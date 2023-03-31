Индивидуальная экскурсия на самолете над Москвой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем полетать над Москвой всех, кто любит панорамы; кто живет приключениями; кто с детства мечтал покорять воздушные просторы. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэродром Мячково, Раменский район
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
- Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет
- Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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