16001 280₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
60005 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75006 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
15 июля в 11:00
16 июля в 11:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: У метро Славянский бульвар
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800720₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
70006 650₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:30
75006 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
Увидеть роскошные здания «Московского Сити» на Кузнецком мосту и подержать в руках редкие деньги
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:00
8 июля в 12:00
70004 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Зиларт, чего там понастроили?
Познакомиться с современной архитектурой и увидеть, как меняется город (в группе)
Начало: На бульваре Братьев Весниных
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
720576₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
19 июля в 09:00
22 июля в 09:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Последний рыцарь на Арбате
Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого
Начало: Возле метро «Арбатская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Узнать неожиданные факты о старомосковском квартале и взглянуть на знакомые места с новой стороны
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Завтра в 16:00
8 июля в 10:00
63715 734₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
11 июля в 13:00
990792₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июля 2024Выбрали одну из очень интересных и необычных индивидуальных экскурсий на Трипстере- по денежным местам, которая благодаря экскурсоводу Елене оказалось очень
- ЕЕлизавета4 июля 2024Юлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, что чередовалось солнце и тень,
- ААлександра4 июля 2024Не изнуряющая, оптимистичная и увлекательная прогулка с элементами экскурсии по центру Москвы. Рекомендую, не пожалеете 👍🏼
- ТТатьяна4 июля 2024Очень понравилась экскурсия!!! Наш гид Юлия очень интересно рассказывает и доступно преподносит информацию. Были с детьми разного возраста 8,12,12,14 лет
- ВВячеслав4 июля 2024Были всей семьёй, узнали много нового о том, что уже построено и что еще будет построено в ближайшее время. Гид интересно рассказывает, охватили все высотки с их историей. Рекомендуем!
- ЮЮлия3 июля 2024Божественно. Лучший гид Москвы.
- ООльга3 июля 2024Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом. Кажется, что про деньги - это скучно, но оказалось, что нет. Елена обладает великолепным чувством юмора, легко и непринужденно рассказывает об истории денег, банков и легенд связанные с ними.
- ВВероника1 июля 2024Какая крутая Экскурсия- глоток свежего экскурсионного воздуха в нашей жаркой Москве! Елена - суперэкскурсовод -задорный, веселый и глубокопогруженный в тему
- ВВероника30 июня 2024Очень увлекательная экскурсия! нам было безумно интересно! узнали много новых фактов и любопытных историй!
- ООльга28 июня 2024Весело! Очень позитивно! Павел великолепен!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Со скидкой»
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