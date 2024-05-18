Когда: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду и четверг в 10:30 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала