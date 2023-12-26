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любопытно. Ну и я рекомендовал - для парня этого достаточно (но не всегда и не во всём). С удовольствием посидели в кабине, полетали. Непростое дело, надо отметить. К сожалению, один из виртуальных самолётов остался в аэропорту из-за поломки - но это не беда. С техникой такое случается. В остальном же всё было на высшем уровне. Вопросы, заданные в игровой форме, вызывали у участников неподдельный интерес. В общем, рекомендую к посещению!