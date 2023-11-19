С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье

Пройти авторские тренинги 6 экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Всем необходимы позитивные перемены, перезагрузка и просто время для себя — соберёмся компанией единомышленниц в романтичном замке у озера и каждый день будем исследовать ресурсы своего тела для молодости и красоты.

Научимся омолаживающим и уходовым техникам, грациозным движениям, улучшим осанку и заглянем внутрь себя. Оставим все тревоги и проблемы в прошлом и узнаем, как преобразовать свою жизнь прямо сейчас.

В этом поможет команда профессионалов в области психологии, косметологии, сексологии, диетологии, реабилитологии, танцев и фитнеса. А готовить для нашей женской компании будет шеф-повар.
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Ближайшие даты:
19
ноя
3
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие без детей и мужчин.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, стрип-пластика и праздничный ужин

Встречаемся в Москве в 14:00 и выезжаем за город на природу в наш замок, где проведём ближайшую неделю. В пути около 2 часов.

После размещения соберёмся на чаепитие и познакомимся. Далее эксперт Мария проведёт занятие по стрип-пластике на раскрытие женственности через танец. Прочувствуем своё тело и зарядимся положительными эмоциями. Пока будем раскрывать в себе пластичность и грациозность, шеф-повар приготовит для нас праздничный ужин.

Заезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужин
2 день

Утро с пользой для себя, работа с косметологом и йога

Каждый день мы будем начинать с комплекса омолаживающих упражнений. Занятия будет проводить эксперт-реабилитолог с медицинским образованием, инструктор ЛФК Татьяна Нестерчук. Научимся вставать пораньше и встречать утро с пользой для себя.

На завтрак выделяется время с 10:30 до 11:30. После чего каждый день вас ждёт насыщенная программа. Сегодня узнаем про самомассаж и уход за лицом. Тренинг проведёт дипломированный практикующий косметолог с медицинским образованием Нина Селиверстова, автор собственного подхода в омоложении лица.

После обеда у вас будет свободное время. Желающие смогут прогуляться по территории и окрестностям, отдохнуть с чашечкой чая или кофе на веранде, почитать, пообщаться или заняться любимым хобби.

Далее в программе интерактивный тренинг «Исцели свою боль!» и арт-терапия от психолога, автора методик по развитию личности и коммуникативных навыков Татьяны Грачёвой.

Перед ужином (20:30) каждый день будут проводится занятия по йоге. Ваш уровень мастерства не важен — преподаватель подстроится под каждого. После 21:30 готовимся ко сну.

Утро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йога
3 день

Фейсбилдинг и авторский тренинг

Каждое утро в 08:00 будем проводить самомассаж и комплекс омолаживающих упражнений. А с сегодняшнего дня добавится ещё и фейсбилдинг. До обеда будет проведена лекция и практическая часть по данному методу, направленному на укрепление мышц лица и шеи.

Во второй половине дня вас ждёт авторский тренинг «Путь к себе». После чего стандартная вечерняя программа:
19:00 — йога.
20:30 — ужин.
21:30 — сон.

Фейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренинг
4 день

Лекция и тренинги сексолога

Сегодня после завтрака начнётся работа с сексологом Оксаной Буровой. Будет проведена лекция и тренинг. Пообедав и отдохнув, продолжим разбирать волнующие вопросы на следующем тренинге — «Мужчина и Женщина».

Лекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексолога
5 день

День с диетологом

Сегодня весь день с вами будет работать диетолог — 4 часа тренингов с перерывом на кофе/чай/обед. Мы разберём область правильного питания, нарушения пищевого поведения и поговорим о правилах составлении сбалансированного рациона. Будет проведёт и авторский тренинг «Любовь к себе».

Обращаем внимание, что темы выбирает эксперт, основываясь на опыте и предпочтениях аудитории.

День с диетологомДень с диетологомДень с диетологомДень с диетологом
6 день

Работа с имиджмейкером

Сегодня вместе с имиджмейкером мы обсудим тему стиля и индивидуальности. Для вас будет проведён авторский тренинг «Красная таблетка». Вы узнаете, в чём особенность вашего образа, научитесь грамотно подбирать гардероб и сочетать вещи между собой.

Работа с имиджмейкеромРабота с имиджмейкеромРабота с имиджмейкеромРабота с имиджмейкером
7 день

Закрепление результатов и отъезд

Мы уже привыкли каждое утро встречать с пользой и заботой о своём теле. Надеемся, что вы далее продолжите данную практику вне ретрита. Тем более, что ещё 2 недели после нашего путешествия-перезагрузки все эксперты будут с вами на связи, помогут, подскажут и поддержат.

Проведём после завтрака фотосессию и соберёмся на заключительную встречу, чтобы обсудить результаты, поделиться впечатлениями и сказать друг другу добрые слова.

В 12:00 выезжаем в Москву.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организатор после бронирования
Завершение: Москва, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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