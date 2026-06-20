Водная прогулка на частном катере по Москве-реке - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса.



Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы Москва-Сити, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности. Прогулка проходит в компании профессионального капитана, что гарантирует комфорт и безопасность. Насладитесь спокойствием и красотой столицы, не отвлекаясь на посторонних

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В эти месяцы можно насладиться солнцем и прекрасными видами. В апреле и октябре тоже возможно провести прогулку, но стоит учесть, что погода может быть переменчивой. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.