Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Для одних поход на Новодевичье кладбище — это знакомство с историей страны. Для других — повод вспомнить о знаменитостях и их судьбах. Моя экскурсия откроет вам неожиданные факты и новые смыслы. Я расскажу о причудливых сплетениях жизненных путей и удивительных встречах — даже после смерти. Посвящу вас в тайны ритуальной символики и научу видеть закономерности.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Новодевичье кладбище — это место захоронения политической и культурной элиты России с дореволюционных времён 19 века и до наших дней. Здесь покоятся именитые деятели культуры, науки, искусства, учёные и герои. Среди разнообразия знакомых фамилий я построил особый маршрут — мы изучим ритуальную символику, которая нашла отражение в памятниках и скульптурах – как дореволюционных, так и советских.
Вы увидите:
- Артефакт, которому 2000 лет
- Огонь, застывший в вечности
- Место, где похоронен Ленин
- «Роденовского Мыслителя»
- Единственную в своём роде постройку на этом кладбище
Вы узнаете:
- Какие необычные детали используются в качестве траурной символики
- Как памятники находили своих владельцев
- Какие ссылки называют «мёртвыми» и попадают ли они в рай
- Чей памятник растащили на сувениры
- У кого на могиле вечно стоят хризантемы, а кому нельзя приносить розы
- Сыграете ли вы в ящик или отдадите богу душу
- У кого две могилы
- Какие животные есть на кладбище
Организационные детали
- Экскурсия проходит с радиогидами. Для удобства вы можете взять свои любимые наушники с разъёмом jack 3,5 мм
- Необходимо установить мессенджер Telegram — материалы экскурсии будут подаваться в виде картинок в специальном канале
- Дополнительных расходов не предвидится
- Новодевичий монастырь не входит в маршрут экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Новодевичьего монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 356 туристов
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Венера
15 окт 2023
Даниил, замечательный экскурсовод, несмотря на то, что в его группу входили капризные клиентки - моя мама 70 лет и ее сестра 60, они в полном восторге! Он сумел их заинтересовать и найти подход) Даниил. -молодец! Отличный профессионал!
Мария
12 окт 2023
Великолепная экскурсия с замечательным гидом Даниилом! 2 ч пролетели как одно мгновение, хотелось слушать ещё и ещё. Спасибо за мотивацию изучать подробнее биографии известных людей, за малоизвестные факты из их жизни. Экскурсия прошла легко, ненавязчиво и интересно.
Дарья
9 окт 2023
Никогда не думала, что можно так красиво рассказывать про кладбище! Начнем с того, что маршрут построен прекрасно, много есть точек соприкосновения одной могилы с другой. Ты словно ходишь по лабиринту, но это все так отлично структурировано, что получается очень сбалансированно.
Отдельное спасибо самому экскурсоводу. Хочется отметить также подачу материала. Обращаешь внимание на то, на что никогда бы в реальной жизни, просто гуляя по кладбищу, не обратил бы. Это завораживает. История могил изучена и преподнесена отлично! Поразило то, насколько учтивыми являются люди по отношению к могилам и знаменитым людям разных лет.
Осталась всем довольна! Спасибо!
Отдельное спасибо самому экскурсоводу. Хочется отметить также подачу материала. Обращаешь внимание на то, на что никогда бы в реальной жизни, просто гуляя по кладбищу, не обратил бы. Это завораживает. История могил изучена и преподнесена отлично! Поразило то, насколько учтивыми являются люди по отношению к могилам и знаменитым людям разных лет.
Осталась всем довольна! Спасибо!
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