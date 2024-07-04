Со скидкой – экскурсии в Москве

Найдено 78 экскурсий в категории «Со скидкой» в Москве, цены от 240 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистическая Москва: необычное в обычном
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
125 отзывов
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
666600 за человека
Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
скидка
70%
Групповая
2 часа
595 отзывов
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
11 июля в 15:30
12 июля в 11:00
800240 за человека
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
142 отзыва
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
61005 490 за всё до 4 чел.
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Чистые пруды - это уголок Москвы, где каждый дом и улица хранят свои тайны. Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и узнайте больше о знаменитом районе
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
Завтра в 20:00
10 июля в 14:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
54 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
65 отзывов
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
77005 775 за всё до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
227 отзывов
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
58 отзывов
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
82006 150 за всё до 4 чел.
На частном катере по Москве-реке
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Сегодня в 20:30
Завтра в 21:30
1777716 000 за всё до 7 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 20:00
10 июля в 14:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
28 отзывов
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Завтра в 12:30
8 июля в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия на Красной площади
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
30 минут
20 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
43503 915 за всё до 4 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
53 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
19 июля в 06:00
28 июля в 06:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Завтра в 15:00
11 июля в 11:00
от 72006 840 за всё до 5 чел.
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
68 отзывов
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 950 за всё до 4 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
94 отзыва
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 15:00
11 июля в 11:00
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
39 отзывов
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
76006 460 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
Сегодня в 20:30
12 июля в 20:30
15991 520 за человека
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
20 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 16:00
8 июля в 10:00
60355 734 за всё до 10 чел.
Легенды и мифы центра Москвы
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
Начало: У Третьяковской галереи
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
27002 295 за всё до 10 чел.
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
🚣 Прогулки на каяках
скидка
10%
Групповая
2 часа
1 отзыв
Закат на воде: вечерняя прогулка на каяках
Завершить день в гармонии с природой - в расслабляющем путешествии по пойме реки Москва (в группе)
Начало: В 20 минутах от метро «Щукинская»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
8 июля в 19:00
25002 250 за человека
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Начало: У метро «Улица 1905 года»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
16001 360 за человека
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
12 июля в 19:00
555500 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
99 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13301 197 за человека
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75006 000 за всё до 4 чел.
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Прогуляться по знакомым Патриаршим и незнакомым окрестным переулкам
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
11 июля в 18:30
16 июля в 18:30
1000900 за человека
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
16001 280 за человека
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
Завтра в 15:00
10 июля в 18:45
1190833 за человека
Особенные дома Москвы: где создавалась история
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Увидеть усадьбу, которой восхищался Льюис Кэрролл, и узнать, в каком доме нет квартиры № 13
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
16001 280 за человека
Фотоэкскурсия по Тверской
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
60005 100 за всё до 4 чел.
Ключи Китай-города
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75006 000 за всё до 8 чел.
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
15 июля в 11:00
16 июля в 11:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: У метро Славянский бульвар
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800720 за человека
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
70006 650 за всё до 10 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:30
75006 000 за всё до 8 чел.
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
Увидеть роскошные здания «Московского Сити» на Кузнецком мосту и подержать в руках редкие деньги
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:00
8 июля в 12:00
70004 900 за всё до 10 чел.
Зиларт, чего там понастроили?
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4 отзыва
Зиларт, чего там понастроили?
Познакомиться с современной архитектурой и увидеть, как меняется город (в группе)
Начало: На бульваре Братьев Весниных
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
720576 за человека
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
19 июля в 09:00
22 июля в 09:00
75006 750 за всё до 4 чел.
Последний рыцарь на Арбате
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Последний рыцарь на Арбате
Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого
Начало: Возле метро «Арбатская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Узнать неожиданные факты о старомосковском квартале и взглянуть на знакомые места с новой стороны
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Завтра в 16:00
8 июля в 10:00
63715 734 за всё до 10 чел.
7 чудес острова Балчуг
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
18 отзывов
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
11 июля в 13:00
990792 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июля 2024
    По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
    Выбрали одну из очень интересных и необычных индивидуальных экскурсий на Трипстере- по денежным местам, которая благодаря экскурсоводу Елене оказалось очень
    читать дальше

