1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ААндрей11 мая 2024Приятное, познавательное путешествие. Паломническая проездка к святым и историческим местам. Много удивительных икон и мест увидели. Габриель много рассказывает, никуда не торопит. И как водитель, и как гид очень спокойно ведёт по маршруту.
- ООльга6 мая 2024Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!
- ЛЛидия1 мая 2024Хорошая душевная поездка. Было полезно и приятно. Спасибо большое Габриэлю, желаю ему энергии и возможностей для продолжения этого пути! 😉
- ККагиян17 апреля 2024Хотела поделиться впечатлениями от сегодняшней экскурсии: она была просто невероятной. Сопровождал экскурсовод Анатолий. Очень начитанный, преподносит материал великолепно, столько всего интересного рассказал! Экскурсией остались довольны! Просто 100/100 Анатолию!
- ААнна2 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия. Она помогла мне увидеть то, на что я сама никогда бы не обратила внимание в храме. Очень много интересных фактов!
- ММихаил25 февраля 202424 февраля посетили экскурсию "Ключи от Храма Христа Спасителя". Всё очень понравилось, все бы экскурсоводы так преподносили материал. Всё продумано,
- ЗЗубарева8 декабря 2023Молодёжь присутствовала громка разговаривали на замечания не реагировали, плохо была слышно гида.
- ИИрина6 июля 2023Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном»Посетила «Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном»». Пришлось ждать завтрак 25 минут, сам завтрак был очень вкусным, но
- ААнгелина1 июля 2023Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»Все супер, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Утренние»
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