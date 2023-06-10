Проведём жаркие выходные лета на реке Угра в Калужской области, куда легко добраться из Москвы. Кому срочно нужна перезагрузка и положительные эмоции — вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте! Переночуем в гостевом доме с удобствами и баней. Инструктор уделит внимание и научит каждого управлять байдаркой, ведь наша команда не превышает 8 человек. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим 2 обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6-ти лет.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6-ти лет. Родители несут полную ответственность за своих детей. В день на воде проводим до 6 часов.

Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.