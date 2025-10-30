Прогулка по Новодевичьему кладбищу Если вы сомневаетесь в том, что кладбище — подходящее место для прогулок и экскурсий, то сейчас самое время отбросить все сомнения! Люди, впервые попавшие на Новодевичье кладбище, с удивлением отмечают, что здесь не только не чувствуется мрачной и угнетающей атмосферы, но и, напротив, прогулка по этому кладбищу оставляет светлое и позитивное впечатление. Ведь Новодевичье кладбище — это настоящий музей под открытым небом. Здесь нашли свой последний приют многие выдающиеся люди нашей страны: учёные, писатели, артисты, художники, государственные деятели. А многие надгробия на этом кладбище являются настоящими произведениями искусства, и здесь таких памятников больше, чем на любом другом кладбище Москвы. Важная информация:

Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно.