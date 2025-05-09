Москва большая — пешком не обойти:) Из окон автомобиля можно увидеть гораздо больше! В комфортной поездке вы насладитесь красотой столицы и оцените её масштаб. А я расскажу про историю города и почему «Москва не сразу строилась». Покажу вам её секреты и помогу увидеть красоту мест, которые обычно не замечают.
Описание экскурсии
Мы проедем по Москве и увидим, как перекликаются история и современность в архитектуре города.
- Начнем с высотки на Котельнической набережной — эта одна из семи сталинских высоток и одна из двух жилых
- Оттуда отправимся в сторону Крутицкого подворья, известного с 13 века как сердце московского православия
- Затем по набережным Москвы-реки отправимся из центра на Поклонную гору, а по дороге полюбуемся видами Кремля и парка «Зарядье»
- На набережной Тараса Шевченко заглянем на Бадаевский пивной завод и выясним, что находится там сейчас
- Полюбуемся современной архитектурой Делового Центра и посетим уголок памяти войны 1812 года на Кутузовском проспекте
- Оттуда доедем до Воробьёвых гор. Здесь нас будет ждать ещё одна из семи построенных высоток — здание МГУ
- Завершим поездку на Волхонке возле главного храма страны и музея, который Марина Цветаева называла своим младшим братом
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volvo, вмещающем максимум 4 пассажира.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 513 туристов
Я очень люблю Москву. С возрастом интерес к истории любимого города только приумножился. Поэтому я закончила школу гидов, успешно сдала все экзамены и теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alina
9 мая 2025
Елена организовала отличную экскурсию, комфортабельный авто, интересный материал, удобно назначила место встречи, подстроила программу под наши планы
А
Алена
9 фев 2025
Хочу выразить большую благодарность гиду-экскурсоводу Елене. Доброжелательное отношение, интересно и увлекательно рассказывает, всё успела и ничего не пропустила. Рекомендую!
