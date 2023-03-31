Полет над Москвой на частном самолете

Индивидуальная экскурсия на самолете над Москвой

Описание
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Полет над Москвой на частном самолете
Ближайшие даты:
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
5
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем полетать над Москвой всех, кто любит панорамы; кто живет приключениями; кто с детства мечтал покорять воздушные просторы. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэродром Мячково, Раменский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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