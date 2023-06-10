Отключить голову и отдохнуть на природе в мини-группе, сохранив прелести цивилизации
Проведём жаркие выходные лета на реке Угра в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.
Кому срочно нужна перезагрузка и положительные эмоции — вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте! Переночуем в гостевом доме с удобствами и баней.
Инструктор уделит внимание и научит каждого управлять байдаркой, ведь наша команда не превышает 8 человек. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим 2 обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6-ти лет.
Кому срочно нужна перезагрузка и положительные эмоции — вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте! Переночуем в гостевом доме с удобствами и баней.
Инструктор уделит внимание и научит каждого управлять байдаркой, ведь наша команда не превышает 8 человек. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим 2 обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6-ти лет.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
13
июн
июн
17
июн
июн
20
июн
июн
27
июн
июн
1
июл
июл
4
июл
июл
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даты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6-ти лет. Родители несут полную ответственность за своих детей. В день на воде проводим до 6 часов.
Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00Завершение: Калужская область, город Юхнов или деревня Батино, 16:00-17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 82 туристов
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.Задать вопрос
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Водные развлечения
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