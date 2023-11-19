Каждый день мы будем начинать с комплекса омолаживающих упражнений. Занятия будет проводить эксперт-реабилитолог с медицинским образованием, инструктор ЛФК Татьяна Нестерчук. Научимся вставать пораньше и встречать утро с пользой для себя.

На завтрак выделяется время с 10:30 до 11:30. После чего каждый день вас ждёт насыщенная программа. Сегодня узнаем про самомассаж и уход за лицом. Тренинг проведёт дипломированный практикующий косметолог с медицинским образованием Нина Селиверстова, автор собственного подхода в омоложении лица.

После обеда у вас будет свободное время. Желающие смогут прогуляться по территории и окрестностям, отдохнуть с чашечкой чая или кофе на веранде, почитать, пообщаться или заняться любимым хобби.

Далее в программе интерактивный тренинг «Исцели свою боль!» и арт-терапия от психолога, автора методик по развитию личности и коммуникативных навыков Татьяны Грачёвой.

Перед ужином (20:30) каждый день будут проводится занятия по йоге. Ваш уровень мастерства не важен — преподаватель подстроится под каждого. После 21:30 готовимся ко сну.