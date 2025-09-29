Вы узнаете:

историю первого крематория Москвы, а также о его официальной дневной и тайной ночной работе;

как проходила кремация известных людей, например, поэта Владимира Маяковского, и почему урна с его прахом была предана земле только через 22 года на другом кладбище;

как церковь может выполнять функции колумбария;

кто похоронен в общих могилах репрессированных и почему;

как прощались с партийными вождями;

• кто из похороненных является прототипом героев романа «Мастер и Маргарита» и многое другое. Вы увидите:

церковь, переоборудованную в крематорий;

один из первых колумбариев страны;

общие могилы «невостребованных прахов» — захоронения жертв репрессий;

мемориал защитников Кремля;

барельеф «Вечный круговорот» скульптора Эрнста Неизвестного;

захоронения таких известных людей, как актриса Фаина Раневская, певица Майя Кристалинская, режиссёры Юрий Любимов, Вячеслав Бровкин и Татьяна Лиознова, политик Валерия Новодворская, разведчик Павел Судоплатов, скульптор Александр Родченко, поэты Наум Олев и Дмитрий Пригов, футболист Геннадий Логофет и многих других. Важная информация:.

