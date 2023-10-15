Никогда не думала, что можно так красиво рассказывать про кладбище! Начнем с того, что маршрут построен прекрасно, много есть точек соприкосновения одной могилы с другой. Ты словно ходишь по лабиринту, но это все так отлично структурировано, что получается очень сбалансированно.

Отдельное спасибо самому экскурсоводу. Хочется отметить также подачу материала. Обращаешь внимание на то, на что никогда бы в реальной жизни, просто гуляя по кладбищу, не обратил бы. Это завораживает. История могил изучена и преподнесена отлично! Поразило то, насколько учтивыми являются люди по отношению к могилам и знаменитым людям разных лет.

Осталась всем довольна! Спасибо!