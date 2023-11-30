Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства

Индивидуальная экскурсия в Москве

Прогулка по Карабихе

Приглашаю вас посетить литературный музей Николая Алексеевича Некрасова, самую большую усадьбу в окрестностях Ярославля — Карабиху.

Возведенная как резиденция князей Голицыных, позже она перешла к одному из самых ярких представителей русской литературы XIX века.

Вы сможете побывать в дворянской усадьбе и пройтись по залам, где Некрасов работал над своими лучшими произведениями.
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (транспорт туристов)5 500 ₽
Стандартный билет (транспорт экскурсовода)8 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Карабиха
  • Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова

Описание

Кусочек дворянской эпохи Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных. Ныне в Карабихе — литературный музей Николая Алексеевича Некрасова и кусочек дворянской эпохи прошлых столетий. Вас ждут личные комнаты поэта, где были написаны «Дед Мазай и зайцы», «Мороз Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», также английский и французский парки и потрясающие виды с холма на окрестности. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности с гидом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путевая экскурсия
  • Входные билеты и экскурсия по Главному дому усадьбы
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (если приобретен билет без этой услуги)
Место начала и завершения?
По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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