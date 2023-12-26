1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Узнать захватывающие авиафакты и оказаться за штурвалом машины, налетавшей тысячи километров
Начало: В кинотеатре «Сатурн»
«как пилот управляет самолётом,»
16 июня в 10:45
21 июля в 10:45
1 200₽ за человека
Индивидуальная
Полет над Москвой на частном самолете
Начало: Аэродром Мячково, Раменский район
«Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Над Москвой - на самолете
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: у аэродрома Мячково (Раменский район)
«После вы пересаживаетесь в наш транспорт и подъезжаете прямо к самолету»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав26 декабря 2023Посещал мероприятие с сыном 14 лет - оба довольны) мне авиация когда-то была близка по роду деятельности, а ему просто
- ЮЮлия18 декабря 2023Мероприятие интересное. Много новой информации почерпнула. Любопытный интерактив. Очень рекомендую это мероприятие тем у кого дети. Особенно мальчики.
- ЕЕлизавета11 августа 2020Полёт на самолете над МосквойОтлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Полеты на самолетах»
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