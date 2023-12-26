Полеты на самолетах – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
🚶 Пешая
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Узнать захватывающие авиафакты и оказаться за штурвалом машины, налетавшей тысячи километров
Начало: В кинотеатре «Сатурн»
«как пилот управляет самолётом
16 июня в 10:45
21 июля в 10:45
1 200 за человека
Полет над Москвой на частном самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Полет над Москвой на частном самолете
Начало: Аэродром Мячково, Раменский район
«Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Над Москвой - на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
«После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    26 декабря 2023
    Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
    Посещал мероприятие с сыном 14 лет - оба довольны) мне авиация когда-то была близка по роду деятельности, а ему просто
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    любопытно. Ну и я рекомендовал - для парня этого достаточно (но не всегда и не во всём). С удовольствием посидели в кабине, полетали. Непростое дело, надо отметить. К сожалению, один из виртуальных самолётов остался в аэропорту из-за поломки - но это не беда. С техникой такое случается. В остальном же всё было на высшем уровне. Вопросы, заданные в игровой форме, вызывали у участников неподдельный интерес. В общем, рекомендую к посещению!

  • Ю
    Юлия
    18 декабря 2023
    Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
    Мероприятие интересное. Много новой информации почерпнула. Любопытный интерактив. Очень рекомендую это мероприятие тем у кого дети. Особенно мальчики.
  • Е
    Елизавета
    11 августа 2020
    Полёт на самолете над Москвой
    Отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Полеты на самолетах»

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  1. Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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