    интересной, как для старшего, так и для среднего и молодого поколения туристов- бабушка, мама и сын-внук- отрок 22 лет. Экскурсия и красивая с точки зрения видов и архитектуры, красивые улицы в центре Москвы, банковская сфера, история, интерактив, скучно не было! И эту экскурсию выбрали на день рождения и не прогадали! Огромное спасибо за увлекательное путешествие по денежным местам с надеждой, что денежки прилипнут, особенно после выигрыша в лотерею-молодому человеку достался выигрыш- брелок-лопата с надеждой откопать клад 😅👈 и в то же время лопата- это символ труда- прежде чем получить-найти-- откопать денежки,? надо потрудиться! Огромное спасибо экскурсоводу Елене, экскурсию рекомендуем на все 100 💥💥💥👍👈

  • Е
    Елизавета
    4 июля 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Юлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, что чередовалось солнце и тень,
    читать дальше

    много были внутри зданий. Были с ребёнком 8 лет, слушала взахлеб. Когда отставали говорила: *пойдёмте скорее у нас экскурсия, а вы тут фоткайтесь"😂

    Юлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, чтоЮлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, чтоЮлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, чтоЮлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, чтоЮлия, мастер своего дела. Экскурсия очень понравилась, была дичайшая жара, но все было спланировано так, что
  • А
    Александра
    4 июля 2024
    Стендап-экскурсия по Чистым прудам
    Не изнуряющая, оптимистичная и увлекательная прогулка с элементами экскурсии по центру Москвы. Рекомендую, не пожалеете 👍🏼
  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Очень понравилась экскурсия!!! Наш гид Юлия очень интересно рассказывает и доступно преподносит информацию. Были с детьми разного возраста 8,12,12,14 лет
    читать дальше

    всем было интересно, слушали и глазели по сторонам))) Москва сити город в городе, рекомендую попасть именно на экскурсию, а затем заглянуть в ресторан со смотровой))) После экскурсии дети были в восторге и еще долго обсуждали! Дети сказали, что Юлия самый классный гид!!!

    Очень понравилась экскурсия!!! Наш гид Юлия очень интересно рассказывает и доступно преподносит информацию. Были с детьмиОчень понравилась экскурсия!!! Наш гид Юлия очень интересно рассказывает и доступно преподносит информацию. Были с детьмиОчень понравилась экскурсия!!! Наш гид Юлия очень интересно рассказывает и доступно преподносит информацию. Были с детьми
  • В
    Вячеслав
    4 июля 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Были всей семьёй, узнали много нового о том, что уже построено и что еще будет построено в ближайшее время. Гид интересно рассказывает, охватили все высотки с их историей. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Божественно. Лучший гид Москвы.
  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
    Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом. Кажется, что про деньги - это скучно, но оказалось, что нет. Елена обладает великолепным чувством юмора, легко и непринужденно рассказывает об истории денег, банков и легенд связанные с ними.
    Очень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсомОчень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсомОчень необычная экскурсия. Посмотрела на улицу Кузнецкий мост под другим ракурсом
  • В
    Вероника
    1 июля 2024
    По денежным местам Москвы - с гидом-инсайдером банка
    Какая крутая Экскурсия- глоток свежего экскурсионного воздуха в нашей жаркой Москве! Елена - суперэкскурсовод -задорный, веселый и глубокопогруженный в тему
    читать дальше

    денег человек. Если вы думаете, что вы знаете что-то о деньгах и банках, сходите на экскурсию к Елене, и вы поймете, что вы точно ничего не знали до встречи с ней. Мы отлично провели время с нашей компашкой и столько узнали интересных историй и легенд о банках и деньгах, рассмотрели такие детали, о которых и не догадывались даже. И я теперь знаю, благодаря Елене, такие лайфхаки, что с деньгами мы подружились надолго и навсегда. Классное времяпровождение! Так можно отметить и день рождения, и корпоративчик, и любое мероприятие с любовью к деньгам и проведенному времени. Елена спасибо огромное за вашу замечательную экскурсию! Я так была увлечена, что даже не сделала ни одного фото:) Удачи Вам, лучший гид в мир денег!!!

  • В
    Вероника
    30 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Очень увлекательная экскурсия! нам было безумно интересно! узнали много новых фактов и любопытных историй!
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Стендап-экскурсия по Чистым прудам
    Весело! Очень позитивно! Павел великолепен!
    Весело! Очень позитивно! Павел великолепен!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мистическая Москва: необычное в обычном
  2. Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
  3. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
  4. «Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
  5. Фотопрогулка по Патриаршим
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Со скидкой" можно забронировать 78 экскурсий и билетов от 240 до 30 600 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 2628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 78 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Со скидкой», 2628 ⭐ отзывов, цены от 240₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам