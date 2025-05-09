Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Москва большая — пешком не обойти:) Из окон автомобиля можно увидеть гораздо больше! В комфортной поездке вы насладитесь красотой столицы и оцените её масштаб. А я расскажу про историю города и почему «Москва не сразу строилась». Покажу вам её секреты и помогу увидеть красоту мест, которые обычно не замечают.