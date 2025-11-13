О Ольга Очень понравилась экскурсия, интересный рассказ экскурсовода. Есть одно замечание надо писать, что билеты на вход покупаются отдельно, про это не было указано, а это плюс 500 р с человека без льгот. При оформлении экскурсии про это ни слова, указано только дополнительно личные расходы

Р Регина Экскурсия произвела положительное впечатление. 3 часа прошли незаметно и легко. Иногда хотелось, чтобы экскурсовод говорила погромче в моменты, когда был сильный окружающий шум. В целом все было отлично

А Алексей Все понравилось. Узнали много нового. Скучно не было точно

О Ольга Очень интересная экскурсия. Я была в Новодевичьем в первый раз. Экскурсовод высшего уровня, информацию преподносит очень интересно, последовательно, ничего лишнего. Все очень понравилось.

А АННА Жаль, что не удалось побывать в Смоленском соборе. Надо летом. Интересно, узнала много нового. В Пантеоне почему-то не показали памятник Надежде Алилуевой. Но очень много новых последних захоронений.

Л Лилия Были на экскурсии в Новодевичьем монастыре и на кладбище

Очень понравились рассказы Валерии, интересно и познавательно

А Анастасия читать дальше про установленные памятники и истории из жизни известных всему миру людей. Немного подпортил сильный нескончаемый дождь, но Валерия нас берегла как могла.)) Спасибо большое. Очень понравилась и сама экскурсия, и грамотный, приятный экскурсовод. Прекрасный экскурсовод Валерия. Всех обзвонила, вовремя встретились. Хорошо поставленная речь, голос, манера, очень легко воспринимать сказанное. А сказать было что и про монастырь и его знаменитых насельниц, и про кладбище,

Г Галина Экскурсия замечательная. Жаль с погодой не повезло. Очень понравился экскурсовод Полянчикова Валерия. Несмотря на погодные условия, экскурсия получилась очень познавательная и интересная. Большое спасибо за организацию и проведение экскурсии.

Р Романцова Понравилось всё. Замечание по организации. Телефон для связи прислали не корректным. Движение группы не координировано. Пока проходишь через светофоры, ничего не слышишь, т. к. сопровождающий группу не собирает, т. е. не ждёт, пока всё соберутся. Всё бегом, а есть и пенсионеры. Поэтому звезду сняла.

Е Елена Очень понравилась экскурсия по Новодевичьему монастырю и Новодевичьему кладбищу с Валерией. Познавательно, много интересной информации, скучно никому не будет. Не сомневайтесь, идите.