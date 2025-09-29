Вас ждет обзорная экскурсия по одному из самых необычных московских кладбищ — по новой территории Донского некрополя, где были построены первые крематорий и колумбарий Москвы.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- историю первого крематория Москвы, а также о его официальной дневной и тайной ночной работе;
- как проходила кремация известных людей, например, поэта Владимира Маяковского, и почему урна с его прахом была предана земле только через 22 года на другом кладбище;
- как церковь может выполнять функции колумбария;
- кто похоронен в общих могилах репрессированных и почему;
- как прощались с партийными вождями;
• кто из похороненных является прототипом героев романа «Мастер и Маргарита» и многое другое. Вы увидите:
- церковь, переоборудованную в крематорий;
- один из первых колумбариев страны;
- общие могилы «невостребованных прахов» — захоронения жертв репрессий;
- мемориал защитников Кремля;
- барельеф «Вечный круговорот» скульптора Эрнста Неизвестного;
захоронения таких известных людей, как актриса Фаина Раневская, певица Майя Кристалинская, режиссёры Юрий Любимов, Вячеслав Бровкин и Татьяна Лиознова, политик Валерия Новодворская, разведчик Павел Судоплатов, скульптор Александр Родченко, поэты Наум Олев и Дмитрий Пригов, футболист Геннадий Логофет и многих других. Важная информация:.
Встреча с гидом за 15 минут до начала экскурсии.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты на территорию
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Шаболовская», выход 1
Завершение: Донская площадь, 1с29
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Встреча с гидом за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 сен 2025
Совершенно потрясающая экскурсия!!! Столько нового узнали- увидели! До сих пор все перед глазами. Гид Анастасия лучшая! Отвечает на все вопросы, учитывает темп и интересы всей группы, водит в закрытые для других локации. Рекомендую сходить на эту экскурсию- видны разрушения в Донском колумбарии, все это может разрушится в любую минуту- надо успеть увидеть исторический облик, подлинные 30 года до ремонта.
Анастасия
3 авг 2025
Спасибо огромное Анастасии за замечательную экскурсию. Новое Донское кладбище не является популярным местом, мало кто о нем знает, а зря. Данный некрополь собрал много интересных историй и судеб. Место примечательно
Виталий
21 мая 2025
Что-то невероятное, такого места никогда не видел! Анастасии спасибо за прекрасно проведённое время!
