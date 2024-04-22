Мы прогуляемся по Донскому монастырю и единственному уцелевшему в Москве старинному дворянскому некрополю.
Посетим Большой и Малый соборы, увидим Донскую икону Божией Матери 16 века, святые мощи Патриарха Тихона.
Только для нас откроются двери Храма Архангела Михаила — усыпальницы рода Голицыных (доступ туда для всех остальных закрыт). А еще попросим прекрасного ангела исполнить наши желания.
Посетим Большой и Малый соборы, увидим Донскую икону Божией Матери 16 века, святые мощи Патриарха Тихона.
Только для нас откроются двери Храма Архангела Михаила — усыпальницы рода Голицыных (доступ туда для всех остальных закрыт). А еще попросим прекрасного ангела исполнить наши желания.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Донской монастырь — место знаменательных событий и удивительных судеб. На некрополе при монастыре нашли упокоение Нарышкины, Голицыны, Салтыковы, родственники Пушкина. Об их судьбах мы и поговорим. А ещё:
- Полюбуемся великолепными памятниками 19 века
- Увидим прекрасных ангелов и скорбящих плакальщиц
- Рассмотрим элементы мемориальной пластики: факел, череп, песочные часы
- Найдем масонские знаки.
Программа экскурсии
- Мы зайдём в Большой и Малый соборы и полюбуемся Донской иконой Божьей Матери 16 века
- Посетим Храм Архангела Михаила, ставший усыпальницей рода Голицыных (без меня вы туда не попадёте)
- Осмотрим одну прекрасную печь и узнаем, почему мы одним миром мазаны
- Пройдёмся по старому некрополю. Навестим могилы Чаадаева, Осипа Бове, Деникина, Солженицына, родственников Пушкина и даже Салтычихи.
- Побываем у княгини, которая стала прообразом «Пиковой дамы» Пушкина
- Выясним, кто забыл указать имя своей жены на её могильном надгробии
- И попросим ангела исполнить наши желания
Организационные детали
- Сбор за 10 минут до начала экскурсии
- Обратите внимание: от ближайших станций метро («Шаболовская», «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина») — 15-20 минут пешком. Рассчитывайте время в пути заранее.
- Совет для милых дам: возьмите с собой платок на голову, в монастыре их не выдают
- Одежда должна соответствовать месту: пожалуйста, не надевайте шорты, лосины или мини-юбки
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Шаболовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 357 туристов
Меня зовут Наталья, я профессиональный гид. Безумно люблю Москву. Люблю делиться ее историей через судьбы жителей и показывать необычные места. У меня раскованная обстановка на экскурсиях, ко многим событиям я подхожу с юмором. Самое главное мое увлечение — Новодевичье кладбище. Я изучаю биографии похороненных там великих людей, интересуюсь мемориальной скульптурой и символикой. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 апр 2024
Замечательная экскурсия, потрясающий гид, любящий это место и умеющий передать эту любовь слушателям! Спасибо!
О
Олеся
16 апр 2024
Очень понравилась экскурсия. Удивительные истории. Особенно понравилось, что последний храм открыли специально для нас, у экскурсовода был ключ.
Ж
Жана
15 апр 2024
Безумно интересная экскурсия! Нескучно про храмы и очень увлекательно про дворянский некрополь. Подача просто превосходная! Благодарю Наталью за увлекательный рассказ. Всем рекомендую
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