Отправьтесь на экскурсию к Новодевичьему монастырю и Новодевичьему кладбищу — двум символам Москвы.
Вы познакомитесь с историей архитектурного ансамбля, внесённого в список наследия UNESCO, и прогуляетесь по некрополю, который стал главным пантеоном СССР.
Описание экскурсииНоводевичий монастырь Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря включён в список всемирного наследия UNESCO. Это место отражает богатую историю России и является памятником духовной и культурной жизни страны. Во время прогулки вы узнаете о его роли в судьбе царских особ, а также увидите древние храмы и башни, сохранившие атмосферу прошлого. Новодевичье кладбище Из небольшого монастырского кладбища со временем сформировался главный пантеон СССР. Здесь покоятся известные деятели политики, науки, культуры и искусства. Прогуливаясь по аллеям некрополя, вы узнаете истории о людях, которые оставили заметный след в истории страны, и увидите надгробия, созданные выдающимися скульпторами. Важная информация:
- Женщинам рекомендуется взять платок для посещения территории монастыря.
- Экскурсия проводится в пешем формате, поэтому стоит надеть удобную обувь.
- Необходимо соблюдать правила поведения на территории монастыря и кладбища.
По средам, субботам и воскресеньям в 12.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новодевичий монастырь
- Новодевичье кладбище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Спортивная, выход нр. 2
Завершение: Лужнецкий проезд 2, с. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, субботам и воскресеньям в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, интересный рассказ экскурсовода. Есть одно замечание надо писать, что билеты на вход покупаются отдельно, про это не было указано, а это плюс 500 р с человека без льгот. При оформлении экскурсии про это ни слова, указано только дополнительно личные расходы
Р
Регина
10 ноя 2025
Экскурсия произвела положительное впечатление. 3 часа прошли незаметно и легко. Иногда хотелось, чтобы экскурсовод говорила погромче в моменты, когда был сильный окружающий шум. В целом все было отлично
А
Алексей
8 ноя 2025
Все понравилось. Узнали много нового. Скучно не было точно
О
Ольга
8 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Я была в Новодевичьем в первый раз. Экскурсовод высшего уровня, информацию преподносит очень интересно, последовательно, ничего лишнего. Все очень понравилось.
А
АННА
7 ноя 2025
Жаль, что не удалось побывать в Смоленском соборе. Надо летом. Интересно, узнала много нового. В Пантеоне почему-то не показали памятник Надежде Алилуевой. Но очень много новых последних захоронений.
Л
Лилия
5 ноя 2025
Были на экскурсии в Новодевичьем монастыре и на кладбище
Очень понравились рассказы Валерии, интересно и познавательно
А
Александр
1 ноя 2025
А
Анастасия
1 ноя 2025
Прекрасный экскурсовод Валерия. Всех обзвонила, вовремя встретились. Хорошо поставленная речь, голос, манера, очень легко воспринимать сказанное. А сказать было что и про монастырь и его знаменитых насельниц, и про кладбище,
Г
Галина
1 ноя 2025
Экскурсия замечательная. Жаль с погодой не повезло. Очень понравился экскурсовод Полянчикова Валерия. Несмотря на погодные условия, экскурсия получилась очень познавательная и интересная. Большое спасибо за организацию и проведение экскурсии.
Р
Романцова
27 окт 2025
Понравилось всё. Замечание по организации. Телефон для связи прислали не корректным. Движение группы не координировано. Пока проходишь через светофоры, ничего не слышишь, т. к. сопровождающий группу не собирает, т. е. не ждёт, пока всё соберутся. Всё бегом, а есть и пенсионеры. Поэтому звезду сняла.
Л
Людмила
27 окт 2025
Е
Елена
27 окт 2025
В
Влада
23 окт 2025
Е
Елена
20 окт 2025
Очень понравилась экскурсия по Новодевичьему монастырю и Новодевичьему кладбищу с Валерией. Познавательно, много интересной информации, скучно никому не будет. Не сомневайтесь, идите.
И
Ирина
20 окт 2025
Спасибо Валерии за прекрасный рассказ и прогулку с нами в такую "нелетную" погоду.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 20 чел.
Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище
Погрузиться в историю знаменитой обители и легендарного некрополя
Начало: У станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
21 ноя в 12:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: четверг 12.00, суббота 12.00, воскресенье 12.00
20 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная прогулка по Новодевичьему кладбищу
Начало: Лужнецкий проезд, 2, у входа на Новодевичье кладби...
29 ноя в 11:30
30 ноя в 11:30
5400 ₽ за всё до 12 чел.