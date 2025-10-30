В ходе нашей экскурсии мы побываем на всех трёх территориях Новодевичьего кладбища, увидим самые известные захоронения, интересные и необычные памятники и вспомним многих замечательных людей, упокоившихся на этом кладбище.
Описание экскурсии
Прогулка по Новодевичьему кладбищу Если вы сомневаетесь в том, что кладбище — подходящее место для прогулок и экскурсий, то сейчас самое время отбросить все сомнения! Люди, впервые попавшие на Новодевичье кладбище, с удивлением отмечают, что здесь не только не чувствуется мрачной и угнетающей атмосферы, но и, напротив, прогулка по этому кладбищу оставляет светлое и позитивное впечатление. Ведь Новодевичье кладбище — это настоящий музей под открытым небом. Здесь нашли свой последний приют многие выдающиеся люди нашей страны: учёные, писатели, артисты, художники, государственные деятели. А многие надгробия на этом кладбище являются настоящими произведениями искусства, и здесь таких памятников больше, чем на любом другом кладбище Москвы. Важная информация:
Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно.
- Услуги гида
- Входной билет на кладбище
Начало: Лужнецкий проезд, 2, у входа на Новодевичье кладбище
Завершение: Новодевичье кладбище
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
30 окт 2025
Спасибо большое Ярославе за интересную экскурсию, наполненную интересными историями об известных людях. Индивидуальная экскурсия это идеальный формат для данной локации. Все во время, предварительно уточнили обстоятельства встречи. Время пролетело незаметно. Рекомендую Ярославу, замечательный экскурсовод!!!
Ю
Юлия
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного про всем известных людей. Рекомендую нашего гида всем.
Н
Наталья
25 окт 2025
Экскурсия отличная! Очень информативная! Потрясающий экскурсовод, пунктуальная, вежливая, интересно подает информацию. Рассказывает много необычных фактов.
M
Marina
20 окт 2025
Отличная экскурсия. Прошло все интересно, динамично. Ярослава ответила на все вопросы, которые нас интересовали! Обратимся обязательно еще на другие экскурсии:)
A
Alla
13 окт 2025
Очень довольна экскурсией!
Ярослава успела за два часа показать все самые известные и красивые памятники. Я услышала много интересных историй.
Ощущения были, как будто побывала не на кладбище, а в музее и захотелось прийти еще раз.
А
Амина
11 окт 2025
Всё прошло отлично! Большое спасибо Ярославе за экскурсию! 2,5 часа пролетели в один миг.
Г
Гульнара
10 окт 2025
Благодарим гида Ярославу за увлекательную экскурсию! Узнали много интересных фактов, время пролетело незаметно!
К
Ксения
21 сен 2025
М
Мария
16 сен 2025
Огромная благодарность Ярославе, было очень интересно узнать истории захоронений. Экскурсия и экскурсовод замечательные
П
Павел
15 сен 2025
Увидели самые интересные и необычные памятники этого некрополя. Услышали интересные факты как о личностях, так и об истории в целом. Повествование очень доступное и выразительное, понравилось что на все вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо!
Н
Надежда
11 сен 2025
О
Олеся
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо огромное Ярославе. Она действительно профессионал своего дела! Будем ходить еще на другие экскурсии, но теперь только с ней!
Е
Евгения
6 сен 2025
Г
Галина
4 сен 2025
3 сентября мы посетили экскурсию на Новодевичье кладбище с экскурсовод ом Ярославой. Экскурсия очень понравилась. Два часа пролетели незаметно. Много для себя узнали нового. Экскурсовод очень интересно рассказывала о великих людях нашей страны - руководителях государства, политиков, полководцах, знаменитых композиторов, актеров, режиссеров. Обязательно посетим эту экскурсию в следующий приезд.
Б
Брянская
2 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Ярославой. 🔥 Если честно, было неожиданно. Уходить не хотелось! Думаю, что ещё повторим!
