Н Наталия Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!

А Андрей Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Приятное, познавательное путешествие. Паломническая проездка к святым и историческим местам. Много удивительных икон и мест увидели. Габриель много рассказывает, никуда не торопит. И как водитель, и как гид очень спокойно ведёт по маршруту.

О Ольга Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!

Л Лидия Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Хорошая душевная поездка. Было полезно и приятно. Спасибо большое Габриэлю, желаю ему энергии и возможностей для продолжения этого пути! 😉

К Кагиян Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку Хотела поделиться впечатлениями от сегодняшней экскурсии: она была просто невероятной. Сопровождал экскурсовод Анатолий. Очень начитанный, преподносит материал великолепно, столько всего интересного рассказал! Экскурсией остались довольны! Просто 100/100 Анатолию!

А Анна Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку Мне очень понравилась экскурсия. Она помогла мне увидеть то, на что я сама никогда бы не обратила внимание в храме. Очень много интересных фактов!

М Михаил Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку читать дальше полный контакт с экскурсантами. Может увеличить время экскурсии до 2-х часов, видно было, что экскурсовод Альвина может рассказать много интересного, но лимит времени не позволяет. Большое спасибо за прекрасно проведённое время. 24 февраля посетили экскурсию "Ключи от Храма Христа Спасителя". Всё очень понравилось, все бы экскурсоводы так преподносили материал. Всё продумано,

З Зубарева Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья» Молодёжь присутствовала громка разговаривали на замечания не реагировали, плохо была слышно гида.

И Ирина Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном» читать дальше пришлось его быстро есть, что бы успеть на саму экскурсию. Была удивлена, что группа состояла из двух человек. Рассказ об Речном вокзале был интересным и увлекательным. Посетила «Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном»». Пришлось ждать завтрак 25 минут, сам завтрак был очень вкусным, но