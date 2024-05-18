Многие из нас мечтают попутешествовать на машине времени, понять и прочувствовать прошлое. Моя экскурсия даёт такую возможность.
В тёплой дружеской обстановке мы погрузимся в захватывающий мир ГУМа и проживём с вами все его этапы — от зарождения и до сегодняшних дней.
В тёплой дружеской обстановке мы погрузимся в захватывающий мир ГУМа и проживём с вами все его этапы — от зарождения и до сегодняшних дней.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Красная площадь. Мы рассмотрим центральный фасад ГУМа со стороны главной площади страны.
- Улица Ильинка. В центре нашего внимания будет торговый ансамбль — бывшие Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) и Средние торговые ряды.
- Ветошный переулок, созданный во время строительства Верхних торговых рядов как открытая галерея знаменитого пассажа.
- ГУМ, на момент создания самый крупный пассаж Европы и один из самых узнаваемых символов столицы.
В ГУМе вы увидите:
- Лучший проект здания среди 23 проектов, превративший аварийные торговые ряды в самый красивый торговый центр Европы.
- Чудо-мостики, на которые с большой опаской ступали первые посетители — великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
- Знаменитый фонтан — вот уже более 100 лет бессменное место встречи.
- Легендарный советский гастроном времён «товарного изобилия» 50-х годов.
- «Стеклянные небеса» — воздушные потолочные перекрытия, которые были на то время новаторским решением.
Вы узнаете:
- Что значило по-купечески «ломать с умом».
- Почему в 1893 году в Верхних торговых рядах появилось выражение «отныне торг неуместен».
- Как протекала жизнь советских граждан с адресом: Москва, Красная площадь, ГУМ.
- Сколько раз и почему главный магазин страны планировали снести.
- Что было общего между Фиделем Кастро, Юрием Гагариным и Галиной Брежневой.
- Где и кем были созданы невесомые «стеклянные небеса» и сколько они весят на самом деле.
- Какое объявление звучит в ГУМе каждый день вот уже 70 лет.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
- Около 20 минут экскурсия проходит на улице, затем в здании ГУМа — просьба одеваться по погоде.
- Санитарных остановок на маршруте не предусмотрено, поэтому стоит воспользоваться таковой на 3-м этаже ГУМа, приехав минут на 15 заранее.
во вторник в 10:30 и 14:00, в среду и четверг в 10:30 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду и четверг в 10:30 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 33 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Ольга, и я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
18 мая 2024
Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для меня во время экскурсии ряды ГУМа ожили и задышали историей. Как будто перед глазами
Валентина
1 мая 2024
Нетривиальная и увлекательная экскурсия. Ольга - прекрасный рассказчик с внушительным багажом знаний о предмете и просто очень приятная и обаятельная дама. Мы получили большое удовольствие. Спасибо!
Светлана
21 апр 2024
Мне понравилась эта экскурсия. Было очень интересно
Светлана
21 апр 2024
Прекрасная, очень познавательная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, влюблённый в своё дело. Столько много нового и интересного о давно знакомом месте. Самые наилучшие рекомендации!
А
Анна
20 апр 2024
Очень познавательная экскурсия! Узнала много интересного о ГУМе. Маршрут продуманный: часть экскурсии проходит по улице, большая часть внутри. Ещё Ольга показывала нам фото, связанные с историей ГУМа! Так что окунуться в прошлое не составило труда. Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно. Большая благодарность!
Елена
20 апр 2024
Большое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. Думаю что теперь, я, коренная москвичка, буду с лёгкой руки Ольги и её безупречного знания
У
Ульяна
31 мар 2024
Только человек настолько влюбленный сам в свой город может быть таким потрясающим рассказчиком! Ольга, спасибо за прекрасную прогулку в родном городе Москва! С Вами очень интересно, душевно и тепло!
Е
Елена
27 мар 2024
Побывала на экскурсии по ГУМу. Вначале сомневалась, думала, ну что там интересного… Но, история ГУМа меня поразила, много интересных фактов, о которых рассказала Ольга. Могу смело рекомендовать данного экскурсовода, как человека, много знающего, влюблённого в своё дело. Время пролетело незаметно и вкусно. ведь невозможно было не попробовать легендарное мороженое. А, ещё очень важно, что экскурсия проходит в минигруппе.
О
Ольга
24 мар 2024
Отличный экскурсовод! Очень понравилась история ГУМа, никогда и не подумала бы что о нем можно столько рассказать 😊 Ольга очень любит и знает Москву, обязательно рекомендую посетить и другие ее экскурсии, останетесь довольны! Столько интересного каждый раз узнаю, некоторые экскурсии повторно пройти собираюсь, хочется прочувствовать историю города в приятной атмосфере еще раз.
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