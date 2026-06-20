Водная прогулка на частном катере по Москве-реке - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса.
Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы Москва-Сити, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности. Прогулка проходит в компании профессионального капитана, что гарантирует комфорт и безопасность. Насладитесь спокойствием и красотой столицы, не отвлекаясь на посторонних
Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы Москва-Сити, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности. Прогулка проходит в компании профессионального капитана, что гарантирует комфорт и безопасность. Насладитесь спокойствием и красотой столицы, не отвлекаясь на посторонних
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальный маршрут
- 🏰 Виды на Кремль
- 🌳 Зеленые парки
- 🌆 Современные небоскребы
- 🕊️ Спокойствие и комфорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В эти месяцы можно насладиться солнцем и прекрасными видами. В апреле и октябре тоже возможно провести прогулку, но стоит учесть, что погода может быть переменчивой. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Москва-Сити
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- Дом Правительства
- Гостиница Украина
Описание экскурсии
Москва с нового ракурса
Вы рассмотрите с борта катера важнейшие достопримечательности города и весь его центр: могучие стены и башни Кремля, роскошные набережные, небоскребы Москва-Сити, храм Христа Спасителя и Новодевичий монастырь. Посмотрите на проплывающие мимо теплоходы и яхты. Увидите популярные зеленые оазисы города: парк Горького, Нескучный сад и Воробьевы горы. И это далеко не всё! Вам также откроются чудесные виды на грандиозные памятники советской архитектуры: дом Правительства и здание гостиницы Украина.
Организационные детали
- Это водная прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На катере с вами будет только капитан.
- Это не аренда судна, а прогулка с квалифицированным капитаном
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красный октябрь или Третьяковский причал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 75860 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Недавно совершили прогулку на катере по Москве‑реке — остались в полном восторге!
Сделали сюрприз маме на её День рождение)
Всё началось с удобной организации: место отправления нашли без труда, посадка прошла быстро
Сделали сюрприз маме на её День рождение)
Всё началось с удобной организации: место отправления нашли без труда, посадка прошла быстро
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Катались семьей на яхте 10 июля, погода стояла отличная, капитан был очень вежливый, приятный в общении, прогулка началась по расписанию, ехали по красивому маршруту через Кремль и парк Зарядье, мы прям кайфанули, всё супер! Однозначно рекомендую 🫶🏻
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A
Были с подругой 06.06.2026. С большим удовольствием прокатились на катере. Благодарны организатору, все прошло великолепно. Буду советовать друзьям и знакомым ☺️
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М
Очень понравилась прогулка, все прекрасно организовано. Катер красивый, чистый, капитан очень доброжелательный, вежливый. Все было вовремя, без задержек. Спасибо!
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Все на высшем уровне
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Д
Все замечательно. Прекрасная прогулка
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