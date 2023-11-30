Прогулка по Карабихе
Приглашаю вас посетить литературный музей Николая Алексеевича Некрасова, самую большую усадьбу в окрестностях Ярославля — Карабиху.
Возведенная как резиденция князей Голицыных, позже она перешла к одному из самых ярких представителей русской литературы XIX века.
Вы сможете побывать в дворянской усадьбе и пройтись по залам, где Некрасов работал над своими лучшими произведениями.
Возведенная как резиденция князей Голицыных, позже она перешла к одному из самых ярких представителей русской литературы XIX века.
Вы сможете побывать в дворянской усадьбе и пройтись по залам, где Некрасов работал над своими лучшими произведениями.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (транспорт туристов)
|5 500 ₽
|Стандартный билет (транспорт экскурсовода)
|8 000 ₽
Что вас ожидает:
- Карабиха
- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова
Описание
Кусочек дворянской эпохи Карабиха — усадьба XVIII века в окрестностях Ярославля, принадлежавшая изначально княжескому роду Голицыных. Ныне в Карабихе — литературный музей Николая Алексеевича Некрасова и кусочек дворянской эпохи прошлых столетий. Вас ждут личные комнаты поэта, где были написаны «Дед Мазай и зайцы», «Мороз Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», также английский и французский парки и потрясающие виды с холма на окрестности. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Путевая экскурсия
- Входные билеты и экскурсия по Главному дому усадьбы
- Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
- Что не входит
- Транспортное обслуживание (если приобретен билет без этой услуги)
- Место начала и завершения?
- По договорённости с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с гидомЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Пушкинского музея
Приобщиться к искусству разных эпох в ГМИИ им. Пушкина
у главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Прогуляться по самой московской улочке, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
у станции метро «Лубянка»
1 дек
3 дек
4 дек
5 дек
4 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку
в районе станции метро «Тверская»
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
6 500₽ за всё до 10 чел.