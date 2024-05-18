Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»

Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Многие из нас мечтают попутешествовать на машине времени, понять и прочувствовать прошлое. Моя экскурсия даёт такую возможность.

В тёплой дружеской обстановке мы погрузимся в захватывающий мир ГУМа и проживём с вами все его этапы — от зарождения и до сегодняшних дней.
5
9 отзывов
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Красная площадь. Мы рассмотрим центральный фасад ГУМа со стороны главной площади страны.
  • Улица Ильинка. В центре нашего внимания будет торговый ансамбль — бывшие Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) и Средние торговые ряды.
  • Ветошный переулок, созданный во время строительства Верхних торговых рядов как открытая галерея знаменитого пассажа.
  • ГУМ, на момент создания самый крупный пассаж Европы и один из самых узнаваемых символов столицы.

В ГУМе вы увидите:

  • Лучший проект здания среди 23 проектов, превративший аварийные торговые ряды в самый красивый торговый центр Европы.
  • Чудо-мостики, на которые с большой опаской ступали первые посетители — великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
  • Знаменитый фонтан — вот уже более 100 лет бессменное место встречи.
  • Легендарный советский гастроном времён «товарного изобилия» 50-х годов.
  • «Стеклянные небеса» — воздушные потолочные перекрытия, которые были на то время новаторским решением.

Вы узнаете:

  • Что значило по-купечески «ломать с умом».
  • Почему в 1893 году в Верхних торговых рядах появилось выражение «отныне торг неуместен».
  • Как протекала жизнь советских граждан с адресом: Москва, Красная площадь, ГУМ.
  • Сколько раз и почему главный магазин страны планировали снести.
  • Что было общего между Фиделем Кастро, Юрием Гагариным и Галиной Брежневой.
  • Где и кем были созданы невесомые «стеклянные небеса» и сколько они весят на самом деле.
  • Какое объявление звучит в ГУМе каждый день вот уже 70 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
  • Около 20 минут экскурсия проходит на улице, затем в здании ГУМа — просьба одеваться по погоде.
  • Санитарных остановок на маршруте не предусмотрено, поэтому стоит воспользоваться таковой на 3-м этаже ГУМа, приехав минут на 15 заранее.

во вторник в 10:30 и 14:00, в среду и четверг в 10:30 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду и четверг в 10:30 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Инна
18 мая 2024
Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для меня во время экскурсии ряды ГУМа ожили и задышали историей. Как будто перед глазами
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проносились события из жизни людей разных эпох, торгующих, отдыхающих, живших в ГУМе.
Ольга очень интересно и простым языком погружает тебя в атмосферу всех эпох существования ГУМа. И визуально через фото дополняя полную картину.
Экскурсия началась с внешнего обхода, затем по всем этажам и переходам, и закончилась в "Гастрономе № 1". В каждом уголке - своя история.
А вы знаете почему в ГУМе столовая имеет номер 57?
Благодарю Ольгу, экскурсия очень интересная, живая, расширяющая, вдохновляющая!
На другие экскурсии именно к Ольге приеду обязательно)

Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) ДляПолучила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для
Валентина
1 мая 2024
Нетривиальная и увлекательная экскурсия. Ольга - прекрасный рассказчик с внушительным багажом знаний о предмете и просто очень приятная и обаятельная дама. Мы получили большое удовольствие. Спасибо!
Светлана
21 апр 2024
Мне понравилась эта экскурсия. Было очень интересно
Мне понравилась эта экскурсия. Было очень интересно
Светлана
21 апр 2024
Прекрасная, очень познавательная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, влюблённый в своё дело. Столько много нового и интересного о давно знакомом месте. Самые наилучшие рекомендации!
А
20 апр 2024
Очень познавательная экскурсия! Узнала много интересного о ГУМе. Маршрут продуманный: часть экскурсии проходит по улице, большая часть внутри. Ещё Ольга показывала нам фото, связанные с историей ГУМа! Так что окунуться в прошлое не составило труда. Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно. Большая благодарность!
Очень познавательная экскурсия! Узнала много интересного о ГУМе. Маршрут продуманный: часть экскурсии проходит по улице, большаяОчень познавательная экскурсия! Узнала много интересного о ГУМе. Маршрут продуманный: часть экскурсии проходит по улице, большая
Елена
20 апр 2024
Большое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. Думаю что теперь, я, коренная москвичка, буду с лёгкой руки Ольги и её безупречного знания
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города, открывать для себя "новую" Москву! ГУМ, это целая эпоха, отдельный мир, где из года в год царит какая-то царственная и одновременно уютная атмосфера. Браво Ольге, не сомневаюсь что и на других её экскурсиях будет не менее интересно. Всем рекомендую! Ещё раз спасибо!!!

Большое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. ДумаюБольшое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. ДумаюБольшое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. ДумаюБольшое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время, познавательно, интересно, с пользой для новых нейронных связей. Думаю
У
31 мар 2024
Только человек настолько влюбленный сам в свой город может быть таким потрясающим рассказчиком! Ольга, спасибо за прекрасную прогулку в родном городе Москва! С Вами очень интересно, душевно и тепло!
Е
27 мар 2024
Побывала на экскурсии по ГУМу. Вначале сомневалась, думала, ну что там интересного… Но, история ГУМа меня поразила, много интересных фактов, о которых рассказала Ольга. Могу смело рекомендовать данного экскурсовода, как человека, много знающего, влюблённого в своё дело. Время пролетело незаметно и вкусно. ведь невозможно было не попробовать легендарное мороженое. А, ещё очень важно, что экскурсия проходит в минигруппе.
О
24 мар 2024
Отличный экскурсовод! Очень понравилась история ГУМа, никогда и не подумала бы что о нем можно столько рассказать 😊 Ольга очень любит и знает Москву, обязательно рекомендую посетить и другие ее экскурсии, останетесь довольны! Столько интересного каждый раз узнаю, некоторые экскурсии повторно пройти собираюсь, хочется прочувствовать историю города в приятной атмосфере еще раз.

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