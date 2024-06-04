Утренние – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Утренние» в Москве, цены от 95 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
213 отзывов
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95 за человека
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700 за всё до 10 чел.
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Приятное, познавательное путешествие. Паломническая проездка к святым и историческим местам. Много удивительных икон и мест увидели. Габриель много рассказывает, никуда не торопит. И как водитель, и как гид очень спокойно ведёт по маршруту.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
    Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Хорошая душевная поездка. Было полезно и приятно. Спасибо большое Габриэлю, желаю ему энергии и возможностей для продолжения этого пути! 😉
  • К
    Кагиян
    17 апреля 2024
    Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
    Хотела поделиться впечатлениями от сегодняшней экскурсии: она была просто невероятной. Сопровождал экскурсовод Анатолий. Очень начитанный, преподносит материал великолепно, столько всего интересного рассказал! Экскурсией остались довольны! Просто 100/100 Анатолию!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
    Мне очень понравилась экскурсия. Она помогла мне увидеть то, на что я сама никогда бы не обратила внимание в храме. Очень много интересных фактов!
  • М
    Михаил
    25 февраля 2024
    Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
    24 февраля посетили экскурсию "Ключи от Храма Христа Спасителя". Всё очень понравилось, все бы экскурсоводы так преподносили материал. Всё продумано,
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    полный контакт с экскурсантами. Может увеличить время экскурсии до 2-х часов, видно было, что экскурсовод Альвина может рассказать много интересного, но лимит времени не позволяет. Большое спасибо за прекрасно проведённое время.

    24 февраля посетили экскурсию "Ключи от Храма Христа Спасителя". Всё очень понравилось, все бы экскурсоводы так
  • З
    Зубарева
    8 декабря 2023
    Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
    Молодёжь присутствовала громка разговаривали на замечания не реагировали, плохо была слышно гида.
  • И
    Ирина
    6 июля 2023
    Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном»
    Посетила «Экскурсия с завтраком «Идеальное московское утро на Речном»». Пришлось ждать завтрак 25 минут, сам завтрак был очень вкусным, но
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    пришлось его быстро есть, что бы успеть на саму экскурсию. Была удивлена, что группа состояла из двух человек. Рассказ об Речном вокзале был интересным и увлекательным.

  • А
    Ангелина
    1 июля 2023
    Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
    Все супер, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Утренние»

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  1. Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
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  3. Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
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  2. Красная площадь
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  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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