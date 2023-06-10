Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме

Отключить голову и отдохнуть на природе в мини-группе, сохранив прелести цивилизации

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Проведём жаркие выходные лета на реке Угра в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.

Кому срочно нужна перезагрузка и положительные эмоции — вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте! Переночуем в гостевом доме с удобствами и баней.

Инструктор уделит внимание и научит каждого управлять байдаркой, ведь наша команда не превышает 8 человек. Поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом и устроим 2 обеда-пикника на берегу. Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников. Сплав подходит новичкам с любой физической подготовкой и детям от 6-ти лет.
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Ближайшие даты:
10
июн
13
июн
17
июн
20
июн
27
июн
1
июл
4
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6-ти лет. Родители несут полную ответственность за своих детей. В день на воде проводим до 6 часов.

Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завершение: Калужская область, город Юхнов или деревня Батино, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Активный отдых
Многодневные туры
На байдарках
Водные развлечения
Природа и пейзажи

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